Российский специалист, тренировавший минское «Динамо», считает «Зенит» безоговорочным фаворитом.

«ГУРЕНКО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ СЕМАКУ»

- Для многих людей, особенно старой закалки, матчи против команд из бывших союзных республик имеют принципиальное значение. Для вас тоже?

- Наверное, учитывая то, что «Динамо» из Минска в советское время было чемпионом страны, и «Зенит» тоже, между ними всегда проходили интересные матчи. Я думаю, что это все осталось.

- У «Динамо» в нынешнем чемпионате Белоруссии разность забитых и пропущенных голов - 21:7…

- В чемпионате Белоруссии есть несколько лидеров: БАТЭ, «Динамо» Минск, «Шахтер» из Солигорска. Но главная проблема - финансы. БАТЭ - частный клуб, минское «Динамо» было частным. Не знаю, как сейчас. То есть частные команды имеют преимущество перед остальными, которые финансируются из бюджета.

- В Минске сейчас работает Сергей Гуренко, которому помогает Юрий Дроздов и Сергей Омельянчук…

- Да, я знаю. Гуренко уже не первый сезон в этой команде. Он пришел туда, когда там работал Славолюб Муслин. Помогал ему.

- Гуренко, как и Сергей Семак, молодой специалист. Интересная дуэль намечается.

- Это всегда интересно, но есть небольшая разница. У Семака задача гораздо сложнее. «Зенит» - один из лидеров российского футбола, перед которым стоит задача попасть в основную сетку Лиги Европы и потом выйти из группы. Не думаю, что перед Гуренко поставили такие цели. Все-таки возможности «Зенита» и «Динамо» сильно отличаются. Если минчане проиграют – тренеру вряд ли что-то вменят. А вот если питерцы не пройдут «Динамо» - это может серьезно сказаться на Семаке. Он же первый россиянин во главе клуба за много лет. А до него работали иностранцы с именем.

- Какое впечатление «Зенит» оставил на старте сезона? У него пока нет поражений.

- Да, у питерцев две победы. Чем мне импонирует Семак - он делает ставку на россиян. Он вернул Олега Шатова, Артема Дзюбу, это о многом говорит. Хочу, чтобы у Семака все получилось.

Я очень сильно удивлюсь, если «Зенит» не пройдет «Динамо», не в обиду Гуренко и минчанам будет сказано. Хотя, в Минске был очень хороший этап моей тренерской работы. Помню, когда я уезжал в Москву в конце сезона, порвал ахилл на игре - неудачно соскочил со скамейки. И когда уезжал, на вокзал меня пришла провожать вся команда. Это так растрогало, просто до слез. Я такого не ожидал. Мы в Минске жили с командой душа в душу.

- Недавно минчане подписали защитника Игоря Шитова, который известен российским болельщикам по выступлению за «Мордовию» и московское «Динамо».

- Я знаю, что в прошлом сезоне он выступал за «Астану». Я как раз тогда работал в Казахстане.

- В минской команде его считают лидером. То есть уровень «Динамо» примерно понятен?

- Мне сложно судить, я ведь не так пристально сейчас слежу за «Динамо». Для этого нужно все видеть своими глазами. Вот когда увижу - сделаю выводы.

«ПРЕЗИДЕНТ ЧИЖ БЫЛ СВОЕОБРАЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

- Что вспоминается по работе в минском «Динамо»?

- Я принял команду в начале июня 2006 года. Она тогда находилась в турнирной таблице на восьмом или девятом месте. Отставала от первого места очков на четырнадцать. Мне удалось ее вытащить и занять второе. Воспоминания остались самые добрые. Сейчас из той команды в «Динамо» вообще никого не осталось, ни игроков, ни тренеров. Президент клуба в то время менял наставников, как перчатки. За сезон по два тренера. А многие футболисты из той команды сейчас играют в России. Кто-то уже сам стал тренером.

- Почему так часто меняли наставников?

- Президент клуба - Юрий Чиж - был своеобразным человеком. До сих пор не понимаю, почему я не продолжил в «Динамо» свою работу, хотя в конце сезона был такой момент: в случае победы в последнем туре должен был состояться «золотой матч» с БАТЭ. Мы играли в Бресте в последнем туре, и в день матча снегу выпало просто по колено. А поле никто не готовил, и нам не удалось победить. «Брест» здорово защищался. В итоге сыграли 0:0 и заняли второе место. Но зато до этого все остальные матчи чемпионата мы выиграли. Поэтому я не понял, почему меня убрали.

- Юрий Чиж давно отошел от дел?

- Год назад я узнал, что его, оказывается, привлекли к суду, завели уголовное дело, и он чуть ли не сидел. Хотя бизнесменом он был очень сильным.

- Сейчас следите за чемпионатом Белоруссии, за «Динамо»?

- Стараюсь. Все-таки там остались друзья, с кем я работал. Мы до сих пор иногда созваниваемся.

- Как охарактеризуете чемпионат Белоруссии?

- Там БАТЭ все время доминирует. Хотя, в свое время во втором круге мы его дома обыгрывали 4:2. Помню, Чиж был так рад этой победе. У них с президентом БАТЭ свои счеты. Я с ним как-то общался на конференции. Он мне очень понравился. Настолько грамотно строил свою работу, и команду, которая выступала в Лиге чемпионов, выигрывала группу, побеждала «Баварию». Он никогда не вмешивался в тренерские дела. Я тогда понял, почему БАТЭ все время является лидером белорусского футбола.

- В чем сложность соперничества с белорусскими командами?

- Там очень хорошая молодежь. Есть все условия для работы. Они просто шикарные. Не зря белорусские футболисты появляются в российских клубах.