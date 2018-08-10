«ПСЖ». Тухель вместо Эмери

В новый сезон его главный фаворит вступает с новым наставником. На смену испанцу Унаи Эмери, так и не поднявшему «ПСЖ» на новую высоту в Лиге чемпионов, пришел немец Томас Тухель. Руководство парижан сохранило курс на молодых и голодных до больших побед специалистов. За плечами у Тухеля – только победа в Кубке Германии с дортмундской «Боруссией» в сезоне-2016/17. К тому же Тухель никогда не покидал Францию и не работал в грандах с такими высокими амбициями, как красно-синих. Так что его появление в Париже – большой риск для обеих сторон.

Этим летом правила финансового fair play все-таки вынудили катарских миллиардеров немного поумерить пыл на трансферном рынке. В Париж переехал только Джанлуиджи Буффон, разминувшийся в «Ювентусе» с Криштиану Роналду. Да и тот бесплатно. Плюс «ПСЖ» выкупил арендованного в прошлом году у «Монако» Килиана Мбаппе, но это пустая формальность – и так было понятно, что он уже игрок парижан.

Также Тухель перевел из дубля в первую команду 18-летнего Тимоти Веа. Парень появился во всех трех матчах «ПСЖ» в Международном кубке чемпионов и отметился двумя результативными действиями – голом в ворота «Баварии» (1:3) и передачей в матче с «Атлетико» (3:2). Хочется верить, что и в официальных матчах тренер будет ему доверять. Талан Веа очевиден.

Зато зарплатную ведомость парижане разгрузили неплохо, столицу Франции покинули: Хавьер Пасторе («Рома», 24,7 млн евро), Юри Берчиче («Атлетик», 24 млн), Гжегож Крыховяк («Локомотив», аренда), Атем Бен Арфа (пока без клуба) и завершивший карьеру Тьяго Мотта.

Первом матче нового сезона «ПСЖ» разбил в Суперкубке «Монако» (4:0). И хотя далекоидущие выводы делать не стоит, поскольку обе команды играли полурезервным составом, разницу в классе между красно-синими и их ближайшими преследователями по чемпионату результат этой встречи демонстрирует очень наглядно.

Наш прогноз: 1-е место

«МОНАКО». Головин в европейском топ-клубе

Теперь в чемпионате Франции играет наш человек, поэтому к «Монако» в России будет пристальное внимание. Так что скоро все мы станем свидетелями очередной реконструкции клуба, которую каждый год вынужденно проводит главный тренер Леонарду Жардим.

Летом княжество покинули искавшие лучшей жизни Тома Лемар («Атлетико») и Фабиньо («Ливерпуль»), также уехали Теренс Конголо, Рашид Геззаль, Адама Дьякаби, Жоао Моутинью и ряд других футболистов. На их место был куплен десяток молодых талантов во главе с Александром Головиным, плюс первую команду пополнила группа воспитанников академии, регулярно поставляющей монегаскам свежую кровь.

Доходы красно-белых по итогам летней трансферной кампании на данный момент составляют более 200 млн евро! Однако спортивная составляющая после очередной кадровой революции вновь под угрозой. Еще в прошлом сезоне «Монако» лишь в концовке вырвал путевку в Лигу чемпионов, опередив финишировавший «Марсель» всего на три очка. В нынешнем будет еще труднее.

Показательно, что средняя стоимость футболистов красно-белых (7,44 млн) заметно уступает аналогичному показателю у «Лиона» (12,58 млн). Зато у монегасков вторая по молодости команда в лиге (23,2 года) и лучший тренер по работе с молодежью, который не в первый раз решает эту сложную задачу.

Наш прогноз: 2-3 место

«ЛИОН» И «МАРСЕЛЬ»

Еще два претендента на три французских билета в Лигу чемпионов. «Лион» в этой паре выглядит значительно мощнее. В прошлом сезоне команда Бруно Женезио должна была финишировать вслед за «ПСЖ», но провалила конец января – начало марта (3 ничьи и 3 поражения при разнице мячей 7-12). Видимо, у лионцев слишком много сил отняла победа над «ПСЖ» (2:1), за которой и последовала неудачная серия. В последних 10 турах «Лион» выиграл девять раз, но до второй строчки все же не дотянулся.

У «Лиона» также очень молодая команда (23,8 года – четвертый результат в лиге 1), но игроки успели провести вместе предыдущий сезон, и им не придется находить взаимодействие по ходу официальных матчей. Если «львы» продолжат нынешний сезон так, как завершили предыдущий, могут далеко пойти.

Главная звезда команды – 25-летний капитан Набиль Фекир, за которым гоняется половина Европы. В прошлом сезоне в 40 матчах за «Лион» забил 20 мячей и сделал 8 результативных передач.

«Марсель» среди клубов большой французской четверки выглядит не так внушительно. И по составу, и по финансовым возможностям провансальцы уступают прямым конкурентам. А тут еще и болельщики подбрасывают проблемы – в конце июля клуб был условно отстранен от еврокубков на один сезон в связи с неподобающим поведением фанатов в матчах Лиги Европы против «РБ Лейпциг» (5:2), «Ред Булл Зальцбург» (2:0) и «Атлетико» (0:3). Пока условно.

Наш прогноз: 2-4 место

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА МЕСТО В ЕВРОКУБКАХ

(«Ренн», «Бордо», «Сент-Этьенн», «Ницца», «Нант»)

В этой группе команд выделяются «Ницца» и «Ренн», обладающие довольно крепкими составами. Красно-черные, чьей главной звездой является запомнившийся по матчам ЧМ-2018 левый вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр, минувший сезон завершили в пятерке и получили право принять участие в Лиге Европы. Задача на ближайший год – повторить результат и закрепиться на этом уровне.

А вот «Ницца» пролетела мимо еврокубков и теперь не знает, каким образом удержать своего лучшего бомбардира Марио Балотелли, реанимировавшего здесь свою карьеру (18 голов в 28 матчах минувшего чемпионата Франции). Итальянца, у которого закончился контракт с «орлятами», манит «Марсель», предлагающий форварду рекордную для клуба зарплату в 600 тыс евро в месяц и возможность сыграть в Лиге Европы. Вряд ли Супермарио устоит.

Прогноз: 5-9 место

БОЛОТО

(«Дижон», «Монпелье», «Генгам», «Амьен», «Анже», «Лилль» и «Тулуза»)

Здесь, конечно, выделяются довольно крепкие «Лилль» и «Тулуза», в прошлом сезоне боровшиеся друг с другом за право остаться в лиге 1 без нервотрепки переходных матчей. «Доги» эту борьбу все же выиграли, но по окончании сезона лишились игроков почти на 50 млн (при этом потратили на семерых новичков всего 8,9 млн). После восьми лет скитаний по английским и испанским клубам на родину вернулся 31-летний Лоик Реми. У «Лилля» на данный момент самая молодая заявка в лиге – средний возраст 23 года.

«Тулузе» пришлось сыграть на два матча больше – когда все конкуренты отправились восстанавливать силы перед новым сезоном, футболисты этого клуба продолжали доказывать свою состоятельность в играх против «Аяччо». Впрочем, больших проблем фиолетовым это противостояние не доставило – 3:0 в гостях и 1:0 дома. Будущий четвертьфиналист ЧМ-2018 Ола Тойвонен появился в обеих встречах.

Прогноз: 10-16 место

АУТСАЙДЕРЫ И НОВИЧКИ

(«Страсбур», «Кан» «Реймс» и «Ним»)

«Страсбур» и «Кан» набрали по итогам прошлого сезона столько же очков, сколько сыграли матчей, – по 38 – и с большим трудом удержались в элите. «Кан» вообще забил за весь чемпионат всего 27 мячей и по этому показателю с отрывом стал последним клубом лиги 1. Очевидно, в этом сезоне им предстоит решать аналогичные задачи.

Вернулись в высший свет клубы, имевшие некогда славные коллективы. «Реймс», с 15-очковым отрывом выигравший лигу 2, является шестикратным чемпионом страны. Правда, в последний раз успеха добивался в далеком 1962 году. 10 лет спустя в последний раз на данный момент на пьедестал восходили футболисты «Нима», финишировавшие вторыми в пяти очках от «Марселя». Но сегодня задача этих клубов – задержаться в элите.

Прогноз: 17-20 место