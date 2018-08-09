В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК «Спартак» вел в счете 2:0, но не смог удержать победу и в уступил греческой команде 2:3.

- Матч получился очень эмоциональный, с большим количеством ошибок в обороне со стороны обеих команд. По всей вероятности, соперники еще не готовы, особенно не отлажена защита. Поэтому залетали такие мячи. Что касается самой игры, примерно такого я и ожидал. У ПАОК хороший состав, но кондиции пока не те, которые нужны для Лиги чемпионов. Тем не менее результат закономерен, хотя могла быть и ничья. А вот на победу «Спартак» не наиграл. С другой стороны, москвичи могли пропустить и еще один мяч - у греков были моменты при счете 3:2. Особенно запомнилось, когда капитан ПАОК пробил мимо ворот из убойной позиции. Тогда были бы проблемы. Сейчас я их не вижу. Тем более, что еще есть время для подготовки к ответному матчу и «Спартак» еще доберет кондиции. А пока нет связи между игроками, потому что появилась новые футболисты. Нужно время.

- Для «Спартака» все начиналось хорошо: два момента – два гола. Что подумали в этот момент?

- Не важно, что подумал я. Главное, что наши футболисты подумали, будто игра сделана. Просто так удачно сложилось, что прекрасный мяч забил Попов, а потом получился рикошет у Промеса. При счете 2:0 нужно было контролировать мяч и вести игру, ведь «Спартак» - опытная команда. Красно-белые изначально правильно стали действовать. Они играли так, как и нужно было на выезде. Отдали инициативу, концентрированно и собрано действовали в обороне, использовали те моменты, которые возникали. Нужно было продолжать в том же духе. Но команда заиграла непонятно во что.

- Почему?

- Подсознательно игроки думали о том, что они на выезде ведут 2:0. Не помню случая, чтобы команда вела с таким счетом в гостях и проиграла. Вот и ребята были уверены, что победа в кармане. Потом дали пенальти. Была там рука или нет – это дело арбитра. Но при повторе было видно, что мяч шел на голову и рукой все-таки Зобнин играл. Тут вопросов к судье нет.

- Роман – опытный футболист. Откуда такая невнимательность?

- Он потерял позицию. И не только он. После пенальти пошла вторая атака, а потом мы видели эпизод с третьим пропущенным мячом, когда ошибся вратарь. Как можно было при такой оборонительной схеме позволить сопернику забить в пустые ворота? Игра у «Спартака» сломалась и пошли качели в обе стороны.

- В моменте с третьим голом в ворота москвичей, показалось, что Максименко ошибся и не смог зафиксировать мяч.

- Мяч можно было просто выбивать, но может быть, кто-то подставил ногу и он не успел поймать руками. Сложно судить. В любом случае это вратарская ошибка. Когда идет передача с фланга, все надеются на вратаря. Защитнику нужно было продолжать бежать за нападающим, а он выключился, думая, что мяч уже в руках у Максименко. Жаль парня, он стоял неплохо. Но одной оплошности для вратаря достаточно, чтобы оценка не была положительная.

- Что скажете по поводу пенальти в ворота ПАОК? Спорный?

- Адриану за майку держали. Но тут рефери должен определять. Матч вообще получился сложным для судейства. В Греции с этим трудно – постоянно идет нагнетание. Но предвзятости я не увидел.

- Почему Промес не реализовал пенальти в такой важный момент?

- Он просто еще не в форме. Может, стоило включить в состав Зе Луиша. Он первые матчи провел неплохо, был мобильный. Но Каррера думал, что Адриано более классный игрок, много забивает. Но у него не пошла игра. И у Промеса тоже. Даже если бы он сравнял счет, все равно решающий матч будет в Москве. С ПАОК нельзя дома играть на ничью. У соперника хорошие футболисты во всех линиях и по комплектации состава греки ничуть не уступают «Спартаку». Только если красно-белые наберут кондиции, то будут котироваться выше. Конечно, если не станут допускать ошибки в обороне, которые никуда пока не делись.

- Такой счет позволяет оптимистично смотреть на ответный матч?

- Конечно. Но нужно набрать кондиции, ведь у нас легионеры не в порядке: Промес, Адриано и Фернандо. Это обидно. Они забивали решающие мячи, но пока выглядят откровенно слабо. Даже ниже, чем на семьдесят процентов своих возможностей. Именно в этом проблема «Спартака». От этих ребят зависит игра команды в атаке и средней линии.