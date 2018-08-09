Владимир Эштреков много лет работал в "Локомотиве" - сперва помощником Юрия Семина, а потом и главным тренером. "Совесткий спорт" попросил его оценить шансы звездного новичка москвичей Федора Смолова адаптироваться в новой команде.

- Считаю, все должны быть рады этому переходу. Федор уже проявил себя в российском чемпионате, его все знают. Для «Локомотива» это очень хорошее приобретение. Все-таки игрок известный и не нуждается в особых рекомендациях. Это конкурентоспособный форвард, на которого можно рассчитывать в Лиге чемпионов. Смолов быстро освоится в команде.

Он ведь не иностранец, которому нужно приспосабливаться и выяснять, кто и что. Он знает российский чемпионат и проблем с адаптацией не возникнет. Уверен, что он сразу войдет в состав и будет приносить пользу.

- Но Смолов не работал с Семиным. Как он впишется в стиль «Локо»?

- Ну и что, что не работал?! Через Юрия Палыча прошло столько футболистов… Поэтому проблем не будет. «Локомотив» мало забивал, и я надеюсь, что теперь станет забивать больше. У Федора будут хорошие партнеры - и это немаловажно. Плюс команда тоже играет в комбинационный футбол, что удобно и для Смолова.

- Насколько это семинский игрок по своему стилю и видению футбола?

- Что значит стиль, не стиль? Есть футбольное поле, атака и оборона. Он должен помогать команде. Тем более, «Локомотив» будет выступать в Лиге чемпионов. Это дополнительный шанс проявить себя. Федору нужна была смена обстановки, а «Локо» - усиление. Однозначно. Это пойдет на пользу команде, которая играет на три фронта. И для Феди, и для «Локомотива» перспективы очень хорошие.

- Будет ли Смолов первым форвардом железнодорожников?

- Сложно сказать. В команде есть и другие футболисты. Среди них будет здоровая конкуренция. У Феди есть все бомбардирские качества - и на это будем рассчитывать. Все-таки «Локомотив» сейчас мало забивает.

- Смолов не раз говорил, что хотел бы поиграть за границей. Насколько вариант с «Локо» для него правильный с точки зрения перезагрузки карьеры?

- Ему предоставляется хороший шанс показать себя. Лучшего варианта, чем «Локомотив», нельзя придумать. У железнодорожников, повторюсь в который раз, есть Лига чемпионов, а это новые задачи, новые вызовы, которые надо принимать. Смолову необходимо забивать мячи и приносить новому клубу победы.