ВСТРЕЧА 29 ЛЕТ СПУСТЯ

Сергей Семак не взял в Минск Леандро Паредеса, Роберта Мака и Артема Дзюбу. Это было очень смелое решение молодого главного тренера питерского клуба. Интересно, что узнали об этом журналисты… уже в Минске на предматчевой тренировке команды. Раньше списки вылетающих на гостевую встречу вывешивались на официальном сайте в день отъезда.

В Минске Сергея Семака ждали старые знакомые по чемпионату России. В тренерский штаб «Динамо», помимо главного тренера Сергея Гуренко, входят Юрий Дроздов, Сергей Омельянчук, Виталий Булыга… Они не раз встречались на футбольных полях нашей страны.

А вот последние очные встречи «Зенита» и минского «Динамо» прошла в 1989 году в рамках чемпионата СССР. В Минске победили хозяева 1:0, а матч в Санкт-Петербурге завершился вничью 1:1. По итогам того сезона «Зенит» покинул класс сильнейших и вернулся в него только после реорганизации турнира в связи с распадом СССР.

На предматчевой пресс-конференции Сергей Гуренко сказал: «Мы рады, что к нам приехал «Зенит». В городе вокруг матча царит ажиотаж. Наконец-то футбол вернулся в Минск». Действительно, на стадионе собрался аншлаг. Билеты стоили от 150 до 600 рублей. Среди 22 000 зрителей было 2 500 болельщиков «Зенита». И они хотели накричаться сразу на два матча, ведь ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге без зрителей. Это наказание УЕФА за безобразное поведение поклонников питерского клуба на игре «Зенит»-«РБ Лейпциг» в Лиге Европы-2017/18.

Питерцам, добравшимся до Минска, завидовали, полагаю, все остальные поклонники «Зенита». Ведь в самый последний момент сорвалась телетрансляция на общедоступном спортивном канале. Хорошо, что руководство питерского клуба сориентировалось очень быстро, и организовало показ на своем сайте.

Уважаемый сайт оценивает всех игроков «Динамо» в 8,7 миллиона евро. Да у питерцев сразу пять футболистов стоят дороже! Паредес – 20 миллионов, Маммана и Дриусси – по 12, Кокорин – 11, Дзюба – 10. А еще трое (Шатов, Лунев, Кузяев – по 8 млн.) – почти столько же.

«ЗЕНИТ», ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ?

У «Зенита», конечно, более классная команда. Сергей Гуренко это признал на пресс-конференции, но добавил, что футбол – игра непредсказуемая.

Первый тайм гости провели просто отвратительно. И дело даже не в трех пропущенных голах. Впереди у «Зенита» не получалось ни-че-го. И даже подбадривания своих фанатов «Хоп, давай-давай», которые перекрикивали остальные 20 тысяч болельщиков минчан, помогали мало. Мяч не держался вообще, а хозяева забивали. Сначала Урош Николич точно пробил в ближний угол со штрафного. А ведь Юрий Лодыгин очень тщательно выстроил стенку – 1:0. Через 20 минут Владимир Хвощинский подкараулил мяч в штрафной после серии рикошетов – 2:0. Это был его третий мяч в пяти проведенных встречах. В этот момент, думаю, Сергей Семак пожалел о своем решении оставить дома тройку игроков, которые во-многом определяли игру «Зенита» в двух стартовых матчах сезона.

А завершил кошмарную для «Зенита» 45-минутку Нино Галович, точно пробив головой после подачи углового.

В перерыве в раздевалке гостей шел серьезный разговор, а питерские болельщики вспоминали, что два года назад «Зенит» проигрывал 0:3 тельавивскому «Маккаби» к 77-й минуте, но сумел победить 4:3. Правда, из тех, кто выходил тогда на поле в сине-бело-голубой зенитовской футболке, с «Динамо» играл только… Лодыгин. Тогда он был железным первым номером.

На второй тайм Сергей Семак выпустил свежих Антона Заболотного и Александра Ерохина. И поначалу «Зенит», включив высокий прессинг, перевел-таки игру к воротам соперника. Олег Шатов исполнил штрафной – выручил Горбунов, Заболотный не дотянулся до мяча, было нескколько опасных угловых. На все это с грустью из VIP-ложи наблюдал президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко. «Динамо», даже при счете 3:0, не собирались парковать свой автобус перед воротами. Более того, хозяева умудрились увеличить счет – безусловный герой встречи (дубль+голевая передача) Николич плюхнул из-за штрафной по отскочившему мячу и снова попал в ближний угол! 4:0 – «Зенит», тебе не жалко своих болельщиков?

Ответный матч команды проведут 16 августа. Но не на арене «Санкт-Петербург», а на стареньком и добром «Петровском». Последний раз «Зенит» играл на «Петровском» 30 июля 2017 года. В матче чемпионата России сине-бело-голубые одержали гостевую победу над «Тосно» — 1:0.

На 16 августа «Зениту» нужно запланировать настоящий подвиг.

«Динамо» (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 12 Николич, 2:0 – 32 Хващинский, 3:0 – 41 Галович, 4:0 – 67 Николич.

«Динамо»: Горбунов, Бегунов, Роша, Галович, Шитов, Николич (Макась, 79), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский (Капленко, 61), Иванов (Гуренко, 82).

«Зенит»: Лодыгин, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер (Оздоев, 83), Шатов, Ригони (Ерохин, 46), Эрнани, Дриусси (Заболотный, 46).

Предупреждения: Бегунов (34), Мевля (45), Кузяев (71).