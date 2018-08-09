— Очень сложно и неприятно сложился первый тайм. Во втором тайме играли лучше. Нужно было, конечно, забивать, но, к сожалению, не забили и еще пропустили. Футбол интересен тем, что может случиться всякое. Так произошло и сегодня, но не в нашу пользу. Обидное поражение. У нас есть неделя для подготовки к ответному матчу: вернуться в игру сложно, но возможно.

— Что именно произошло в первом тайме? И почему стандарты доставили вам столько проблем?

— Будем разбираться. Стандарты сегодня действительно подкачали, причем и в атаке, и в обороне, поскольку много пропустили после них. Изначально присутствовала нервозность, ошибки технического характера, но стандарты действительно не удались сегодня.

— Что случилось с Шатовым? Сможет ли он сыграть в Казани?

— Все нормально, разберемся. Надеюсь, ничего серьезного нет, и все будут готовиться к следующему матчу.

— Изменятся ли ваши отношения с Гуренко после такого исхода?

— Одно дело личные отношения, а другое — футбол. 0:4 — это обидно, но что касается меня, то ничего не изменилось.

— Почему сегодня сыграл Лодыгин? И все ли в порядке с Луневым?

— С Луневым все в порядке. Сегодня дали Юре шанс. Он важный футболист для нашей команды, поэтому предоставили ему игровое время, чтобы он был в тонусе.

— Чем руководствовались при выборе состава на матч?

— Разными факторами. Во-первых, кто-то должен был дополнительно набрать кондиции. У нас есть некая обойма, где все футболисты плюс-минус схожи, всем нужно давать возможность получать игровое время. Кроме того, трансферное окно еще открыто, поэтому нужно понимать, какие позиции требуется усилить.

— Связаны ли замены Дриусси и Ригони с недовольством их игрой? Как скажется на судьбе противостояния то, что второй матч пройдет без зрителей?

— Что касается второго вопроса, то неприятно, что мы сыграем без зрителей. По поводу нападающих: игра во втором тайме поменялась, мы понимали, что соперник будет обороняться низко, так что сделали замены и сместили Кузяева на фланг. К сожалению, не хватило сыгранности и голов.