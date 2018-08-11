«Спартак» доминировал на протяжении всего матча, но сумел забить только после двух удалений у «Анжи».

Шесть замен Карреры

После минимальной победы над «Оренбургом» (1:0) и неудач в матчах с «Локомотивом» (0:0) и ПАОКом (2:3) в Лиге чемпионов «Спартаку» требовалась уверенная домашняя победа. Тем более, что соперником красно-белых был махачкалинский «Анжи», который в свете чудовищного финансового положения укомплектован с бору по сосенке.

У команды Карреры на старте сезона очень плотный календарь, поэтому он активно использует ротацию. В Салониках по сравнению с матчем с «Локо» итальянец сделал сразу несколько изменений, неожиданно доверив место в старте молодому Александру Ломовицкому. Игра для спартаковцев получилась противоречивой, и Каррера вновь сделал сразу несколько изменений – на этот раз аж шесть. Причем все в поле – вратарь Александр Максименко, нелепо ошибшийся в Греции, вновь появился в воротах. Каррера как бы подчеркивает доверие своему молодому голкиперу.

В выборе итальянца, пожалуй, удивило появление Софьяна Ханни вместо забившего красивый мяч и выполнившего большой объем работы Ивелина Попова. Алжирец занял позицию левого центрального полузащитника рядом с Романом Зобниным, а на острие треугольника оказался Денис Глушаков. Оставляющий удручающее впечатление Лукас Фернандо начал игру на скамейке запасных. Не сказать, чтобы перестановки принципиально повлияли на игру москвичей.

Возвращение Джикии

Зато впервые после тяжелейшей травмы вышел любимец красно-белой торсиды Георгий Джикия. Правда, не совсем по воле Карреры. В Греции дернул мышцу Сальваторе Боккетти, а Илья Кутепов восстанавливается после чемпионата мира.

У главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева выбор невелик. Он предсказуемо выбрал оборонительную модель игры 5-4-1 в надежде сдержать напор хозяев, которые испытывают огромные проблемы при позиционной обороне, когда соперник выставляет перед своими воротами мощные оборонительные редуты.

И оказался прав. Гости перекрыли все зоны перед своей штрафной, и «Спартаку» потребовалось 20 минут, чтобы это понять – Промес поменялся флангами с Александром Ташаевым (они так развлекались на протяжении всего матча) и сильно пробил из-за пределов штрафной. Получилось неточно.

Этот эпизод стал сигналом к увеличению активности у ворот Юрия Дюпина. До перерыва хозяева несколько раз доставляли мяч в штрафную, но нанести акцентированный и точный удар у них не получалось. Лишь раз гости забыли на линии штрафной Романа Зобнина, и он прицельно бил в угол – срикошетив от защитника, мяч в считанных сантиметрах разминулся со штангой.

Два удаления за тайм

Не прошло во втором тайме и четырех минут, как форвард гостей Андрес Понсе на полной скорости въехал в голень Глушакова и досрочно покинул поле. С решением Кирилла Левникова не спорил вообще никто. С этого момента гости не помышляли даже о редких контратаках, а Дюпин стал регулярно вызывать раздражение и свист трибун максимально возможным затягиванием времени. Адиев даже не стал делать замену, чтобы выпустить кого-нибудь в атаку вместо выбывшего.

Поле стало покатым – спартаковцы повисли на штрафной гостей насколько, что Дюпин стал выбивать мяч на чужую половину даже в отсутствие там партнеров. Долго так продолжаться не могло. Без мяча и в меньшинстве махачкалинцы стали еще больше ошибаться, и в результате Белоруков, уже имея предупреждение, врезался в оппонента и отправился вслед за Понсе.

Вдевятером у гостей шансов практически не было, и уже вскоре Зе Луиш головой замкнул подачу Промеса, расстреляв Дюпина с нескольких метров. После этого игра была практически закончена и превратилась для спартаковцев в тренировку. Гостям вдевятером было практически нереально отыграться.

После матча с «Оренбургом» журналист спросил у Карреры, готов ли он к тому, что матчей 20 в чемпионате России придется сыграть против команд, выставляющих перед штрафной автобус. Итальянец ответил, что его команда к этому готова. И пока держит слово – только «Локомотиву» удалось удержать ворота в неприкосновенности. При этом ворота Максименко не были распечатаны вообще ни разу.

«Спартак» – «Анжи» – 1:0 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 70

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Самедов, 56), Жиго, Джикия, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Ханни (Адриано, 65) Ташаев, Промес, Зе Луиш (Попов, 75)

«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Понсе, Кацаев (Удалый, 72), Гиголаев (Маркелов, 73), Чайковский (Ондуа, 83), Рабиу, Белоруков, Савичев, Новосельцев, Гапон

Предупреждения: Рабиу, 25. Белоруков, 45+2. Чайковский, 52. Гапон, 90+2

Удаления: Понсе, 49. Белоруков, 68 (2 жк)

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

11 августа. Москва. «Открытие Арена». 27 856 зрителей