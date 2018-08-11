В «РОСТОВЕ» ВСЕ ЕЩЕ ЖДУТ ФОРВАРДА ИЗ КОНГО

«Ростов» на старте сезона удивил. Две уверенных победы над крепкими «Ахматом» ЦСКА и слова Валерия Карпина о чемпионстве (так тренер пошутил после первого тура) уже не кажутся абсурдными. Да, выводы делать рано, но к старту чемпионата желто-синие подошли в отличной форме. Укомплектованный состав, тактические новинки от тренерского штаба (например, агрессивный прессинг на чужой половине поля) и «Ростов» уже грозная сила. Правда, играть еще весь сезон, но мальчиками для битья клуб точно не будет. А еще год назад на Дону «разгребали» «пепелище», которое осталось после ухода Курбана Бердыева.

Кстати, состав «Ростова» еще изменится. Ожидается, что на днях клуб официально объявит о переходе 20-летнего африканского форварда Тшибамбы, который почти две недели тренируется со своей будущей командой. Нападающий уже покорил Конго, на очереди РПЛ.

Изменения продолжаются и в облике «Ростов Арены», куда в начале футбольного сезона переехал донской клуб. К матчу с самарцами клуб обновил вид подтрибунного помещения. Получилось стильно.

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Новый стадион стал нашим домом, где игроки «Ростова» должны чувствовать себя комфортно.



К матчу с «Крыльями Советов» мы проделали большую работу и теперь подтрибунное помещение «Ростов Арены» выглядит так.



В наших цвета, с нашими футболистам на стенах! pic.twitter.com/YWtezaf8Ls — Football Club Rostov (@rostovfc) 11 августа 2018 г.

КАЛАЧЕВ ВЕРНУЛСЯ В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Интересно, что победный состав Карпин вновь поменял. Игру с «Крыльями Советов» с первых минут начали Калачев и Гулиев. Первый заменил шведа Салетроса, а второй травмированного Юсупова.

У гостей же в «старте» тоже не обошлось без изменений. Корниленко и Мияйлович остались дома из-за болячек, и в атаке ставка была сделана на Соболева и Яколева.

Перед стартовым свистком у бровки теплая встреча экс-спратаковцев – Валерия Карпина и Андрея Тихонова. Однако со стартовым свистком улыбки с лиц тренеров спали. «Напряглись» и трибуны «Ростов Арены», которые вновь были заполнены намного больше, чем ожидалось. На воскресную встречу продали 30 тысяч билетов.

СОБОЛЕВ РЕШИЛ

С первых минут матча у «Ростова» что-то пошло не так. Навесы Калачева не доходили до цели, удары Гацкана не несли в себе никакой опасности, а Паршивлюк и Скопинцев действовали на флангах слишком пассивно.

В итоге вся игра хозяев свелась к забросам на Сигударсона, который в этот вечер вновь был хорош в борьбе. Но возможности нанести удар у нападающего практически не было.

Гости же своего шанса дождались уже в добавленное к первому тайму время. Соболев решился на удар с линии штрафной и попал в «девятку».

Сразу после перерыва «Ростов» прибавил, а «Крылья» совсем забыли об атаке. Но сравнять счет желто-синие так и не смогли. Самую реальную возможность упустил Ингасон, который пробил в Конюхова после подачи углового.

Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне и «развеяла» чары «Ростов Арены». На новом стадионе желто-синие проиграли впервые.

«Ростов» – «Крылья Советов» – 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 45+2

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Мирзов, 75), Ионов (Зуев, 67), Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон

«Крылья Советов»: Конюхов, Бурлак, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чичерин, Ткачук (Тихонов, 90), Башкиров, Яковлев, Чочиев (Ланин, 82), Зотов, Соболев

Предупреждение: Гацкан, 49