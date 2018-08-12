Даже как-то неловко за чемпиона. Четыре матча кряду без единого гола… Не по чину. Несолидно. Хотя исторически у детища Юрия Семина с голами всегда было трудно. Но не настолько же?!

А причины засухи, пожалуй, сплелись в тугой узел.

Причина первая. Вспомним, кто в прошлом сезоне задавал в атаке темп и инициировал остроту. Миранчуки и Фарфан, правильно? При деятельной поддержке Фернандеша. Но год назад во время летней предсезонки Семин имел возможность, образно говоря, держать руку на их пульсе. А сейчас все они были заняты в сборных на чемпионате мира, и в силу рабочих обстоятельств, предложенных в сборных, их футбольные биоритмы оказались в какой-то мере сбиты. Подоспел Смолов – но с ним та же история. И заметим еще, что чемпионат мира никому из них не доставил радости. Миранчуки осели в запасе. Фарфан с Перу не вышел из группы. Смолов со сборной России из группы вышел и даже дальше прошел – но с приклеенным лично к нему ярлыком неудачника…

Причина вторая. В интервью после ничьей со «Спартаком» Семин задал репортеру риторический вопрос: «Как вы думаете, почему мы вторые таймы играем лучше, чем первые?». И ответил сам, причем как-то заковыристо: «Мне это тоже интересно – почему. А причина – в тренировочном процессе». Вот! Если перенести нагнетательный режим игры по ходу отдельного матча на турнирную дистанцию, то Семин, надо так понимать, работает вдолгую. Закладывая базу для того, чтобы команда постепенно прибавляла в скоростях, взаимопонимании и качестве исполнения.

Причина третья. Дабы быть точным, стартовую засуху «Локо» следует разделить на сегменты. Поражение от ЦСКА – от нынешнего-то маломощного… – в матче за Суперкубок было натуральным провалом. Со «Спартаком» «Локо», в сущности, осознанно играл на нулевую ничью. А «Уфе» и «Оренбургу» по мячу все ж таки забил. Причем гол «Уфе» был отменен некорректно, а мяч Фарфана «Оренбургу» при судейском желании тоже можно было провести по разряду правильных. Но знаете, по ходу этих матчей во всей актуальности поднялся более существенный вопрос… Если вы смотрели трансляцию из Оренбурга, то, возможно, он и вам пришел в голову: а так ли заметна была качественная разница между чемпионом России и выходцем из ФНЛ? Вдуматься, так тренер оренбуржцев Владимир Федотов делает ставку на те же козыри, что и Семин: колючая плотная оборона, стремительные и слаженные контратакующие налеты. И у кого из них сейчас это дело поставлено луше – еще вопрос…

И вот на этом месте удобно плавно перейти к возможным последствиям засухи, постигшей чемпиона, - коли она затянется.

Последствие первое. Мы же видим, что клуб, в отличие от недавних времен, не скупится на покупки. Причем предпочитает покупки качественные: Крыховяк, Хеведес, Смолов. И я убежден: с учетом, скажем так, сдержанного отношения президента «Локо» к тренерскому творчеству Семина господин Геркус в скором времени не только сам публично возмутится несоответствием между свежими капвложениями и нижайшим игровым КПД, но и других членов клубного Совета директоров постарается к такому возмущению аргументированно подвести. Мы-де такие деньги тратим – а по игре не лучше «Оренбурга»?!

Последствие второе. Но если Юрий Палыч, в силу великого своего опыта, точно знает, как сработают-таки, в конце концов, его методики, то ему сам футбольный Бог велит сделать ставку на групповой этап Лиги чемпионов. Там, во-первых, никто не будет ставить таких автобусов, как в РПЛ. А во-вторых, к сентябрю команда - если в «Локо» сохранилась КОМАНДА в полномасштабном значении этого слова - должна, наверное, уже вовсю раскочегариться. И навести в Европе шороху.

Так что ждем-с. Одного или другого.