Выбери лучший гол 3-го тура РПЛ! (видео)
Голосование продлится до 23:59 мск 14 августа.
«Урал» – «Динамо» – 1:1
Голы: Бикфалви, 54 – Марков, 85
«Енисей» – ЦСКА – 1:1
Гол: Костюков, 58 – Эрнандес, 79
«Спартак» – «Анжи» – 1:0
Гол: Зе Луиш, 70
«Ростов» – «Крылья Советов» – 0:1
Гол: Соболев, 45+2
«Оренбург» – «Локомотив» – 1:0
Гол: Чуканов, 90+1
«Арсенал» – «Ахмат» – 3:1
Голы: Джорджевич, 52; Бакаев, 57; Лесовой, 90+4 – Иванов, 39
«Уфа» – «Краснодар» – 0:1
Гол: Вандерсон, 86
«Рубин» – «Зенит» – 0:1
Гол: Ерохин, 78