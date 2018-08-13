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Голосование продлится до 23:59 мск 14 августа.

Выбери лучший гол 3-го тура РПЛ
даты проведения: 13.08.2018 г. – 14.08.2018 г. Обсудить

«Урал» – «Динамо» – 1:1
Голы: Бикфалви, 54 – Марков, 85

«Енисей» – ЦСКА – 1:1
Гол: Костюков, 58 – Эрнандес, 79

«Спартак» – «Анжи» – 1:0
Гол: Зе Луиш, 70

«Ростов» – «Крылья Советов» – 0:1
Гол: Соболев, 45+2

«Оренбург» – «Локомотив» – 1:0
Гол: Чуканов, 90+1

«Арсенал» – «Ахмат» – 3:1
Голы: Джорджевич, 52; Бакаев, 57; Лесовой, 90+4  Иванов, 39

«Уфа» – «Краснодар» – 0:1
Гол: Вандерсон, 86

«Рубин» – «Зенит» – 0:1
Гол: Ерохин, 78

 

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