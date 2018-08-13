«Рубин» превзошел «Зенит» по владению мячом (56% – 44%) и по ударам по воротам (13 – 4), но проиграл сопернику, пропустив на 78-й минуте.

Единственный гол на счету Александра Ерохина, а идеальный голевой пас записал на свой счет Артем Дзюба.

ПИТЕРСКАЯ РОТАЦИЯ

Если бы не главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, карьера футболиста Сергея Семака могла получиться и не такой яркой. Именно Бердыев в январе 2008 года пригласил полузащитника в Казань, сделал капитаном. Потом были возвращение в сборную, бронза Евро-2008 с капитанской повязкой на рукаве, чемпионство, победа над «Барселоной» в гостях, еще одна золотая медаль чемпионата России с «Рубином», переход в «Зенит» и переезд в Санкт-Петербург…

Встреча ученика и учителя в Казани прошла после оглушительного фиаско «Зенита» в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В Минске питерцы уступили местному «Динамо» 0:4. И очень-очень осложнили решение вопроса прохода в следующий этап.

В игре чемпионата России «Зенит» вернул в состав не летавших в столицу Белоруссии Артема Дзюбу, ЛеандроПаредеса и Роберта Мака, а также оставшихся там в запасе Андрея Лунева, КристианаНобоа и Игоря Смольникова. «Рубин» же поставил на ноги Сердара Азмуна, которого унесли с поля на носилках в предыдущем матче против «Динамо». Впервые появился на поле после чемпионата мира Федор Кудряшов. Последний стал едва ли не главным действующим лицом первого тайма. Однако на 44-й минуте Кудряшов опасно пошел в стык с ДалеромКузяевым и получил одновременно и желтую карточку, травму. Вторую незапланированную замену хозяевам пришлось делать после того, как повреждение получил Александр Бухаров. Он тоже сыграл очень полезно, прессинговал, стелился в подкатах.

Активно до перерыва действовал и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец, не забивавший с 2015 года. У него было несколько неплохих моментов.

ЕРОХИН ПРИСТРЕЛЯЛСЯ И ЗАБИЛ

«Зенит» доминировал только в дебюте встречи. Трижды питерцы требовали назначения пенальти, однако арбитр Михаил Вилков оставлял эпизоды без внимания. Опасно бил Бранислав Иванович – под мяч бросился Кудряшов.

В середине второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала после шикарного паса Смольникова вышедший на заменуАлександр Ерохин не вывернул голеностоп и не попал в ворота. А в ответной атаке забил Азмун, но из положения «вне игры».

Ерохин внезапно превратился в главную ударную силу питерского клуба. Дзюба поборолся на фланге с ХореномБайрамяноми прострелил в центр вратарской. Промахнуться Александру было уже невозможно – 0:1!

К этому моменту «Зенит» уже играл вдесятером после того, как Кузяев получил две подряд желтые карточки в течении шести минут.

Проигрывая, «Рубин» стал атаковать более слаженно. Однако добиться успеха ему не удалось. Последние шансы упустил Могилевец, дважды пробивавший по воротам в течении третьей компенсированной минуты.

«Зенит»продолжил серию без поражений от «Рубина» в чемпионатах России. Теперь она составляет 10 матчей - 8 побед и 2 ничьи.

Особо отметим, что новый лидер нашего чемпионата после трех туров имеет максимальное количество очков и сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

РПЛ

3-й тур

«Рубин» – «Зенит» – 0:1 (0:0)

Гол: Ерохин, 78

«Рубин»: Джанаев, Чико, Навас, Сорокин, Камболов, Могилевец, Байрамян, Коновалов, Кудряшов (Устинов, 45), Бухаров (Шекари, 46), Азмун

«Зенит»: Лунев, Мевля, Иванович, Смольников, Набиуллин, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Паредес, Мак (Анюков, 86), Дзюба (Заболотный, 83)

Предупреждения: Кудряшов, 43; Коновалов, 73 – Мевля, 54; Кузяев, 64

Удаление: Кузяев, 71