В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

В понедельник двумя матчами клубов, выступающих в Лиге Европы, заканчивался третий тур РПЛ. «Зенит» а выезде с минимальным счетом переиграл «Рубин», благодаря голу Александра Ерохина. Питерский клуб продолжает побеждать, не пропуская голы.

В день матча появились слухи о том, что главная звезда сине-бело-голубых, нападающий сборной России Артем Дзюба может переехать в… турецкий «Галатасарай». Однако футболист вскоре сам опроверг эту информацию, а также рассказал, что мог уехать в Англию, но его кинули агенты.

«Краснодар» на выезде с таким же минимальным счетом как и «Зенит», переиграл «Уфу». На месте проданного Федора Смолова играл молодой нападающий Игнатьев Но отличился не он, а бразилец Вандерсон.

ЦСКА продолжает искать усиление в полузащиту. Армейцы обратили внимание на чемпионат Польши – на 19-летнего Себастьяна Шимански из варшавской «Легии». Судя по описанию – это какая-то молодая версия польского Марата Измайлова, хоть тот за ЦСКА и не играл. Кроме того армейцы якобы ведут переговоры с «Ливерпулем». Предмет переговоров – 22-летний сербский полузащитник Марко Груич, которого красно-синие могут взять в годичную аренду без права выкупа.

Сегодня мы вновь будем смотреть футбол – ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом. Пока мы будем смотреть на поле, более трех тысяч сотрудников безопасности будут следить за порядком, ну или беспорядком, который сопровождает почти каждый матч греческой команды. По информации Live Sport, владелец ПАОК Иван Саввиди готов дать команде 1 млн евро на всех, если греки пройдут «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Еще неприятные новости для «Спартака»: ВФСО «Динамо» обратилось в суд, требуя признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева. Это – уже далеко не первое дело, которое «Динамо» шьет своему бывшему футболисту – никак не успокоятся.