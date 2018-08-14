- В первую очередь жду сегодня победу «Спартака». Шансы есть - и они более, чем хорошие. Все-таки два мяча на выезде мы забили.

- Но при этом и пропущено три. Как можно было упустить в Салониках перевес в два мяча?

- Команда перестала контролировать мяч - отбирала и тут же теряла. В такой ситуации на обороне большая нагрузка. А ПАОК почувствовал это, при поддержке своих трибун поймал кураж - и реализовал свои моменты.

- Но 2:3 при таком сценарии не говорят о кризисе в нашей команде?

- Нет, не говорит. Конечно, пропускать три гола за 15 минут - это, мягко говоря, не круто. Но мы же не со второй лигой играли. ПАОК - квалифицированная команда. Болеть в Греции умеют. В общем, ничего сверхъестественного не произошло. Теперь нужно проанализировать ошибки - и провести ответную игру иначе. Надеюсь, так оно и будет.

- И какого сценария ждете?

- ПАОК не побежит сломя голову вперед – это понятно. Счет 0:0 их вполне устраивают, поэтому греки будут играть с оглядкой на свои ворота. «Спартаку» тоже спешить некуда. Но надо сразу захватить инициативу и не выпускать ее все 90 минут. Если давить греков весь матч, ошибки они допустят.

- «Спартак» сейчас в оптимальной форме?

- Ни одна команда РПЛ не готова на 100 процентов. Команды набирают форму через игры. За плечами у многих игроков - чемпионат мира, остальные не так давно вышли из отпуска. Но «Спартак» добавляет от игры к игре. Это видно.

- Оборону игравшего в меньшинстве «Анжи» спартаковцам удалось взломать лишь за 20 минут до конца матча…

- Это ни о чем не говорит. При этом против греков придется гораздо сложнее. Нельзя сравнивать «Анжи» и ПАОК. Тут и класс игроков несопоставим, и мотивация. Всем хочется попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

- Вас не удивляет, что Массимо Каррера охотно доверяет молодежи - тому же Александру Ломовицкому, например или Артему Тимофееву?

- Пока лидеры находились вне клуба, молодые ребята прошли все этапы подготовки к сезону. Так почему не дать им шанс? Считаю, Ломовицкий и Тимофеев неплохо себя проявляют. Они помогли команде.

- «Спартак» уже проигрывал греческим клубам в еврокубках. В 1991 году команда споткнулась об афинский АЕК. Помните те матчи?

- Смутно. Я был тогда травмирован и на поле не выходил. Помню только, что в ответной игре греческие болельщики устроили беспорядки. Но там это в порядке вещей. Фанаты в Греции - народ горячий.

- Не опасаетесь столкновений наших и греческих болельщиков в Москве?

- Думаю, до этого не дойдет. Но поддержка у «Спартака» будет мощной. Матч-то решающий!