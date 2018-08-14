РФПЛ обещает проведение матчей и целых турниров в других странах, а также планирует обсудить идею стабилизационного фонда.

Посещаемость РПЛ растет

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН, президент РФПЛ

По итогам трех первых туров РПЛ нас радует, что тенденция на увеличение зрителей на трибунах, которая была на чемпионате мира, сохранилась. Особенно это касается городов, которые принимали участие в проведении ЧМ-2018, - таких как Самара, Ростов, Екатеринбург. Среднее количество зрителей в последнем туре составило около 17 тыс за матч. Год назад этот показатель равнялся 12 тысячам. Это радует, но нам еще есть куда стремиться.

Посещаемость зависит и от игры команды. Мы помним, что в прошлом году происходило с «Рубином», когда посещаемость упала с 15 тыс до 2,3 – 3 тыс. Руководители клубов тоже понимают, что команды должны показывать зрелищную игру, чтобы не отпугивать зрителей. Пока еще сохраняется эффект чемпионата мира, и хочется, чтобы мы эту ниточку сохранили. Нельзя не учитывать и период отпусков.

«Ростову» разрешено использовать временные конструкции

АЛЕКСАНДР МЕЙТИН, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ

- Сейчас такой период, когда стадионы передаются нам в пользование. После последнего сыгранного в городе матча ФИФА все свое оборудование забирает, поэтому после ЧМ приостановилась работа некоторых электронных систем. У нас есть ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которому принадлежат все стационарные конструкции; есть «Арена-2018» (автономная некоммерческая организация, созданная «Оргкомитетом-2018» и Министерством спорта – прим. ред.), у которой в Ростове множество временных сооружений. Мы процесс разбора временных конструкций остановили, летом их еще можно использовать, и разрешили «Ростову» продавать до 40 тыс билетов.

Сейчас наши проблемы связаны с оформлением нормативной документации, потому что те требования, которые предъявляла ФИФА, отличаются от тех, что предъявляет МВД. Например, по правилам ФИФА, пропускная способность зрителей на стадион за час должна составлять 70% от их общего числа, а у МВД более жесткие требования – 50% за 30 минут. Чемпионат мира прошел удачно, поэтому постараемся через Минспорта попросить МВД изменить требования, чтобы они были, как на ЧМ.

Стратегия РФПЛ простая – зрелище, безопасность и комфорт

ЕВГЕНИЙ САВИН, директор по маркетингу РФПЛ

- Пять лет назад мы приняли стратегию развития и активно ее внедряем. Один из главных ее предметов– полная перезагрузка всего, что связано с нашим продуктом. Это и новая политика в соцсетях, и оформление стадионов, и уровень организации и подачи матчей. Теперь у нас новый вещатель, с которым мы активно работаем. Мы видим значительный прирост подписчиков в социальных сетях – это и эффект от чемпионата мира, и результат нашей систематической работы.

Стратегия простая – люди, которые приходят на стадион, должны понимать, что здесь комфортно, безопасно, им предлагается зрелище и предоставляется определенный набор услуг. Лучшими футболистами мира мы пока похвастать не можем, но интрига и плотность борьбы видны с первых туров. Все матчи непростые, разгромов нет, записные аутсайдеры обыгрывают лидеров.

Постоянно объясняем клубам, что происходящее на поле – ядро нашей деятельности, но обеспечение этого антуража и всего продукта – важнейшая задача. Ведущие клубы в силу имеющихся ресурсов и понимания важности этой составляющей ведут более активную работу, но и остальные обращают внимание. И посещаемость в этом отношении – хороший показатель.

РФПЛ планирует турниры и матчи заграницей

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН

- Президент Федерации футбола Катара предложил нам идею о проведении выставочных матчей, определенных турниров и Суперкубка за границей, и мы с его делегацией это уже обсуждали. Также у нас была крупная встреча в РФС с делегацией из Китая, насчитывавшей 30 человек, во главе с президентом местной федерации футбола.

Безусловно, такие матчи и турниры состоятся, просто пока не понятно по календарю. Посмотрим после стратегического совета УЕФА, куда я вхожу от Европейской ассоциации профессиональных лиг. Привезу его результаты, и мы посмотрим, что есть из конкретных окон – в период зимних сборов, летом или во время каких-то пауз.

«Анжи» сложно существовать без поддержки властей

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН

- Буквально сейчас у меня должна состояться встреча с президентом «Анжи» Османом Кадиевым. Ситуация в клубе не совсем нормальная, привлечено огромное внимание прессы. Мы держим ситуацию на контроле. Я написал письмо главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву со своими опасениями. Знаю, что он входил в один из комитетов РФС, так что футбол знает. Пока ответа нет, но руководство «Анжи» находится в контакте с руководством Республики.

Думаю, что без поддержки региональных властей таким клубам с небольшим бюджетом сложно существовать. Но также хотел бы напомнить, что «Анжи» – частный клуб, а значит, определенную работу должны проводить и владельцы и акционеры клуба. Что и происходит. Пока опасений, что произойдет что-то экстраординарное, у нас нет.

Перед началом чемпионата клубы проходили процедуру лицензирования в РФС. Я разговаривал с руководством РФС и отдела лицензирования. Никаких предпосылок финансовой нестабильности, займов или долгов, у «Анжи» не было. Еще раз обращаю внимание на то, что со следующего сезона лига будет играть в процедуре лицензирования большую роль, и оно будет очень жестким и серьезным.

РФПЛ обсудит идею стабилизационного фонда

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН

- Два руководителя клуба уже обратились ко мне с подобным вопросом, и я поддерживаю их начинание. Негоже, чтобы команда снималась через считанные туры после старта чемпионата, особенно для страны, проведшей чемпионат мира, и для лиги, занимающей шестое место в Европе.

Надо создавать какой-то резерв, и мы будем обсуждать это на общем собрании лиги. При этом нельзя забывать, что даже в первой пятерке есть клубы, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. Поэтому если создавать стабилизационный фонд, то он должен работать на все клубы, которые терпят катастрофическое положение.

И все же всегда надо работать на опережение, не только в спорте. Поэтому должен быть жесткий финансовый контроль за деятельностью клубов, жесткая процедура лицензирования, чтобы не допускать таких вопросов.

РФПЛ не зарабатывает столько, сколько зарабатывают лиги, располагающиеся в рейтинге УЕФА выше нас. Мечтаю, чтобы лига вышла на самоокупаемость. Если клубы будут зависеть от доходов РФПЛ, им будет проще существовать, развиваться и быть защищенным с точки зрения финансирования. Сейчас мы можем помочь клубам только небольшими средствами.

ЦСКА и «Локомотив» - самые трудные для прогнозов

Александр Егоров, заместитель БК «Лига ставок»

- Самыми популярными матчами 3-го тура стали «Спартак» - «Анжи» (на него пришлось 17% ставок), «Рубин» - «Зенит» (16%) и «Оренбург» - «Локомотив» (15%). На них пришлось 50% всего объема ставок.

Сенсационная победа «Оренбурга» над «Локомотивом» (1:0) принесла компании 93% объема ставок. Также неожиданная победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» (1:0) принесла БК прибыль, маржинальность по этой игре составила 75%. Для болельщиков самым доходным матчем стала игра «Арсенал» - «Ахмат» (3:1), компания оказалась в минусе на 63%.

Самые доходные для болельщиков по итогам трех туров «Ахмат» (33%), а также «Зенит», «Енисей» и «Краснодар». Самые неудачные для прогнозов болельщиков – «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.