Испанские болельщики выбрали не всю билетную квоту матча за Суперкубок УЕФА, однако интерес к матчу в столице Эстонии максимальный. Чем живет Таллин накануне игры – в рассказе нашего коллеги из эстонской столицы.

На несколько дней Таллин превратился в футбольную столицу Европы. Три главных трофея – Кубок Лиги чемпионов, Кубок Лиги Европы и Суперкубок УЕФА – две недели путешествовали по городам Эстонии, где во время матчей чемпионата страны становились главными достопримечательностями и объектами для селфи. За время этого турне они посетили Курессааре, Вильянди, Пярну, Пайде и Нарву.

Накануне матча они вернулись в Таллин и украсили собой центральную площадь столицы. На два ближайших дня она превратилась в фан-зону для болельщиков, и вечером среды, когда начнется матч, здесь ждут настоящий аншлаг. Мероприятия на площади Свободы запланированы на весь день, и поэтому движение в центре города будет частично перекрыто. Если неделю назад здесь же была развернута площадка для уличного футбола и проходил турнир с участием детских команд, то в среду днем тут ожидается настоящее дерби с участием команд болельщиков «Реала» и «Атлетико».

Вопреки ожиданиям, суперклубы Испании не выбрали свою квоту на билеты: командам было выделено каждой по 2600 штук, но в Таллин приехало всего около четырех тысяч испанцев. Поэтому часть возврата распространялась среди местных любителей футбола. И тут же уже отбоя в желающих не было. Досталось далеко не всем, поэтому возможно в день игры цена на билет станет двойной. Однако организаторы отмечают, что все случаи перепродажи будут фиксироваться, так как тут в Таллине учли опыт организации чемпионата мира в России и все обладатели билетов получили свой FAN ID. За день до игры около стадиона «А.Ле Кок Арена» в закрытом футбольном манеже с искусственным покрытием открылся аккредитационный центр и все, кто хочет попасть на стадион, должны будут пройти тут проверку, сделать фото, получить билет и ознакомится с правилами поведения во время матча. В день игры меры безопасности будут усилены, что для Эстонии выглядит несколько необычно.

Преобразился и сам стадион. Для проведения Суперкубка, государство, которое в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, выделило Эстонскому футбольному союзу средства на реконструкцию. Были построены дополнительный центр для прессы, раздевалки для персонала и множество вспомогательных помещений. Не без участия УЕФА была увеличена и вместимость трибун – до 14 с половиной тысяч.

Что касается команд-соперниц, то все сильнейшие футболисты этих команд прибыли в Таллин в понедельник вечером. «Атлетико» прилетел первым. Сразу же из самолета игроки погрузились в автобус и отправились в гостиницу Radisson. А для мадридского «Реала» понадобилось целых два автобуса. В Таллин приехали все 29 игроков, что попали в заявку на сезон, в том числе и лучший футболист прошедшего чемпионата мира – хорват Лука Модрич. По требованию команд, соперники разместились в разных отелях и до игры не должны пересекаться даже во время предматчевых пресс-конференций и тренировок.

В составе «Атлетико» также немало звезд мирового футбола, в том числе и тройка новых чемпионов мира из Франции во главе с Антуаном Гризманом. Именно на него делает ставку главный тренера команды аргентинец Диего Симеоне. И хотя, по мнению специалистов, фаворитом поединка считается «Реал», футболисты «Атлетико» не согласны с этим утверждением.

– Это один матч и это финал. У нас хорошее настроение, мы счастливы, что у нас все лидеры в строю, у нас стабильный состав и мы можем побороться за этот трофей со своим принципиальным соперником. Это нас заводит и вдохновляет, – заявил защитник, капитан «Атлетико» Диего Годин.

У «Реала», который вновь выиграл главный клубный турнир, после победного триумфа множество изменений. Команду покинул главный тренер Зинедин Зидан и главная звезда – Криштиану Роналду. И все-таки даже без них «Реал» остается суперклубом, для которого есть только результат – победа:

– Мы чемпионы, в том числе и в этом турнире. Участие в таком матче – привилегия. И если мы чемпионы, то всегда ставишь задачу выиграть. Поэтому Суперкубок – для нас не исключение, – говорит Серхио Рамос.

Поединок за Суперкубок начнется в среду в 22.00 по местному времени. Вход на стадион откроется за четыре часа до игры. Те, кому не достались билеты, смогут посмотреть игру на коммерческих каналах, так как Эстонское телерадиовещание не получило права на трансляцию. Также большие экраны будут установлены в фан-зоне на площади Свободы, где также в течение всего дня будут проходить различные мероприятия, посвященные этому историческому матчу.