Французский арбитр Рюдди Бюке не упустил ни единой возможности свистнуть в сторону красно-белых и удалил Луиса Адриано.

Каррера определился с основной обоймой

В первом матче в Салониках «Спартак» вел к 17-й минуте со счетом 2:0, но не смог удержать преимущество даже до перерыва и уступил 2:3, в Квинси Промес не реализовал пенальти. Несмотря на негативный исход, упаднических настроений ни среди болельщиков, ни в стане клуба не наблюдалось. Как и большинство экспертов, они сходились во мнении, что результат первого матча оставляет красно-белым отличные шансы на общий исход.

В нынешнем сезоне Массимо Каррера много экспериментирует с составом, поэтому угадать стартовые 11 практически нереально, но в столь ответственный момент он не стал рисковать и выбрал наиболее привычную расстановку и исполнителей. Разве что появление Дениса Глушакова вместо забившего в Греции Ивелина Попова с натяжкой можно назвать несколько неожиданным.

Впрочем, замысел Карреры понятен. С Денисом пара центральных Роман Зобнин – Лукас Фернандо смотрится более сбалансированно в центре поля и позволяет менять акцент от оборонительного к атакующему и обратно прямо по ходу встречи.

У ПАОКа в строй вернулся капитан Виейринья. Он занял позицию левого защитника схеме 4-5-1. На скамейке запасных остался Евгений Хачериди. Других изменений по сравнению с первым матчем Рэзван Луческу проводить не стал. Его отец Мирча, поработавший в России с питерским «Зенитом», не преминул возможностью приехать в Москву посмотреть матч вживую.

Мирча Луческу на матче " "Спартак" - ПАОК pic.twitter.com/lqANG4aHRV — Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 14 августа 2018 г.

«Мафия УЕФА!»

В первом тайме самым заметным у «Спартака» был Фернандо. Поначалу невыразительностью своих действий – был не слишком активен, ошибался в передачах и привез контратаку, обрезавшись в центре поля. Однако со временем бразилец освоился, и именно его подача привела к первому по-настоящему голевому моменту – навес со штрафного и срезка от Каньяса в перекладину своих ворот. Не прошло и минуты, как Фернандо догнал оппонента на своей половине поля и отважно в подкате его обокрал.

Игра хозяев была разрушена на исходе получаса игры, когда французский арбитр Рюдди Бюке к удивлению всего стадиона удалил с поля Луиса Адриано за удар в живот защитника Хосе Анхеля Креспо. Стало понятно, что «домашнего» судейства не предвидится. Страсти накалились, и спустя минуту Самуэль Жиго столкнулся в середине поля с оппонентом, а команды едва не сошлись врукопашную. Пока французский защитник получал медицинскую помощь, греки создали первый опасный момент. Оставшееся до перерыва время трибуны скандировали: «Мафия УЕФА!».

Оставшись в меньшинстве, спартаковцы перестроились – Александр Ташаев сместился справа в центр нападения, а его позицию занял универсал Зобнин. Так красно-белые дотерпели до перерыва, но ничего не создала. Войти в штрафную гостей у них не получалось, а подачи в штрафную не имели адресата – игра на втором этаже к достоинствам Ташаева не относится. На второй тайм вместо него ожидаемо вышел Зе Луиш, для которого верховая борьба за мяч – родная стихия.

Жиго в роли Вернблума

Во втором тайме арбитр Бюке продолжил испытывать судьбу и терпение российских фанатов, узнав в том числе, что не случайно вышел на поле в голубой футболке. Имея на одного игрока меньше, спартаковцы стали оставлять сзади свободные зоны, которыми пользовались оппоненты. Вновь слабую игру в части оборонительных действий провел Фернандо, опаздывавший с перекрытием своей зоны. Так возник эпизод, очень похожий на второй гол греков в первом матче, но Максименко дважды подряд выручил партнеров после ударов Димитриса Пелкаса и Амра Варды, также появившегося после перерыва.

Заполненные до отказа трибуны отказывались верить в худшее и с невероятным запалом гнали хозяев вперед. Болельщицких эмоций хватило на несколько атак, в том числе проход Зобнина, завершившийся неточным ударом, но вскоре батарейки сели, и гости стали все увереннее контролировать мяч и чаще бить по воротам Максименко.

Минут за 20 минут до финального свистка нервы достигли предела. Надо было видеть реакцию все того же Зобнина на промах после подачи углового. Роман явно недоумевал, какого черта сегодня совсем ничего не получается. Добавляли страсти и решения арбитра, неизменно принимавшего сторону гостей.

В концовке Жиго пошел в центр нападения исполнять Понтуса Вернблума (экс-полузащитник ЦСКА, кстати, накануне подписал с ПАОКом контракт, по которому стал самым высооплачиваемым игроком команды) и несколько раз неплохо зацепился за мяч, но на большее «Спартак» не хватило. Как москвичи ни бились, в меньшинстве распечатать ворота Пасхалакиса им так и не удалось. Таким образом, греки за счет домашней победы прошли в следующий раунд Лиги чемпионов, а «Спартак» продолжит борьбу в групповом раунде Лиги Европы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-Й КВ. РАУНД. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

СПАРТАК (Россия) 0:0 ПАОК (Греция)

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 75), Глушаков, Фернандо (Самедов, 62), Зобнин, Ташаев (Зе Луиш, 46), Промес, Адриано.

ПАОК: Пасхалакис, Лео Матос, Варела, Эль-Каддури (Варда, 46), Виейринья (Хачериди, 65), Маурисио, Прийович, Пелкас (Шахов, 79), Креспо, Лимниос, Каньяс.

Предупреждения: Фернандо, 22. Лео Матос, 25. Пасхалакис, 34. Джикия, 37. Эль-Каддури, 37. Зобнин, 85.

Удаление: Адриано, 33.

Судья: Рюдди Бюке (Франция).

14 августа. Москва. «Открытие Арена». 40 385 зрителей.