Помните конец 90-х годов и начало нового тысячелетия, когда итальянская серия А считалась сильнейшей лигой планеты, а на Апеннинском полуострове играли лучшие футболисты мира: Роберто Баджо, Джордж Веа, Роналдо, Зинедин Зидан, Андрей Шевченко, Павел Недвед, Кака, Роналдиньо, Фабио Каннаваро? И это мы назвали лишь обладателей «Золотых мячей», не углубляясь в дебри. Похоже золотая эра итальянского футбола потихоньку возвращается.

Большие деньги = большой футбол

Итальянские клубы оправились от затянувшегося финансового кризиса, привели свои дела в полный порядок и принялись укреплять составы, скупая добрую половину Европы на трансферном рынке, где в последние годы господствовала исключительно английская премьер-лига.

Если раньше громкие трансферы в Италии мог себе позволить исключительно туринский «Ювентус», то сейчас необходимость конкурировать с бьянко-нери подтолкнула к активным торгам и остальных. Впервые за всю историю футбола у какой-то иной лиги, нежели АПЛ, объем купленных футболистов превысил 1 млрд евро. Еще даже не закрылось трансферное окно, а итальянские клубы уже затарились игроками на 1,06 млрд евро – больше чем у испанской примеры, немецкой бундеслиги и французской лиги 1.

Лига Потратили в млн евро Получили в млн евро Баланс в млн евро 1 Премьер-лига (Англия) 1 420 409 -1 090 2 Серия А (Италия) 1 060 779 -281 3 Ла Лига Примера (Испания) 773 707 -66 4 Бундеслига (Германия) 448 409 -39 5 Лига 1 (Франция) 406 790 +384

Лучший футболист планеты

Впервые итальянский клуб смог себе позволить купить футболиста дороже, чем за 100 млн евро. Более того – в Италию за 117 млн евро приехал действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, перешедший в «Ювентус». В серии А лучший футболист планеты не играл, страшно подумать, с 2007 года, когда в «Милане» блистал Кака.

Имя Клуб Цена в млн евро 1 Криштиану Роналду «Ювентус» 117 2 Жоао Кансело «Ювентус» 40,4 3 Дуглас Коста «Ювентус» 40 4 Раджа Наингголан «Интер» 38 5 Леонардо Бонуччи «Ювентус» 35 6 Маттиа Кальдара «Милан» 35 7 Фабиан Руис «Наполи» 30 8 Стивен Н’Зонзи «Рома» 26,7 9 Симоне Верди «Наполи» 25 10 Хавьер Пасторе «Рома» 24,7

В Италии был установлен мировой рекорд – самая дорогая аренда футболиста в истории – «Ювентус» на год одолжил «Милану» аргентинского нападающего Гонсало Игуаина за 18 млн евро! Просто, чтобы вы могли сравнить – в 1997 году лучший футболист мира Роналдо был куплен «Интером» всего за 28 млн евро. А тут – аренда.

До закрытия трансферного окна еще остается время и в Италию еще вполне может перебраться обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2018 и один из главных претендентов на звание лучшего футболиста планеты в этом году хорват Лука Модрич из «Реала». К слову, претендует на него как раз «Интер». И это, не говоря уже о возможном возвращении в Турин чемпиона мира Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», ставшего в свое время самым дорогим футболистом планеты. «Милан» не купил себе Промеса? Ничего. И без него неплохо будет!

В погоне за зеброй

Посмотрите только, какая интересная борьба нас ждет: «Милан» с Игуаином в атаке, Доннаруммой в воротах и Паоло Мальдини в директорском кресле, «Интер» с Лучано Спаллетти во главе и сумасшедшим составом, «Рома», закупившаяся почти на 150 млн евро, «Наполи», упустивший чемпионство лишь в концовке прошлого сезона и жаждущий мести. а еще в серию А вернулась легендарная «Парма», за которую с финала Кубка УЕФА в Москве в нашей стране болеют сотни людей. Красота!

И все эти клубы будут гнаться за туринским «Ювентусом» с Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, но уже без Джанлуиджи Буффона. Возможно, настало время прервать уже и так рекордно подзатянувшуюся на семь сезонов черно-белую гегемонию?

Главным претендентом на победу все же пока считается «Ювентус», ставки на чемпионство которого пока принимаются с коэффициентом 1,4. Второй из претендентов – «Наполи» – 6,5. Шансы «Интера на победу букмекеры оценивают как 1 к 7, а на успех «Ромы» можно поставить с коэффициентом 7,5. Возможно, самой недооцененной командой является «Милан» с Дженнаро Гаттузо во главе – успех россо-нери способен увеличить сумму ставки в 18 раз.