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Помните конец 90-х годов и начало нового тысячелетия, когда итальянская серия А считалась сильнейшей лигой планеты, а на Апеннинском полуострове играли лучшие футболисты мира: Роберто Баджо, Джордж Веа, Роналдо, Зинедин Зидан, Андрей Шевченко, Павел Недвед, Кака, Роналдиньо, Фабио Каннаваро? И это мы назвали лишь обладателей «Золотых мячей», не углубляясь в дебри. Похоже золотая эра итальянского футбола потихоньку возвращается.

Большие деньги = большой футбол

Итальянские клубы оправились от затянувшегося финансового кризиса, привели свои дела в полный порядок и принялись укреплять составы, скупая добрую половину Европы на трансферном рынке, где в последние годы господствовала исключительно английская премьер-лига.

Если раньше громкие трансферы в Италии мог себе позволить исключительно туринский «Ювентус», то сейчас необходимость конкурировать с бьянко-нери подтолкнула к активным торгам и остальных. Впервые за всю историю футбола у какой-то иной лиги, нежели АПЛ, объем купленных футболистов превысил 1 млрд евро. Еще даже не закрылось трансферное окно, а итальянские клубы уже затарились игроками на 1,06 млрд евро – больше чем у испанской примеры, немецкой бундеслиги и французской лиги 1.

 

Лига

Потратили в млн евро

Получили в млн евро

Баланс в млн евро

1

Премьер-лига (Англия)

1 420

409

-1 090

2

Серия А (Италия)

1 060

779

-281

3

Ла Лига Примера (Испания)

773

707

-66

4

Бундеслига (Германия)

448

409

-39

5

Лига 1 (Франция)

406

790

+384

Лучший футболист планеты

Впервые итальянский клуб смог себе позволить купить футболиста дороже, чем за 100 млн евро. Более того – в Италию за 117 млн евро приехал действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, перешедший в «Ювентус». В серии А лучший футболист планеты не играл, страшно подумать, с 2007 года, когда в «Милане» блистал Кака.

 

Имя

Клуб

Цена в млн евро

1

Криштиану Роналду

«Ювентус»

117

2

Жоао Кансело

«Ювентус»

40,4

3

Дуглас Коста

«Ювентус»

40

4

Раджа Наингголан

«Интер»

38

5

Леонардо Бонуччи

«Ювентус»

35

6

Маттиа Кальдара

«Милан»

35

7

Фабиан Руис

«Наполи»

30

8

Стивен Н’Зонзи

«Рома»

26,7

9

Симоне Верди

«Наполи»

25

10

Хавьер Пасторе

«Рома»

24,7

В Италии был установлен мировой рекорд – самая дорогая аренда футболиста в истории – «Ювентус» на год одолжил «Милану» аргентинского нападающего Гонсало Игуаина за 18 млн евро! Просто, чтобы вы могли сравнить – в 1997 году лучший футболист мира Роналдо был куплен «Интером» всего за 28 млн евро. А тут – аренда.

До закрытия трансферного окна еще остается время и в Италию еще вполне может перебраться обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2018 и один из главных претендентов на звание лучшего футболиста планеты в этом году хорват Лука Модрич из «Реала». К слову, претендует на него как раз «Интер». И это, не говоря уже о возможном возвращении в Турин чемпиона мира Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», ставшего в свое время самым дорогим футболистом планеты. «Милан» не купил себе Промеса? Ничего. И без него неплохо будет!

В погоне за зеброй

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Зачем «Милану» Игуаин? Зачем Бонуччи «Ювентусу» понятно

Посмотрите только, какая интересная борьба нас ждет: «Милан» с Игуаином в атаке, Доннаруммой в воротах и Паоло Мальдини в директорском кресле, «Интер» с Лучано Спаллетти во главе и сумасшедшим составом, «Рома», закупившаяся почти на 150 млн евро, «Наполи», упустивший чемпионство лишь в концовке прошлого сезона и жаждущий мести. а еще в серию А вернулась легендарная «Парма», за которую с финала Кубка УЕФА в Москве в нашей стране болеют сотни людей. Красота!

И все эти клубы будут гнаться за туринским «Ювентусом» с Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, но уже без Джанлуиджи Буффона. Возможно, настало время прервать уже и так рекордно подзатянувшуюся на семь сезонов черно-белую гегемонию?

Главным претендентом на победу все же пока считается «Ювентус», ставки на чемпионство которого пока принимаются с коэффициентом 1,4. Второй из претендентов – «Наполи» – 6,5. Шансы «Интера на победу букмекеры оценивают как 1 к 7, а на успех «Ромы» можно поставить с коэффициентом 7,5. Возможно, самой недооцененной командой является «Милан» с Дженнаро Гаттузо во главе – успех россо-нери способен увеличить сумму ставки в 18 раз.

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