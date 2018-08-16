И без Промеса неплохо! Как серия А снова становится лучшей лигой планеты
«Советский спорт» предвкушает старт сезона в итальянской серии А.
Помните конец 90-х годов и начало нового тысячелетия, когда итальянская серия А считалась сильнейшей лигой планеты, а на Апеннинском полуострове играли лучшие футболисты мира: Роберто Баджо, Джордж Веа, Роналдо, Зинедин Зидан, Андрей Шевченко, Павел Недвед, Кака, Роналдиньо, Фабио Каннаваро? И это мы назвали лишь обладателей «Золотых мячей», не углубляясь в дебри. Похоже золотая эра итальянского футбола потихоньку возвращается.
Большие деньги = большой футбол
Итальянские клубы оправились от затянувшегося финансового кризиса, привели свои дела в полный порядок и принялись укреплять составы, скупая добрую половину Европы на трансферном рынке, где в последние годы господствовала исключительно английская премьер-лига.
Если раньше громкие трансферы в Италии мог себе позволить исключительно туринский «Ювентус», то сейчас необходимость конкурировать с бьянко-нери подтолкнула к активным торгам и остальных. Впервые за всю историю футбола у какой-то иной лиги, нежели АПЛ, объем купленных футболистов превысил 1 млрд евро. Еще даже не закрылось трансферное окно, а итальянские клубы уже затарились игроками на 1,06 млрд евро – больше чем у испанской примеры, немецкой бундеслиги и французской лиги 1.
|
|
Лига
|
Потратили в млн евро
|
Получили в млн евро
|
Баланс в млн евро
|
1
|
Премьер-лига (Англия)
|
1 420
|
409
|
-1 090
|
2
|
Серия А (Италия)
|
1 060
|
779
|
-281
|
3
|
Ла Лига Примера (Испания)
|
773
|
707
|
-66
|
4
|
Бундеслига (Германия)
|
448
|
409
|
-39
|
5
|
Лига 1 (Франция)
|
406
|
790
|
+384
Лучший футболист планеты
Впервые итальянский клуб смог себе позволить купить футболиста дороже, чем за 100 млн евро. Более того – в Италию за 117 млн евро приехал действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, перешедший в «Ювентус». В серии А лучший футболист планеты не играл, страшно подумать, с 2007 года, когда в «Милане» блистал Кака.
|
|
Имя
|
Клуб
|
Цена в млн евро
|
1
|
Криштиану Роналду
|
«Ювентус»
|
117
|
2
|
Жоао Кансело
|
«Ювентус»
|
40,4
|
3
|
Дуглас Коста
|
«Ювентус»
|
40
|
4
|
Раджа Наингголан
|
«Интер»
|
38
|
5
|
Леонардо Бонуччи
|
«Ювентус»
|
35
|
6
|
Маттиа Кальдара
|
«Милан»
|
35
|
7
|
Фабиан Руис
|
«Наполи»
|
30
|
8
|
Стивен Н’Зонзи
|
«Рома»
|
26,7
|
9
|
Симоне Верди
|
«Наполи»
|
25
|
10
|
Хавьер Пасторе
|
«Рома»
|
24,7
В Италии был установлен мировой рекорд – самая дорогая аренда футболиста в истории – «Ювентус» на год одолжил «Милану» аргентинского нападающего Гонсало Игуаина за 18 млн евро! Просто, чтобы вы могли сравнить – в 1997 году лучший футболист мира Роналдо был куплен «Интером» всего за 28 млн евро. А тут – аренда.
До закрытия трансферного окна еще остается время и в Италию еще вполне может перебраться обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2018 и один из главных претендентов на звание лучшего футболиста планеты в этом году хорват Лука Модрич из «Реала». К слову, претендует на него как раз «Интер». И это, не говоря уже о возможном возвращении в Турин чемпиона мира Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», ставшего в свое время самым дорогим футболистом планеты. «Милан» не купил себе Промеса? Ничего. И без него неплохо будет!
В погоне за зеброй
Посмотрите только, какая интересная борьба нас ждет: «Милан» с Игуаином в атаке, Доннаруммой в воротах и Паоло Мальдини в директорском кресле, «Интер» с Лучано Спаллетти во главе и сумасшедшим составом, «Рома», закупившаяся почти на 150 млн евро, «Наполи», упустивший чемпионство лишь в концовке прошлого сезона и жаждущий мести. а еще в серию А вернулась легендарная «Парма», за которую с финала Кубка УЕФА в Москве в нашей стране болеют сотни людей. Красота!
И все эти клубы будут гнаться за туринским «Ювентусом» с Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, но уже без Джанлуиджи Буффона. Возможно, настало время прервать уже и так рекордно подзатянувшуюся на семь сезонов черно-белую гегемонию?
Главным претендентом на победу все же пока считается «Ювентус», ставки на чемпионство которого пока принимаются с коэффициентом 1,4. Второй из претендентов – «Наполи» – 6,5. Шансы «Интера на победу букмекеры оценивают как 1 к 7, а на успех «Ромы» можно поставить с коэффициентом 7,5. Возможно, самой недооцененной командой является «Милан» с Дженнаро Гаттузо во главе – успех россо-нери способен увеличить сумму ставки в 18 раз.