Столица Эстонии мало напоминает себя обычную. К привычным группам туристов добавились шумные фанаты. Пусть и выставочное – но это дерби.

Проведение матча в среду, должно быть, не слишком удобно для обычного болельщика – нужно брать отпуск или отгул. Возможно, поэтому и «Реал» и «Атлетико» не смогли полностью «выбрать» свои квоты. Не беда – без поддержки мадридские гранды не останутся. Удивительное количество болельщиков из Китая – тому подтверждение.

Аэропорт «Леннарт Мери» начал наводняться фанатами еще с раннего утра. Но для китайцев поездка в Эстонию не может быть делом дня-двух. Они были тут и вчера. А сегодня многие щеголяют новехонькими футболками команд-соперниц. И с радостью говорят, что сумели найти билеты на матч. Это однозначно новый для Суперкубка колорит, и благодарить за это надо УЕФА, с 2013 года отправившего трофей путешествовать по Европе. Все же Монако, куда Суперкубок «был прибит» ранее – не каждому туристу по карману, а сейчас совмещать приятное с полезным гораздо легче. Прага, Кардифф, Тбилиси, Тронхейм, Скопье – и вот теперь Таллин.

Разумеется, в деле выбора столицы Эстонии как организатора не обошлось без Айвара Похлака, президента национальной футбольной федерации, и довольно влиятельного в УЕФА человека. Для своего города он сделал большое дело – неторопливые эстонские служащие, с удовольствием отвлекаются от привычных маршрутов и ритмов, чтобы сфотографироваться с болельщиками. И как раз китайцами – прежде всего. Да и вообще Таллин несколько отвлекся от рутины – и готовится к празднику. Кажется, смотреть матч (а показывать его будут во всех заведениях, имеющих телевизор) будут даже те, кто футбол не смотрел никогда ранее. Уже установлены и большие экраны. И, кстати, совершенно не заметно полиции. Беспорядков не ожидают, именно потому, что из чисто футбольного мероприятия Суперкубок становится футбольно-туристически-гастрономическим.

Думается, дальше эта тенденция футбольного туризма из того же Китая будет только развиваться. Европейские команды долго и тщательно завоевывали рынок в Юго-Восточной Азии, и теперь получают оттуда «человеческие дивиденды». Скоро подключатся и американцы, которых уже третий год приучают к соккеру летним «Трофеем чемпионов». А уж с чисто туристическим колоритом в том же Таллине проблем не было никогда.

С точки зрения бизнеса, продукт несколько испортил Криштиану Роналду, покинувший «Реал» и выступающий теперь за «Ювентус». Говорят, многие даже сдавали билеты. Однако тех китайцев, с которым мне удалось пообщаться (найти среди них говорящего на английском – та еще задача) – это совсем не смутило. «Реал» остается безумно популярным у них и сейчас, так, во всяком, случае, они говорят.

Отельная сфера туристического бизнеса переживает невероятный бум. Еще две недели назад найти место для ночлега в центре города было практически невозможно. Я поселился в хостеле «церкви Святого духа», был разбужен органом, а сейчас с интересом наблюдаю за заселяющимися сюда группами в майках «Реала» и «Атлетико». Большинство из этих людей не приехали бы в Таллин, если бы не футбол, зато теперь они вернутся домой полными впечатлений. Старый город легко изучается за один день до последнего камня старинной брусчатки, а отдохнуть и «промочить горло» – с этим в Эстонии нет никаких проблем.

Собственно, футбольная часть предвкушений выглядит так – «Реал» предстанет в матче совершенно новым, без Роналду, и с новым тренером. Хулен Лопетеги – тот самый, которого федерация футбола Испании изгнала из сборной, когда до начала ЧМ-2018 оставались уже считанные часы. Насколько он готов, насколько сыгран и обучен – сказать очень трудно. И без Роналду, конечно, «галактикос» придется искать новые игровые ориентиры. Для «Атлетико» это прекрасный шанс. Диего Симеоне уже выигрывал Суперкубок, в 2012-м (как раз последний матч в Монако на стадионе «Луи II»), для него принципиально снова покуражиться над соседями по городу. Чья возьмет? Мне кажется, шансы «Атлетико» выглядят несколько лучше.

Заметна и разница в настрое фанатов. «Полосатые» ведут себя гораздо громче, совершенно очевидно, что они приехали сюда за победой. Группы поклонников «Реала» выглядят скорее как праздно отдыхающие, выделяют их не песни, а именно майки. О перспективах говорят осторожно – каким будет «Реал», выигравший с Зиданом три Лиги чемпионов подряд, в новом сезоне, – не понимают даже они.

Присаживайтесь к экранам в 22.00!