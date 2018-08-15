Все же совершенно удивительно, почему имея массу поводов поговорить именно об игре – большинство срывается на какие-то посторонние темы.

Такое впечатление, что главное, что случилось вчера вечером – не бездарный вылет «Спартака» из Лиги чемпионов (вчера мы видели третью и последнюю серию этого кино, первой был проигрыш дома «Динамо», лишивший «Спартак» гарантированного места в групповой стадии, второй – матч в Салониках «от 2:0 к 2:3»), а щитки, показанные Евгением Хачериди трибунам. Видели их, кстати, немногие, спартаковские болельщики на поле особенно в этот момент не смотрели. Но фотографии в интернете позволяют всем увидеть все в хорошем разрешении.

И теперь началось, как пел Высоцкий, не опишешь в словах. Истерические требования покарать ПАОК и самого Хачериди совершенно затмили футбольную историю.

Понятно, что прием «утопить собственный позор в чужом поступке» – стар, как мир. Понятно, что у большинства агонизирующих на теме Хачериди – явная аллергия на цвет его щитков (по всей видимости, они из экипировки сборной Украины). Но как-то все это очень смешно и грустно одновременно. Особенно если вспомнить реакцию на стамбульский инцидент с Дмитрием Тарасовым и его футболкой.

Спортсмены так устроены, что не всегда способны обуздать эмоции и подумать о последствиях своих поступков. Разумеется, Хачериди показывал щиток не просто так, он знал кому и что хочет этим продемонстрировать. Это – с одной стороны. С другой – после побед игроки иногда и во флаги заворачиваются. А для ПАОКа выход в раунд плей-офф (и гарантированные 5 млн евро дохода) – это почти победа. Были бы столь яростны комментарии в интернете, если бы другие игроки ПАОКа завернулись во флаги – хоть греческие, хоть бразильские? Была бы истерика, если бы щитки цветов флага показали бы серб Прийович или испанец Креспо? Ответ, по-моему, очевиден.

Мне совершенно непонятно, зачем обращать на это лишнее внимание? Лучший способ пережить провокацию – пройти мимо нее, не заметить. И уж тем более, не стоит давать советы УЕФА – неделю назад, после нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов пробовали. Что вышло? Пшик.

Кстати, о провокациях. Греки очень хорошо изучили своего соперника и верно определили болевую точку. Луис Адриано не выдержал и – подвел команду. Даже серьезнее, чем Зидан в финале чемпионата мира-2006. А ведь тоже мог пройти мимо? Но среагировал и никому не сделал лучше.

У этого случая есть довольно забавная предыстория. Она понравится тем, кто верит в карму. Я верю в силу поговорки «пусти свой хлеб по реке, и он вернется к тебе с маслом», потому позволю себе рассказать ее.

20 ноября 2012-го «Шахтер» вместе с Луисом Адриано играл с датским «Нордшелландом». И бразилец забил гол, проигнорировав принцип фэйр-плей. Тогда, вместо того чтобы вернуть мяч сопернику, он принял мяч, вышел один на один с голкипером, который такого не ожидал, и отправил мяч в пустые ворота. Оторопели от стыда даже тренер донетчан Мирча Луческу и капитан команды Дарио Срна (с которыми такого не бывало отродясь) – настолько очевидно Адриано наплевал на элементарные футбольные «понятия». «Шахтер» даже пытался пропустить в ответ, но сделал это настолько неуклюже, что не смог. Адриано тогда забил еще два мяча, «Шахтер» легко выиграл, но скандал был довольно ощутимый, и наслушался Луис Адриано про себя много. И заслуженно.

И вот – карма вернула долг. По дороге в тот самый турнир, где и было дело.

Евгений Хачериди – человек сложной судьбы. Его не могли обуздать Сергей Ребров и Александр Хацкевич, два последних тренера киевского «Динамо» – он просто отказывался тренироваться, и жил так, как хочет. Иногда не хотел выходить на замену и не выходил. В итоге «Динамо» с ним рассталось. В первом матче было не до конца понятно, за какую команду Хачериди играет – настолько неуклюже местами он действовал. Все это к тому, что не стоит удивляться его поступку. Поступку неспортивному и нефутбольному. Такой он человек – если говорить прямо, то неуправляемый.

Но и реагировать на это сверх меры – тоже не стоит. Карма все вернет. Когда (и если) захочет.