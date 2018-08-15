21 год назад красно-белые впервые не смогли преодолеть квалификационное сито Лиги чемпионов, проиграв тогда «Кошице». Один из участников матчей со словаками Валерий Кечинов высказался о нынешнем провале «Спартака».

«КОМАНДА НЕ ИГРАЛА СПУСТЯ РУКАВА»

– Все прекрасно понимали, что легкой игра с ПАОКом не будет. У греков хорошо обученная команда, которая умеет контролировать мяч, дисциплинированно обороняется. Безусловно, ключевым эпизодом ответной встречи стало удаление Луиса Адриано. В полном составе «Спартак» наверняка греков бы дожал. Но для этого все равно пришлось бы приложить максимум усилий.

– Чем объясняете огромный процент брака у спартаковцев в московской игре?

– Сдали нервы. Мне показалось, что ребята не до конца справились с давлением результата первого матча. Отсюда – ошибки, поспешность в действиях.

– Показалось, что некоторым игрокам «Спартака» не хватало мотивации.

– Есть такое. Считаю, необходимо продавать Промеса, он давно себя исчерпал. Голландец достиг в «Спартаке» максимума, и ему нужен новый вызов. Если есть какое-то предложение, то лучше принять его прямо сейчас. Зачем держать человека, если ему неинтересно?

У Фернандо тоже проблемы. Но я это связываю с тем, что бразилец не успел набрать форму после отпуска. А Адриано просто подвел команду. Что тут говорить?! Глупейшее удаление!

А в целом, команда билась, в безволии почти никого не упрекну. Спустя рукава «Спартак» не играл.

«В 1997–м ЭТО БЫЛИ ДРУГИЕ 0:0»

– Как видится дальнейшее развитие событий?

– Теперь – чемпионат России и Лига Европы. Нередко после таких вылетов из Лиги чемпионов получается показать хороший результат в менее престижном еврокубке. В 1997-м, проиграв «Кошице», мы дошли до полуфинала Кубка УЕФА!

Но это, конечно, не оправдание. Надо было побеждать ПАОК. Забей Промес в Салониках пенальти, не удались Адриано в Москве – готовились бы сейчас к «Бенфике». И это лучше, чем играть в Лиге Европы.

– Вы сказали, что Промес себя исчерпал. А как насчет Массимо Карреры?

– Пока я бы не стал делать однозначных выводов. Вот пройдет туров десять в чемпионате России, начнутся игры в Лиге Европы – и все станет ясно. С игроками все понятнее.

– Вы упомянули «Кошице». Как же тогда проиграли словакам? Ведь в 1997 году состав у «Спартака» был на загляденье, а вы были лучшим бомбардиром.

– После 1:2 в гостях в Москве было банальное невезение. Упустили моментов десять, сами можете проверить, пересмотрев запись. И один на один выходили, и в штанги попадали, и во вратаря метров с трех. В итоге – 0:0.

– Прямо как сейчас с ПАОКом.

– Нет, не похоже. Говорю же, тогда упустили уйму шансов. А сейчас «Спартак» ни разу в створ не попал. Это разные 0:0.

«ТРАНСФЕР ЕРЕМЕНКО – ЗАГАДКА»

– Для «Спартака»-1997 непопадание в Лигу чемпионов воспринималось как трагедия, сейчас это обыденность. Согласны?

– Наверное, да. Но, кстати, в 1997 году никакой обструкции со стороны болельщиков не было. Нас поддержали – и дела пошли в гору. Как я уже сказал, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, в котором бились с «Интером» с Роналдо.

На сегодняшний день Лига Европы – это уровень наших лучших клубов. И «Спартака» в том числе. Хотя мне, как болельщику, конечно, хотелось бы видеть команду каждый год в Лиге чемпионов.

– Роман Еременко – усиление для «Спартака»?

– Этот трансфер – для меня настоящая загадка. Года два назад Роман считался хорошим футболистом, отлично играл за ЦСКА, до этого за «Рубин». Но что он представляет из себя сейчас, после дисквалификации, не берусь сказать.

Поэтому я бы говорил не о Еременко, а о нашей молодежи. Здорово, что Каррера доверяет Александру Ломовицкому, Александру Максименко, другим. Если сейчас нет денег на готовых звезд, лучше опираться на свой резерв. При тренерском доверии талантливые ребята будут расти, так было, есть и будет.