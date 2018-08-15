– Говорят, что Лига Европы не нужна «Зениту». Как вы к этому относитесь?

– Считаю, что Лига Европы нам, конечно, нужна. Завтра мы сделаем все ради победы. Сложно измерить наши шансы математическим путем, но главное, что они есть. Будем делать все, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.

– Кто не сможет принять участие в матче с «Динамо»?

– Не готовится к игре Олег Шатов, получивший повреждение в последней игре. Остальные все готовы сыграть, за исключением тех, кто уже долгое время проходит реабилитацию.

– В первом матче в Минске «Зенит» всего дважды попал в створ ворот «Динамо», при том что завтра нужно как минимум четыре раза надо пробить точно. Как собираетесь забивать?

– Как вы и сказали, надо бить в створ, и чем больше, тем лучше. Но не всегда количество ударов в створ отражает количество созданных моментов: есть матчи, где мы много создаем, есть – где меньше. Моменты есть в каждой игре, и это самое главное. А будут моменты – будут и голы.

– У вас в команде есть специалист по голам командам с названием «Динамо», но он не заявлен. Речь об Илье Скроботове. Почему он не попал в заявку?

– К сожалению, заявка ограничена. Если бы могли, заявили бы. Тем более у нас есть проблемы – не так много защитников.

– Расскажите о вашем взаимодействии с новым спортивным директором Хавьером Рибалтой. Может быть, он назвал сроки по приобретениям?

– К большому сожалению, информации никакой нет. Свои пожелания я давно высказал и руководству, и новому спортивному директору, так что он все знает. Насколько продвинемся в этом вопросе, покажет время. Если появятся новости, вы очень быстро о них узнаете.

– Если вы не пройдете «Динамо», то это как-то повлияет на трансферную кампанию?

– Вопросы из разряда «что было бы, если бы» сложно обсуждать. Прямой взаимосвязи между этими событиями нет.

– Вас не нервирует эта ситуация?

– Я сосредоточен совсем на другой работе. Все, что от меня требуется, пытаюсь выполнять. Что касается трансферов, то, к большому сожалению, от меня мало что зависит, кроме рекомендаций, которые я уже высказал. Нервничаю или нет – сложно сказать. Главное, что руководство в курсе моих пожеланий.

– Какие слабые места вы подметили у «Динамо»?

– Слабые места есть у всех команд без исключения. Вопрос в том, как их получается использовать. Все знают, как играет «Барселона», но противостоять ей сложно. Все решают умение, состояние, психологические аспекты. Посмотрим, на каком уровне мы окажемся.

– Отмечалось, что основная причина поражения «Зенита» – разрывы между линиями. Как их избежать?

– Говорить о разрывах между линиями сложно. Мы пропустили два мяча со стандартов, еще один – после отскока. Это футбол, доля случайности есть в каждом забитом мяче. Что касается самой игры, то, наверное, результат-то уж точно не по делу. В остальном – меня гораздо больше интересует, почему мы не забили. Получился достаточно сложный для нас день, но такое, к сожалению, случается в футболе. Разрывы были, есть и будут, и в них нет ничего страшного, тем более мы атаковали большими силами, чтобы отыграться.