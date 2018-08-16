Известный шоумен и болельщик питерской команды Михаил Шац сможет поддержать ее сегодня только у телеэкрана – ведь ответный матч с минским «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге без зрителей в соответствии с санкциями УЕФА.

«ПОДВИГ ПО РАСПИСАНИЮ – ВСЕГДА СЛОЖНО»

Напомним, в гостях «Зенит» проиграл 0:4. И, хотя команда Сергея Семака лидирует после трех туров в чемпионате России, в Лиге Европы она почти обречена. За всю историю еврокубков был только один случай отыгрыша такой форы. В 2017 году «Барселона» после 0:4 в Париже разбомбила «ПСЖ» со счетом 6:1 на «Ноу Камп»…

– Каковы шансы «Зенита» пройти минское «Динамо» по сумме двух встреч? – вопрос Шацу.

– Они минимальные, если вообще есть. Тут и разгром в Минске, и отсутствие зрителей на трибунах. Играть при пустых трибунах тяжело в эмоциональном плане. Поэтому я расцениваю шансы как минимальные.

Дзюбу сейчас не переплюнуть никому по части мотивации. Абсолютно! Михаил Шац

– Но 100 рублей поставили бы на проход «Зенита» в раунд плей-офф Лиги Европы?

– 100 рублей? Такой суммой, наверное, рискнул бы.

– А пример «Барселоны» не вдохновляет?

– Подвиг по расписанию – это всегда сложно. Что для «Барселоны», что для «Зенита».

– Разгромить минское «Динамо», учитывая, насколько дороже состав питерцев, – разве подвиг?

– Несомненно.

Матч "Зенит" - "Динамо" (Минск) начнется в 20:00 по московскому времени.

«СОГЛАСЕН С РУМБУТИСОМ»

– Вот Владислав Радимов верит, что «Зенит» пройдет «Динамо», о чем написал в своих соцсетях.

– Владислав всегда оптимистичен. За это мы его и любим. Возможно, Радимов знает больше, чем я.

– После матча в Минске вы писали в инстаграме что одним выездом команда закрыла евросезон. Это были эмоции?

– Ну, а что мы еще там пишем? Да, это были эмоции, ирония.

– До сих пор так считаете?

– Да, я же сказал, что шансы – минимальные. Однако рад буду ошибиться, поверьте.

– Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Людас Румбутис сказал, что неделю назад «Зенит» играл, как команда Балтийского военного округа.

– Людас Румбутис? Спасибо, что напомнили эту фамилию. Ну, что сказать. Румбутис, наверное, знает, как играли в Балтийском военном округе. Я никогда не видел, как там играют в футбол. Хотя… Я там вообще-то служил во время студенческой практики и в принципе соглашусь: уровень игры «Зенита» в Минске был приблизительно такой, как сказал Румбутис.

«ХОРОШО БЫ ПОВЕСТИ 2:0 К ПЯТОЙ МИНУТЕ. ИЛИ К 45-й»

– Сергею Семаку предъявляли претензии по составу в первой игре. Не было Артема Дзюбы, Леандро Паредеса, Андрея Лунева, Кристиана Нобоа. У вас тоже возникли вопросы?

– Считаю, Семак проходит сейчас тяжелый путь тренерского становления. Тот опыт, который он получает, может быть как положительным, так и отрицательным. Несомненно, есть и его вина в том, что на первый матч вышел такой состав. Это его решение, значит и его ответственность. Он выпустил такой состав – и ошибся.

– В четверг «Зениту» стоит уповать на фактор быстрого гола?

– Конечно, если мы к пятой минуте отыграем два мяча – это будет великолепно. Но что и как пойдет, никто не может заранее сказать.

– А если не к пятой, а к сорок пятой минуте «Зенит» отыграет два мяча?

– Тоже будет здорово.

– Если бы у вас была возможности зайти перед игрой в раздевалку и что-то сказать футболистам, какие слова подобрали бы?

– (Смеется.) Там, кроме меня, сейчас есть самый главный мотиватор российского футбола – Артем Дзюба. Думаю, он все скажет, как умеет: и про то, что нужно насладиться моментом, и про то, что он всех любит. Я уверен, Артем найдет нужные слова. Дзюбу сейчас не переплюнуть никому по части мотивации. Абсолютно!