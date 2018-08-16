Один матч – не повод для выводов. Но есть четкое ощущение, что Хулену Лопетеги предстоит строить новую команду. Старой больше нет.

Для нового тренера «Реала» игра против «Атлетико» была первым настоящим смотром сил – никакие контрольные игры 100-процентного понимания о возможностях футболистов не дают. Не думаю, что Лопетеги остался сильно доволен. Попускать по голу за полчаса – это точно не уровень «Реала».

Первый мяч Диего Косты, ставший самым быстрым в истории суперкубков можно списать на случайность, на то, что королевский клуб не вошел в игру. Но тут гораздо важнее, как в нее вошел «Атлетико». Уже по появлению команд на поле таллинского стадиона было понятно – они настроены очень серьезно. Тем более, в ситуации, в которой на бровке не было продолжающего отбывать дисквалификацию Диего Симеоне.

За бровкой вообще порой было наблюдать интереснее, чем за самой игрой. Нечасто бывает так, чтобы двум командами руководили бывшие вратари. И если Хулен Лопетеги был элегантен, в эмоциях артистичен, и даже «прессовал» резервного арбитра с некоторой утонченностью, то помощник Симеоне Херман Бургос и выглядел настоящим громилой, и вел себя соответствующе. По-моему, он ни разу не улыбнулся за весь матч, ни разу не поучаствовал в празднованиях голов, а замененного Диего Косту даже не хлопнул по плечу. Одет Бургос был в великолепном корпоративном стиле – Диего Симеоне давно считается одним из самых ярких тренеров Европы. Его стиль – «апофеозо мафиозо», Симеоне будто списан с фильма «Крестный отец». Бургос тоже легко мог бы найти себя там – в роли человека, не допускающего никаких возражений. Этакого Питере Клеенцы, если вы понимаете, о чем я.

Для «Атлетико» этот стиль – отражение и игровой манеры. Ничего нового в Таллине они не предъявили. Кусали «Реал» при первой возможности, заставили беднягу Крооса играть почти весь матч за центральной линией, как следует отстучали голени и икры Кариму Бензема. Долго время казалось, что «Реал» справится с своим самым зло-целеустремленным соперником. Но в овертайме игра пошла в одни ворота, и силы остались только у одного мадридского клуба.

Каким будет «Атлетико» в новом сезоне – ясно предельно точно. Вопрос в том, каким будет «Реал». Пока что можно с уверенностью сказать, что с уходом Криштиану Роналду королевский клуб утратил чувство запредельной уверенности в себе. «Суперброню», если хотите. Раньше, даже когда Роналду не принимал участие в матче, партнеры чувствовали – он с нами, он рядом. Теперь этого ощущения нет. С точки зрения подбора игроков, «Реал» остается одним из самых опасных клубов в мире, но в командной игре Лопетеги надо как следует разобраться. Ехать в санях, построенных Зиданом уже не получится, потому и что и саней тех уже нет. Функции Роналду на поле еще можно как-то распределить между другими игроками (хотя ясно, что заменить португальца невозможно), но вот его авторитет, его дух – ни в ком не воспитать и не родить. Очень интересно, как покажет себя тренер, переживший одну из самых больших драм, которая только может случиться в тренерской карьере. Он с блеском вывел Испанию на чемпионат мира, но результата этой работы не получил. Именно из-за того, что объявил о контракте с «Реалом». Уверен, он очень хочет взять реванш у судьбы.

Чемпионат Испании стартует уже в эти выходные. Смотреть в России можно будет все игры без исключения. «Атлетико» начинает без раскачки – в первом туре едет в гости к «Валенсии». Думаю, будет столь же яростен и кусач. «Реал» стартует дома против «Хетафе», и это вряд ли будет серьезным испытанием. А вот в конце сентября его ждет выезд в «Севилью», и это уже будет та самая игра, по которой можно будет делать выводы.

Что же до Лиги чемпионов – не буду никого ни в чем убеждать. Но, мне кажется, выиграть ее 4-й раз подряд для «Реала» возможным не представляется. А вот «Атлетико» (если им опять не достанется «Карабах») вполне может прошагать путь до самого конца. Симеоне уже много раз был рядом с «Кубком Большие Уши», но в руках его пока не держал.

Кстати, впервые в истории стоимость состава у «Атлетико» выше, чем у соседей. К цифрам можно относиться снисходительно, но они заставляют хотя бы призадуматься.