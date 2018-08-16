Мнением о матче за Суперкубок УЕФА в Таллине поделился бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис, который в 1991 году выигрывал этот трофей в составе «МЮ» и впоследствии получил за это звание ЗМС.

«У «СПАРТАКА» В САЛОНИКАХ БЫЛО ТО ЖЕ САМОЕ»

– Не сказать, что я удивлен победе «Атлетико». Команда Диего Симеоне выиграла по делу. У «Реала», как всегда, были проблемы в обороне. Вообще непонятно, как он играл в среду!

Да, все хотят забивать, идти в атаку, но у каждого футболиста есть функции на поле, которые должны выполняться. А там – такой хаос… Все бегут вперед.

Мы это видели на чемпионате мира, например, в исполнении сборной Бразилии. Понимаете, никто не против, чтобы защитник подключался, но в этом случае он должен совершать какое-то действие: создать опасный момент, пробить или отдать передачу. А подключение ради подключения – это безумие.

– Поэтому «Реал» и попустил четыре мяча? Пусть и с учетом дополнительного времени.

– Конечно. Там еще и Казимиро получил травму. Это тоже поспособствовало победе «Атлетико». Вообще, «Реалу» надо налаживать оборону, потому что соперники этой слабостью пользуются.

У «Спартака» в первом матче с ПАОКом было то же самое. Ошибка на ошибке – и получите три гола в свои ворота. А могло быть и больше… Что же касается королевского клуба, то в этом сезоне ему будет трудно бороться за чемпионство в Испании. «Атлетико» и «Барселона» сильнее.

– Столпы обороны «Реала» Серхио Рамос и Рафаэль Варан еще не отошли от чемпионата мира?

– Да. Наверное, они еще не готовы. Думаю, у каждого футболиста, который выступал на чемпионате мира, по ходу сезона будут проблемы с функциональным состоянием. У всех будут спады. Просто кто-то выходит из этого состояния очень быстро, а кто-то медленнее. Возможно, Рамос как раз находится в таком кризисе – и сейчас ему сложно. Поэтому команда пропустила так много. Но это, конечно, не только его вина.

– Антуан Гризманн тоже не впечатлил.

– Ну, он чемпион мира, ему можно (смеется).

«ЭТО УЖЕ НЕ ТОТ КОСТА, КОТОРЫЙ ПРОСТОЯЛ ВЕСЬ МАТЧ С РОССИЕЙ»

– Насколько серьезна для «Реала» потеря Криштиану Роналду?

– Команде придется найти такого же лидера, как Криштиану. Не по уровню мастерства, а хотя бы по поведению на поле, умению вести за собой партнеров. Не знаю, кто сейчас может взять на себя эту роль.

– Может, Гарет Бэйл?

– Это, конечно, классный футболист, но такой харизмы и характера, как у Роналду, я у валлийца не вижу. Он слишком спокойный… Есть еще Рамос, Карим Бензема, но это все не то. Многое будет зависеть от тренерского штаба. Как Хулен Лопетеги распределит функции. Перестройка будет проходить прямо в ходе сезона. Это болезненный процесс Не на один месяц. А может, и не на один сезон.

– Вы верите в Лопетеги? Или это не равноценная замена Зинедину Зидану?

– Посмотрим. Задачи перед командой всегда стоят высокие, ошибки там не прощаются. На самом деле, всем поднадоело, что за чемпионство в Испании борются «Реал» и «Барселона». Сейчас другие могут выстрелить. И «Атлетико», и «Валенсия», и «Атлетик». Я этому только рад. Надоело смотреть, как в каждом домашнем матче «Реал» или «Барса» отгружают соперникам по 5-7 мячей. Хочется борьбы.

– В Суперкубке за «Реал» так и не дебютировал Тибо Куртуа. Он будет первым номером команды или все-таки Кейлор Навас?

– Нет, первый номер – это Куртуа. Не зря же за него заплатили такие деньги. Бельгиец очень силен и должен сразу вытеснить из основы Наваса.

– Кто стал лучшим игроком Суперкубка-2018?

– Конечно, Диего Коста. Все видели, как он играл, какая у него была агрессия. Он, можно сказать, затоптал защитников «Реала», да еще два гола забил. Это совсем другой Коста, не тот, которого мы видели на чемпионате мира, когда он простоял всю игру против России, не нанеся ни одного удара по воротам.