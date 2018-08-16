«Зенит» повторил подвиг «Барселоны» и вышел в следующий раунд имея в пассиве гостевое поражение от минского «Динамо» 0:4. Два года назад «Барселона» проиграла в Париже «ПСЖ» с таким же счетом, а дома победила 6:1. Питерцы выиграли еще крупнее – 8:1. Хет-трик на счету Артема Дзюбы, дубль сделал Роберт Мак. При этом шесть (!) мячей «Зенит» забил, играя вдесятером после удаления Паредеса.

ФРАЗА «НУЖЕН ПОДВИГ!!!» ВЫДЕЛЕНА МАРКЕРОМ

То, что «Зенит» может уступить «Динамо» в Минске, могли предположить даже специалисты. Но чтобы 0:4… Это – катастрофа для команды любого уровня. А ведь питерский клуб явно превосходит динамовцев по всем показателям: и по сумме мастерства, и по суммарной стоимости, и по международному опыту.

К чести Сергея Семака, он не стал искать виноватых и сбиваться на личности. Наоборот, подбодрил всех и даже крайне неудачно (4 удара в створ – 4 гола) сыгравшего вратаря Юрия Лодыгина.

Не удивлюсь, если в ежедневнике главного тренера «Зенита» Сергея Семака были такие записи на страницах:

– 15 августа – предматчевая тренировка и пресс-конференция;

– 16 августа (20.00) – нужен подвиг!

Последняя строчка должна быть выделена желтым маркером.

Легко сказать нужен. Главный козырь «Динамо» – оборона. Это не удивительно, ведь в тренерском штабе минчан есть Сергей Гуренко и Юрий Дроздов – не последние защитники в чемпионской схеме «Локомотива» Юрия Семина образца начала века. В чемпионате Белоруссии минчане пропустили 7 мячей в 16 встречах. Но, с другой стороны, там же нет нападающих уровня Артема Дзюбы, Себастьяна Эрнани или Леандро Паредеса.

С БАРАБАНАМИ НА КАТЕРАХ

Матч в Питере прошел на стадионе «Петровский» при почти пустых трибунах. На стадион могли попасть только болельщики «Динамо» при предъявлении белорусского паспорта. Интересно, это была сфера ответсвенности кассиров? А если подойти, подмигнуть и положить сверху пару лишних купюр? В любом случае, несколько поклонников «Зенита» на трибуны попали. Это – белорусы, работающие в России. А из Минска приехало около 200 фанатов. Не самых шумных.

Часть питерских болельщиков плавали вокруг «Петровского» на катерах и пароходах и стучали в барабаны. Но швартоваться не разрешали, и звук удалялся. Остальные отправились на арену «Санкт-Петербург», где установили гигантский экран, а также были предматчевые активности.

Говорят, около 20 лет назад «Зенит» также при пустых трибунах принимал ЦСКА и тогда экраны установили вокруг «Петровского». Болельщики собрались и реагированием, шумом и скандированием помогали своей команде.

ПОМНИТЬ ПРО 0:4

Часто на установке тренеры говорят: «Забудьте про счет, играйте в свою игру». Но как?! Здесь, как раз, могли быть слова – не забывайте, что нам нужно отыгрывать ЧЕТЫРЕ мяча.

«Зенит» полетел вперед в первых секунд. Особо активничал Эрнани, ставший вдруг основным из-за травмы Олега Шатова. Он бил, прыгал на мяч в самых лучших акробатических традициях, зачастую мешая своим партнерам.

На острие у хозяев постоянно находились, как минимум, трое – Дзюба, Александр Ерохин и Эрнани. Остальные, за исключением, вратаря Андрея Лунева были готовы придти к ним на помощь в любую секунду.

Гол вытекал из хода событий, но случился благодаря бабочке стража ворот «Динамо» Андрея Горбунова. Штрафной Паредеса был, конечно, опасным и хорошим, но Горбунов поленился даже поднять руки и мяч залетел «за шиворот» вратарю – 1:0.

«Зенит» усилил натиск и… пропустил. Хорошо, что арбитры определили положение «вне игры». В противном случае, все закончилось бы уже на 30-й минуте…

На перерыв хозяева могли уйти при более комфортных 2:0. Но сначала Дзюба не дотянулся до мяча, а затем Нобоа бил головой – тихо и прямо во вратаря. Все события происходили во вратарской площади и в компенсированное время.

99-я МИНУТА НЕ СТАЛА РОКОВОЙ

Во втором тайме «Зенит» атаковал яростно. В эти минуты явно не хватало поддержки болельщиков. Они бы точно гнали игроков вперед и придавали сил и уверенности. В паре эпизодов арбитр мог назначить пенальти и тем самым еще больше разозлил хозяев.

Кристиан Нобоа уложил мяч со штрафного в самую девятку. Здесь уже вины Горбунова не было – 2:0 на 66-й минуте!

Дальше события развивались с калейдоскопической быстротой. Себастьян Дриусси промахивается головой из убойной позиции. Тут же упражнение повторяет Антон Заболотоный, но ногой. За вторую желтую карточку удаляется Паредес. Тут же забивает Дзюба. За игру он не меньше десятка раз скидывал мячи партнерам после верховых передач. А здесь на удар Артема вывел Заболотный – 3:0! И сразу Дзюба забивает четвертый гол «Зенита». 4:0 и 12 минут до финального свистка. Мы все помнили счет первого матча, а по сумме уже 4:4!

В концовке основного времени активизировались гости. Силы у хозяев таяли – сказалось удаление Паредеса. Еще сложнее стало в овертайме. Итогом этого спада стал гол Сейду Яхайа на 99-й минуте – 4:1.

Теперь нужно было забивать, как минимум, еще дважды.«Зенит» явно не сломлен. Дриусси добил мяч после удара Дзюбы и сейва Горбунова – 5:1. Дзюба реализовал пенальти и сделал хет-трик. А завершил разгром дублем вышедший на замену Роберт Мак. Шесть мячей хозяева забили, играя вдесятером!

«Зенит» – «Динамо» – 8:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 22 Паредес, 2:0 – 66 Нобоа, 3:0 – 75 Дзюба, 4:0 – 78 Дзюба, 4:1 – 99 Яхайа, 5:1 – 109 Дриусси, 6:1 – 115, пенальти Дзюба, 7:1 – 120+1, пенальти Мак, 8:1 – 120+3 Мак

«Зенит»: Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин (Заболотный, 59), Нобоа (Смольников, 103), Паредес, Ерохин (Мак, 102), Кузяев, Эрнани (Дриусси, 61), Дзюба

«Динамо»: Горбунов, Бегунов, Роша (Гаврилович, 92), Галович, Шитов, Треботич (Наваловский, 72), Яхайа, Корзун, Швецов, Хващинский (Капленко, 55), Иванов (Макась, 65)

Предупреждения: Нобоа (11), Бегунов (22), Швецов (45), Паредес (64)

Удаления: Паредес (72), Швецов (120+1)