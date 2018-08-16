Дзюба стал народным футболистом России! Станет ли «Зенит» народной командой?

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, как Сергей Семак в рутине повседневности проверил свою команду по максимуму.

Теперь, задним числом, кажется, что все так было задумано специально.

Два матча подряд в численном меньшинстве. Две победы, вырванные этим самым меньшинством. И – выход на авансцену в самые ключевые, самые сложные моменты Артема Дзюбы. И – задача любой степени сложности ему, Дзюбе, оказывается по плечу. Нужен один мяч – сделает один. Потребуется пять – забьет или подготовит все пять на-гора.

Именно Дзюба прорыл тоннель, который из экстремального контекста чемпионата мира выводит наши будни на свет. Кто сказал, что на дворе время не героев, а пародистов? Вот же народный футболист России! По всем параметрам соответствующий историческим критериям народности. Рубаха-парень, весь нараспашку. Да и вся карьера чересполосная: падает – и встает, и только сильнее становится! А только такие и попадают потом в Царство небесное!

…И что Черчесову взбрело в голову Дзюбу заменить с Хорватией? Если вы смотрели «Зенит» с Минском, то об этом подумали не раз и не два, правда же?

А Сергей Семак – не заменил. Он-то понимает, сколько Дзюба значит сегодня для команды «Зенит». И ему, помимо прочего, важно было проверить потолок и своего лидера, и своей команды в контексте максимального форс-мажора, какой только был возможен.

Может, действительно – все это специально? Ведь как иначе можно было придать «Зениту» предельное ускорение, проверить и силы, и волевые качества на максимальном напряге? В чемпионате-то, с учетом слабо обозначившейся конкуренции, вполне можно довольствоваться минимальными выигрышами и спокойно продвигаться оными к запланированному чемпионству.

Заметьте: формируя стартовый состав, Семак вновь мобилизовал не весь имевшийся ресурс. Он придержал и Смольникова, и Мака. Притом что оба гарантированно дали бы с первых минут ощутимое усиление (сколько моментов испортил Эрнани…) – и задача могла быть с лихвой решена в основное время.

Значит, Сергею Богдановичу было важно, чтобы 0:4 отыграл тот состав, который он назначил. А двух джокеров он вынул из рукава, когда пришлось решать уж совсем сверхзадачу.

Вообще говоря, на пустом «Петровском» «Зенит» столкнулся с задачей, от решения которой в последнее время отвык. Ему следовало давить и таранить, вытряхивать из соперника душу и ломать его через колено. Притом что в домашней встрече Минск показал себя командой весьма динамичной и упругой.

И я теперь думаю, что 16 августа мы по-новому узнали тренера Семака. Познакомились с его универсальностью. И за будущее «Зенита» стало значительно спокойнее. А то ведь с каждым новым тренером-ландскнехтом все больше хотелось прилепить к нему цитату: «Рожденный ползать – летать не может…».

Пусть пока это только догадка, и ее еще предстоит проверить на практике, но очень может быть, что в лице Семака мы получаем тренера достаточно редкой породы. Тренера, у которого эмоции и расчет замечательно сбалансированы.

Но пока Сергею Богдановичу нужно держаться за Артема Дзюбу. Без него-то школу перевоспитания, школу перековки команда вряд ли проштудирует досконально.

И кстати: вклад Дзюбы в летние победы «Зенита» столь же значителен, как вклад Александра Кокорина летом-2017. Вот только Саша козырял тогда ловкостью, а Артем сейчас работает силой воли. Почувствуйте разницу.