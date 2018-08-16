– Традиционно скажу: тяжелая игра, учитывая, что нужно было отыграться после достаточно крупного поражения. Пытались в первом тайме больше атаковать на флангах, но не всегда получалось. Моменты были, могли забить, и тогда стало бы легче. Во втором тайме выпустили Заболотного, стали действовать больше длинными передачами, поскольку у нас было преимущество в росте и мастерстве. Мы заслужили этой победу. Рад и горд за команду: в тяжелейший момент ребята смогли собраться. После пропущенного в дополнительное время мяча сработало правило гостевого гола, на мой взгляд несправедливое. Тем не менее даже после этого сумели собраться. Героическая игра команды, учитывая, что доигрывали в меньшинстве. Сами поставили себя в такую ситуацию, сами вышли. Тем слаще победа. Могу только восторженно говорить об игре команды. Спасибо футболистам за отношение, настрой, самоотдачу. Они заслужили то, что сейчас творится на улицах города. Спасибо за то, сколько радости они доставили болельщикам «Зенита».

– Как настраивать команду на матч после поражения со счетом 0:4?

– Работа тренера заключается в том, чтобы не мешать игрокам и как-то помогать по возможности. Я ведь не выхожу на поле. Футболисты были предельно настроены, они понимали ситуацию. Разговоры обычные: что нужно, то и говорили.



– Сегодня впервые сыграли вместе Дзюба и Заболотный. Будете продолжать использовать их вдвоем?

– Будем смотреть, отталкиваться от соперников, от состояния наших игроков. Предсезонная подготовка была, если можно так сказать, смазана, все находятся в разном состоянии. Посмотрим, почему нет? Вариант очень неплохой. У Антона есть качества, которые позволяют ему играть не только на острие, его можно сдвигать. Так он может реализовать свой потенциал.



– Какова цена этой победы с точки зрения состояния футболистов?

– Конечно, огромный эмоциональный выплеск, с функциональной точки зрения сыграли очень много. Будем смотреть на состояние футболистов, ведь график достаточно плотный. Проблему нужно решать и стараться выходить по-максимуму из этой ситуации, чтобы ребята подготовились к следующему матчу и были в хорошем состоянии. Получится или нет – сложно предсказать.



– Вы говорили, что у вас мало влияния на трансферы. Такая победа поможет их увеличить?

– Вопрос сложный: прекрасно понимаю, куда нужно двигаться. Надеюсь, понимает и руководство. Работа ведется. Посмотрим, что получится, поскольку осталось мало времени.



– Будет ли оштрафован Паредес?

– Каким-то образом он будет наказан, решение примем завтра. Учитывая то, что команда его выручила, наказание не будет болезненным. Но вообще вопрос не в наказании – главное, понимание футболистом ситуации, в которую он поставил всю команду.

– Сами чувствуете, что вошли в историю? Бывали ли в вашей карьере такие ситуации?

– Наверное, такой ситуации у меня никогда не было. Больше запоминаются обидные поражения как в первом матче. Случается в футболе все, причины есть на все, но мне больше запоминаются негативные моменты. Они переживаются более болезненно. Сейчас мы вправе наслаждаться победой до завтрашнего дня.



– Если бы не пропустили, какой был план на игру? Появились бы на поле Мак и Смольников?

– Хотели выпустить Мака еще в основное время. Роберт выдал потрясающий матч, как и Игорь Смольников. Понимали, что нужно освежать игру, внесли коррективы. Нужно понимать, что никто не расстраивался, что их не выпустили, а вышли и оттарабанили.



– Петербургские болельщики не смогли попасть на трибуны, но вышли на кораблях и поддерживали команду за пределами стадиона. Вы слышали их?

– Поддержка была слышна, хотя и не очень сильно. Ребята вышли и поблагодарили болельщиков после матча. Мы восхищены их поступком. Хоть сегодня и не на трибунах, но в каждой семье, барах, кораблях, на стадионе болели за «Зенит». Мы должны были выйти и постараться сделать все возможное, чтобы сыграть достойно.