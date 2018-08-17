Многие спрашивали после матча, видел я такое когда-либо. Могу то, что вчера произошло в Санкт-Петербурге сравнить разве что со знаменитым полуфиналом Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона». Хотя, конечно, там уровень футболистов в обеих командах был, прямо скажем, несколько другой.

До игры я не верил в то, что «Зенит» может отыграться. Мы не очень следим за белорусским футболом, но мне казалось, что «Зенит» не сможет отыграть четыре мяча с его нынешней игрой в нападении. Ведь в чемпионате России питерцам сейчас голы даются с большим трудом. А если минчане встанут всей командой возле своей штрафной, то пробить такие бастионы «Зениту» вряд ли удастся. Но большой плюс «Зенита», что в команде есть Дзюба. Дзюба сегодняшний, поймавший кураж после чемпионата мира, неукротимый, в котором энергия льется через край.

И ведь еще в первом тайме «Зенит» имел несколько хороших моментов, которые не использовал. После этого казалось, что не отыграться. Но команда продолжала идти вперед даже после удаления Паредеса и перевела игру в дополнительное время.

И там опять случилось неприятное: Минск забил, и «Зениту» уже надо было забивать два в оставшееся время. Но «Зенит» уже невозможно было остановить.

Я был во время игры на «Матч ТВ», и после пропущенного гола комментаторы говорили, что «Зениту» сейчас очень не хватает болельщиков. Футболисты устали и сейчас бы трибуны погнали их на ворота минчан. Но команда и при пустых трибунах шла и шла вперед. И первую роль здесь играл великан Дзюба, который выиграл весь верх. Минчане ничего не могли с ним сделать.

Такие победы здорово улучшают атмосферу в команде, окрыляют и сплачивают коллектив.