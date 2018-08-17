Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал о победе питерцев над минским «Динамо» (8:1 д.в.) в ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы.

– Безусловно, я расценивал шансы «Зенита» на выход в следующую стадию как минимальные. Тем не менее, шансы были, поскольку было понятно, что минское «Динамо» – другого класса команда. Главные опасения были связаны с тем, а сумеет ли «Зенит» забить четыре мяча. Но игра убедила в том, что переживать не стоило. «Зенит» достойно выглядел. На протяжении всего матча чувствовалось, что команда способна забить, пять, шесть, восемь мячей.

– С чем связываете результат первого матча – с недооценкой или ротацией?

– Скорее всего, ротация состава и соответственно хорошая игра минского «Динамо». Удачная игра одной команды тесно взаимосвязана с неудачной игрой другой.

– Главным героем противостояния стал Артем Дзюба?

– Конечно. Он забил три мяча и выглядел мотивированным. Хотя это можно сказать про всю команду. Было ощущение, что сами футболисты были уверены, что пройдут дальше. Это очень важно.

– Какие мысли пришли в голову, когда красную карточку получил Леандро Паредес?

– Сначала подумал, что все. Приехали. Но уже прошло две минуты и стало понятно, что кардинальных изменений на поле не произошло. Как «Зенит» доминировал так и продолжал доминировать, и создавать моменты. Меня уже не покидала уверенность, что команда сможет пройти дальше. Более того, я полагал, что «Зенит» сумеет забить пятый мяч в основное время.

– Днем ранее свое противостояние ПАОКу проиграл «Спартак». Красно-белым нужно было забить только один мяч. Можно ли считать эту игру «Зенита» мастер-классом для москвичей?

– Мне бы не хотелось говорить о «Спартаке» и о том, что «Зенит» показал непосредственно москвичам. «Зенит» показал всем футболистам, тренерам и ветеранам, что нельзя сдаваться до игры. Каждый, кто посмотрел матч, должен был оценить настрой и мотивацию игроков «Зенита». Зачастую это важнее мастерства.

– Такая победа «Зенита» стала большим и приятным сюрпризом. С чем ее можно сравнить?

– Безусловно, с матчем «Барселоны» и «ПСЖ». Я помню ту игру. Смотрел и болел за «Барселону», но также не верил, что она пройдет. И по ходу матча все изменилось.

– В целом по «Зениту», какое впечатление он оставил по началу сезона?

– Мне не удалось посмотреть ни одной игры по ходу чемпионата России. У нас идет свой сезон во Второй лиге. Не получается. Судя по счету, все игры были напряженными. Последний матч позволяет сказать, что Сергей Семак может создать очень крепкую команду не только для внутреннего чемпионата, если удастся сохранить такой настрой плюс мастерство.

– Как такая победа может отразиться на футболистах?

– Надеюсь, что хорошо. Главное, чтобы не появилась переоценка собственных сил. Футболисты у «Зенита» собраны классные. Но классу нужно всегда добавлять мотивацию и работу. Я не думаю, что много команд умеют играть в классическом понимании этого слова. Им приходится работать. Каждый футболист должен это понимать.