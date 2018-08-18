Самые играющие против самых критикуемых

На старте сезона Массимо Каррера часто жаловался на то, что соперники постоянно выставляют против красно-белых пятерых защитников и окапываются в своей штрафной. Даже действующий чемпион «Локомотив». Поэтому матч против одной из самых играющих команд России «Краснодара» должен был дать ответ, насколько верно итальянский специалист определяет болевые точки в игре своей команды.

Стиль игры «быков» позволил Каррере сделать ставку на любимые контратаки, которые больше подходят имеющимся у него под рукой исполнителям. Те же Квинси Промес и Луис Адриано куда опаснее на свободном пространстве, нежели лицом к лицу с эшелонированной обороной противника. В первом тайме они несколько раз пытались на скорости убежать от оппонентов, но в своем желании почти не преуспели. Единственный опасный момент красно-белые создали после сильного удара Фернандо метров с 28.

С другой стороны, очень мало говорится об уверенной игре москвичей в обороне. Краснодарцы очень активно начали встречу и в первые 10 минут нанесли несколько ударов, но до моментов из категории «стопроцентные» дело не довели. А затем скорости упали, и игра выравнялась.

Прессинг «Краснодара» и рывки Промеса

«Быки» лишились удаленного в предыдущем туре Кристиана Рамиреса, что заметно снизило их атакующий потенциал на правом фланге. Воспользовавшись моментом, Каррера оставил в запасе много критикуемого болельщиками Дмитрия Комбарова. Впервые в матчах чемпионата в этом сезоне вышел Лоренсо Мельгарехо. Как и ожидалось, в первом тайме в этой зоне хозяева появлялись нечасто.

У фактического наставника «Краснодара» Мурада Мусаева (формально им является Олег Фоменко) был неплохой план на игру, предполагавший мощный коллективный прессинг с перекрытием Самуэля Жиго и Фернандо, через которых «Спартак» выходит из обороны. Так был создан острейший момент – под давлением защитник катнул мяч бразильцу, а тот не нашел ничего лучшего, как отдать назад Александру Максименко, которого едва не накрыл Павел Мамаев. Но черно-зеленые недолго следовали замыслу тренера и с середины тайма стали периодически рефлекторно откатывались назад.

В первые минуты Каррера бушевал на бровке, а затем успокоился и стал хладнокровнее смотреть за происходящим. Самым активным у гостей в первые 45 минут был Промес. Но активный не значит играющий качественно. Рывков он совершил много, но часто действовал не в такт. Пару раз партнерам все-таки удавалось вывести его на опасную позицию, но удары – слабейшее качество голландца в нынешнем сезоне. В первом эпизоде голландец, находясь неподалеку от угла штрафной, пробил слишком неточно, а затем – с острого угла в руки Крицюку.

Реквием по чемпионству

В нынешнем сезоне «Краснодар» почти всегда добавляет после перерыва. Эта игра не стала исключением. На второй тайм «быки» вышли заведенными и заставили Максименко изрядно понервничать. Самым опасным у хозяев был бразилец Вандерсон. Он и в первом тайма чаще других бил по воротам (правда, неизменно неточно), и во втором не стал изменять себе. После одного из его ударов Максименко отбил мяч перед собой, а Ари ударом через себя направил его над перекладиной.

Затем Максименко выручил партнеров после классного удара Мамаева в угол с линии штрафной, и стало понятно, что красно-белым надо освежать центр поля – Фернандо и Глушаков потерялись окончательно и бесповоротно. Проведшего очередной неудачный матч бразильца Каррера заменил на более умело защищающегося Артема Тимофеева. Хозяева сопроводили эту замену ударом Каборе в перекладину.

В концовке игра шла на три результата, и «Спартак» поймал удачу за хвост. «Краснодар» давил, имел сумасшедший момент, когда Ари убегал один на один с Максименко, но замешкался и позволил Мельгарехо себя догнать. Бразилец показывал, что мяч коснулся руки защитника, но судью Сергея Лапочкина в этом не убедил. Спустя несколько минут он упал в штрафной «Спартака», но вновь не получил пенальти, психанул и ткнул головой подбежавшего Жиго. У Лапочкина не было вариантов – удаление.

Болельщики хозяев встретили это решение массовым выбросом на поле бутылок. К тому моменту «Спартак» уже вел в счете. Красно-белые трижды классно разыгрывали угловые. С ударами Мельгахеро и Джикии Крицюк справился, но Зе Луиш ему шансов не оставил – Промес подал на дальнюю штангу, Жиго вернул мяч на линию вратарской, и форвард расстрелял вратаря.

Таким образом, «Спартак» хотя и не провел свой лучший матч, но взял в Краснодаре три очка и вновь доказал, что стиль «Краснодара» для него очень удобен. «Быки» однозначно не заслуживали поражения, но даже за ничью не зацепились. Каррера после финального свистка выглядел счастливым, в как в чемпионском сезоне двухлетней давности. Собственно, и победы тогда «Спартак» добывал частую именно такие, на сопротивлении. Хороший знак для красно-белых?

Краснодар – Спартак – 0:1 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 88.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев Перейра, 78), Классон (Куэва, 71), Вандерсон (Игнатьев, 83), Ари.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Самедов (Ташаев, 65), Фернандо (Тимофеев, 61), Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 76).

Предупреждения: Стоцкий, 45+1. Фернандо, 55. Ташаев, 72. Ари, 85.

Удаление: Ари, 90+1.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).