УДАР ДЛЯ СЕМАКА

Самым показательным моментом, характеризующим качество работы Роберто Манчини в России, является старт его бывшей команды в новом сезоне. Практически все игроки, которых он выкинул из «Зенита», вернулись из аренд и теперь тащат питерский клуб. В космическом матче против минского «Динамо» (8:1) шесть голов из восьми забили те, кто не пригодился итальянскому тренеру.

Теперь Артем Дзюба и Олег Шатов своими мячами приносят команде победы, Роберт Мак разрывает фланги, а Кристиан Нобоа стал ключевым игроком системы, которую строит Сергей Семак.

По какой бы схеме «Зенит» ни играл (4-3-3, 4-4-2 или 4-2-3-1), - эквадорец незаменим. Нобоа – главный игрок питерцев, как в построении атакующих действий, так и в разрушении. И это при том, что «Зенит» Семака по сути только начает создаваться. Впереди еще много работы по шлифовке нюансов, но главные тренды уже понятны.

В прошлом сезоне питерцам катастрофически не хватало игрока, который мог бы качественно маскировать хроническую лень Леандро Паредеса в обороне. После потерь мяча аргентинец просто забивал на все и совсем не спешил восстановить позицию. Да, за счет чтения игры он был лидером команды по перехватам на чужой половине поля (2,8 в перехвата среднем), но если сопернику удавалось отыгрывать Лео, возле своей штрафной партнеры могли его не ждать.

Александр Ерохин, Далер Кузяев и Маттиас Краневиттер в таких ситуациях просто не справлялись. Из-за этого «Зенит» был крайне уязвим при быстрых контратаках через центр. Тем удивительнее то, как Нобоа одним своим появлением смог решить и проблему билд-апа, которая начала просматриваться в последних матчах при Манчини, и закрыть оборонительный вопрос.

Вчера эквадорец получил травму крестообразных связок в матче против «Урала», и для Семака это худшее, что могло случиться в принципе. Футболистов, обладающих качествами Нобоа, в составе «Зенита» просто нет. Кузяев уже давно не играет классического опорника и гораздо слабее эквадорца в действиях под прессингом, Краневиттер показал свой уровень в Минске, где питерцы сгорели 0:4.

Паредесу в системе Семака отведена совсем другая роль, и аргентинец прекрасно себя в ней чувствует. То же касается Эрнани, которого теоретически тоже можно было использовать глубоко в центре. Бразилец обладает классным ударом и удачно действует на подборах, поэтому Семак ставит его ближе к атаке.

Мощный стартовый перфоманс «Зенита» стал возможен только благодаря тому, что тренерскому штабу питерцев удалось быстро определиться с исполнителями в центре поля и грамотно распределить их роли. Нобоа быстро адаптировался к требованиям и стал системообразующим игроком. Сейчас мы это докажем.

НОБОА – ИМПЕРАТОР ЦЕНТРА ПОЛЯ

Нобоа – третий игрок «Зенита» по средней оценке whoscored.com (7,35). Лучше него только Паредес (7,72) и Дзюба (7,42). Впрочем, эта ситуация сложилась из-за того, что эквадорец провел лишь 60 минут в матче против «Урала». Он просто не успел набрать привычное для себя количество успешных действий и получил оценку ниже, чем мог бы.

Но, например, в тяжелейших играх против тульского «Арсенала» и «Рубина», где питерцы с трудом вырывали победы, whoscored.com признавал Нобоа игроком матча. В «Зените» эквадорец абсолютно лучший по отборам (2,5 в среднем за матч в РПЛ), даже у центральных защитников Михи Мевли и Бранислава Ивановича меньше (1,8 и 1,3 соответственно). Большую часть атак соперника Нобоа останавливает самостоятельно, игрокам обороны остается его только страховать.

Это полностью развязывает руки Паредесу, который может полностью сосредоточиться на прессинге после потерь на чужой половине поля (в среднем 2,5 перехвата за матч) и продвижении мяча в атаку (в среднем 2 ключевых передачи за матч). По обоим показателям аргентинец лучший в «Зените». За свою эффективность он должен благодарить своего партнера по центру поля.

Также Нобоа решил проблему вывода мяча со своей половины поля. Эквадорец пасует больше всех в команде (в среднем 64 передачи за матч) и делает это очень качественно (85,5% точности передач). В команде по этому показателю лучше только Мевля (88,1%), Паредес (86,4%) и Иванович (85,8%). При этом Нобоа зачастую вынужден пасовать под прессингом. Для сравнения у Краневиттера и Кузяева, которые действуют в более комфортных условиях, процент точных передач не превышает 80. Также эквадорец практически не теряет мяч из-за собственных ошибок (в среднем 0,3 потери за игру).

Уникальность Нобоа в том, что он одинаково эффективно может играть как в опорной зоне, так и выше. В «Ростове» и «Рубине» Курбан Бердыев умело использовал его умение грамотно распоряжаться мячом при быстром переходе из обороны в атаку. Задачами игроков обороны и опорников были отбор и доставка мяча на эквадорца, который не только определял направление атак, но и активно их поддерживал. В десяти матчах прошлого чемпионата России за «Рубин» на счету Нобоа два гола и три голевые передачи.

За «Зенит» в этом сезоне эквадорец забил лишь однажды – он отправил второй мяч своей команды в ворота минского «Динамо» и заставил парнеров поверить в то, что камбэк возможен. Функции Нобоа в атаке лишь вспомогательные, но даже при этом у него в среднем 1,5 удара за игру и 1,3 ключевые передачи – по этим показателям он в пятерке лучших в своей команде.

Кажется, теперь Семак точно будет просить у руководства «Зенита» купить нового опорника. Но, в любом случае, потеря Нобоа уже сильно осложнила процесс построения новой команды в Санкт-Петербурге. Даже если питерцы сейчас возьмут условного Милана Баделя, ему понадобится время, чтобы влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям тренерского штаба.