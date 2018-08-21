В четверг «Уфа» начнет историческое противостояние с «Рейнджерс». Вчера российским дебютантам еврокубков все-таки оформили британские визы – и теперь они точно поборются за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Перед вылетом в Шотландию 36-летний главный тренер команды Сергей Томаров, которого пока плохо знают в России, ответил на наши вопросы.

«ПРО МИНИ-ФУТБОЛ – ЭТО СТЕРЕОТИП»

– До сезона-2018/19 о Сергее Томарове широкая аудитория почти ничего не знала. Ведь вы на серьезном уровне не играли, самостоятельно не тренировали. Как вы оказались в спорте? У вас спортивная семья?

– Не сказал бы, что спортивная. Родители к спорту отношения не имеют. Даже болельщиками их тяжело было назвать до определенного момента. Только когда сам стал заниматься футболом, они заинтересовались. Сейчас очень активно переживают за «Уфу».

Мама смотрит много матчей чемпионата России, что для меня большая неожиданность. Когда мы с ней созваниваемся, рассказывает, какие игры видела сегодня, вчера…

А началось все лет с семи, когда пошел в школу. Там проводился отбор в футбольную секцию города. Лет с 11-12 начал очень серьезно относиться к спорту. Пропустить тренировку было чем-то из ряда вон выходящим. Я всегда хотел стать футболистом и прикладывал для этого все силы.

– Однако вы ведь больше мини-футбольный человек, чем футбольный. Играли за разные мини-футбольные команды.

– Это больше стереотип. Я начинал в большом футболе. А когда мне было 25 лет, у нас в республике созрел серьезный проект – создали мини-футбольную команду «Динамо-Тималь», и меня туда пригласили. Один сезон мы провели в высшей лиге, потом вышли в суперлигу, отыграли там еще два года. То есть в мини-футболе я был всего три года. А до этого играл в большой футбол.

– При этом рано закончили игровую карьеру, в 28 лет. Травма?

– Нет, травм никаких не было. Ситуация получилась такая: в 22 года я поступил в аспирантуру и, играя в футбол, параллельно занимался наукой, писал диссертацию по организации и управлению спортивной тренировкой. Это трудоемкий процесс. Тяжело было везде успевать.

В тот момент нужно было сконцентрироваться на научной работе, чтобы ее закончить, и я принял решение уйти из футбола. Вернее, я продолжал играть, но больше для себя, на любительском уровне. А потом защитился, и в этот год как раз образовался клуб «Уфа». Я смог применить свои знания на практике. Команда заявилась во вторую лигу, и я стал помощником Андрея Канчельскиса.

«ЧУТЬ НЕ ОКОНЧИЛ ШКОЛУ С СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ»

– Откуда у вас такая тяга к учебе?

– Я и в школе неплохо учился, на пятерки. Мне это легко давалось. Но и здесь нужно сказать спасибо футболу, ведь родители отдали в секцию при условии хорошей успеваемости. А лишиться тренировок для меня было самым страшным наказанием…

В итоге чуть-чуть не дотянул до серебряной медали. Потом были институт, аспирантура. Сейчас учусь в академии тренерского мастерства.

– Пошли туда учиться, потому что это необходимо для карьеры?

– Да нет. Когда поступал, не думал, что все так сложится. Просто мне интересно узнавать что-то новое. При первой возможности стараюсь выбираться на любые стажировки.

– Куда ездили?

– Была стажировка в миланском «Интере» этой зимой у Лучано Спаллетти. Провели там целую неделю. Посетили три игры «Интера» и «Милана». Были у них на базе. Нас радушно приняли, все рассказали, показали. Было очень интересно.

– Вернемся к тому, как вы попали в «Уфу». Вы ведь в команде с зимы 2010-го, с момента ее основания…

– В июле 2010 года в должность вступил президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и предложил создать футбольный клуб высокого уровня. Команду формировали на базе выступавшей тогда во второй лиге «Башинформсвязи». Мне позвонили из клуба и спросили, хочу ли поработать. Я сразу согласился. И после новогодних каникул мы отправились на сборы в Кисловодск. Там все и началось.

– Гендиректор клуба Шамиль Газизов тоже работал в «Уфе» с самого начала?

– Да, он стоял у истоков клуба. А меня Шамиль приглашал еще в «Динамо-Тималь», где тогда был президентом.

– Вы дружите?

– На работе у нас сугубо деловые отношения. Никаких поблажек здесь не может быть. А в жизни, конечно, всегда друг друга поддерживаем.

– Когда пришли в «Уфу», за что отвечали?

– Как уже сказал, работал помощником Канчельскиса. Проводил подготовительную и заключительную части тренировки: разминку, заминку. Мне тогда доверяли не слишком много – и это было правильно. Я ведь только начинал карьеру и перенимал опыт, учился.

«ИГРОКИ СРАЗУ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ СЕРГЕЕМ САНЫЧЕМ»

– Затем вам довелось поработать с Игорем Колывановым, Евгением Перевертайло, Виктором Гончаренко, Сергеем Семаком… С кем было интереснее?

– Со всеми, потому что нет двух похожих тренеров. Все они очень открытые, всегда делились мыслями – и не только футбольными.

– Семак и Гончаренко сейчас в России топовые тренеры. Можете их сравнить по человеческим и профессиональным качествам?

– Гончаренко и Семак – фанаты своего дела до мозга костей. Они все свободное время посвящают футболу. То есть постоянно погружены в работу. Это подкупает.

– В «Уфе», за исключением Перевертайло, работали молодые специалисты. Это клубная политика?

– Думаю, молодых тренеров приглашают сюда целенаправленно. У нас и с футболистами примерно аналогичная ситуация. Возьмите того же Александра Зинченко. Он совсем юным пришел к нам, а сейчас выступает за «Манчестер Сити». И таких примеров много. Андрей Лунев, скажем. И то же самое с тренерскими кадрами. Из «Уфы» уходили на повышение. Гончаренко – в ЦСКА, Семак – в «Зенит».

– Насколько тяжело было после стольких лет ассистирования перестроиться на роль главного тренера?

– Очень помогло то, что я полтора года работал главным тренером в молодежной команде. Многое из того, с чем столкнулся сейчас, там уже проходил. Хотя, это, конечно, другой уровень. Разница с РПЛ колоссальная.

– Ребята обращаются к вам по имени-отчеству?

– У нас в клубе так заведено. Просто по имени меня никогда не называли. Когда я пришел, был младше некоторых игроков, но все сразу стали называть Сергей Саныч. Это было правильно. Сейчас ничего не изменилось.

«ДВА ГОДА НАЗАД ВОЗГЛАВИТЬ «УФУ» ОТКАЗАЛСЯ БЫ»

– В 2016 году вам довелось исполнять обязанности главного тренера «Уфы» в матче со «Спартаком» – и победа в той игре позволила избежать стыковых игр…

– Конечно, помню ту игру. Апрель – май 2016-го дались «Уфе» очень тяжело. Главным тренером тогда был Перевертайло. Мы шли в зоне переходных матчей, это давило на ребят, и с каждым туром становилось все хуже… За тур до конца, после поражения от «Амкара», Евгений Николаевич подал в отставку – так я стал исполняющим обязанности.

«Спартак» подошел к игре с нами на ходу, с четырехматчевой беспроигрышной серией. Шансы «Уфы» выглядели призрачно, ведь не все от нас зависело. Но ребята здорово мобилизовались. Я сказал им: «Давайте обыграем «Спартак», а дальше будем смотреть. Если все конкуренты тоже победят – значит, так распорядится судьба, зато мы сделаем все возможное».

Перед матчем попросил помощников не сообщать счета параллельных игр. Первый тайм закончился 2:1. А во втором забили еще. Все шло к тому, что выиграем… И тут на 93-й минуте наши запасные стали выскакивать к полю со скамейки запасных, радоваться. Они-то, в отличие от меня, за параллельными результатами следили… Получилось, что все три интересовавших нас матча завершились с нужными счетами. И мы покинули зону стыков. Я даже не могу описать свои эмоции тогда. Это была фантастика!

– После победы над «Спартаком» рассчитывали остаться у руля команды на следующий сезон? У вас ведь даже лицензии тогда не было.

– Да, не было. И потом, это был всего второй наш сезон в премьер-лиге… Команде, которая все время боролась за выживание, требовался тренер, который кардинально поменял бы сознание. Пришел Гончаренко, и он блестяще справился с этой миссией.

Гончаренко поменял вектор развития, тренировочный процесс. Сначала результаты были не очень хорошие, но постепенно мы стали добавлять. Обыграли «Спартак», «Локомотив». Эти две победы помогли ребятам поверить в себя. Клуб закрепился в середине турнирной таблицы.

– А если бы в 2016-м вам предложили остаться главным тренером?

– Я бы сам не согласился. Понимал, что на тот момент еще не готов менять менталитет команды.

– А сейчас?

– Сейчас совсем другая ситуация. Два сезона, которые были при Гончаренко и Семаке, прошли в стабильности. Мы закрепились в середине таблицы и даже попали в еврокубки. Команда стала намного сильнее, чем два года назад.

«СПАСИБО ЗА ВИЗЫ РФС, РПЛ И УЕФА»

– Когда Гончаренко и Семак покидали команду, испытывали сожаление?

– Конечно. Большое сожаление.

– Наверное, в «Уфе» и не рассчитывали, что они задержатся?

– Все подсознательно понимали, что они не будут годами работать в «Уфе». Тем не менее, любой уход главного тренера – это неожиданность. Я, например, не думал, что Сергей Богданович покинет «Уфу» этим летом. Думал, сезон отработаем. Планировали вместе съездить на чемпионат мира, посмотреть несколько матчей…

Я и не обращал внимания на то, что писали в прессе. Но у «Зенита» с Семаком все решилось за неделю. Что ж, желаю Сергею Богдановичу успехов на новом месте. Он возглавил один из ведущих клубов России. Это очень высокий уровень.

– В Лиге Европы вы с «Зенитом» идете параллельными курсами. Каково настроение перед матчами с «Рейнджерс»? Поражение в РПЛ от «Динамо» – 0:3 – не выбило из колеи?

– Каждый матч накладывает отпечаток на состояние команды. Но у нас времени переживать. График очень плотный.

– В матче с «Динамо» дебютировал ваш словенский новичок Ловро Бизяк. Какое впечатление оставил?

– Очень хорошее. Много работал, боролся, старался цепляться за мячи. Для первого матча сыграл очень здорово.

– Он вам приглянулся по матчам квалификации Лиги Европы с «Домжале»?

– Именно так. Мы любого футболиста очень тщательно изучаем. В первой встрече он нам приглянулся, и мы стали более детально его изучать, понимая, что Бизяк может нам пригодиться. В ответной встрече с «Домжале» он подтвердил свой высокий уровень. Я высказал свое пожелание президенту. Он начал переговоры, и сделка завершилась довольно быстро.

– Расскажите о ситуации с получением виз в Великобританию.

– О том, что придется играть с «Рейнджерс», мы узнали только в минувший четверг. На оформление визы оставались рабочие дни – пятница, понедельник и вторник. В среду же – вылет. Визовые центры есть в Питере и Москве. Подать документы в пятницу мы не успевали, потому что находились еще в Люксембурге, после матча с «Прогресом».

Пришлось всей командой ехать в визовый центр утром в понедельник перед игрой с «Динамо». Спасибо РФС, РПЛ и УЕФА, которые помогали в ускорении процедуры. Во вторник все необходимые документы оформили.

«СИМПАТИЧЕН АНЧЕЛОТТИ, УВАЖАЮ ФЕРГЮСОНА»

– Что за команда нынешний «Рейнджерс»?

– Это клуб с громким именем, с тренером Стивеном Джеррардом. Считаю его одним из лучших британских игроков в истории, ярким и талантливым.

– Джеррард тоже молодой тренер, как и вы. Намечается дуэль?

– Нет. Будут играть два клуба. «Уфа» и «Глазго Рейнджерс».

– Вам нравится британский стиль?

– Конечно. Британский футбол сейчас один из самых зрелищных в мире. А шотландский – одна из его составляющих. Там все непредсказуемо: любая команда может обыграть любую.

– Среди тренеров у вас есть образец, к которому стремитесь?

– Нужно видеть, как специалист работает на тренировках, строит отношения с командой. Мы же видим только оболочку, только то, как тренер реагирует на те или иные ситуации, какие он дает комментарии. Но этого мало для объективной оценки.

Например, мне симпатичен Карло Анчелотти. Даже не могу объяснить чем. Это на уровне подсознания. Но я не знаю, как он работает.

Единственное, что могу сказать: с большим уважением отношусь к тем специалистам, которые долго работают в одном клубе. Как Алекс Фергюсон, например.

– У «Уфы» есть проблемы с пенальти – пять одиннадцатиметровых подряд не удалось реализовать. В чем проблема?

– Пенальти – это лотерея. Я считаю, это стечение обстоятельств.

– Уже знаете, кого отправите к точке в следующий раз?

– Да. Мы же готовимся к этим моментам и всегда имеем не один вариант, в зависимости от того, кто будет находиться на поле.

– Шамиль Гагизов подтвердил интерес лондонского «Арсенала» в вашему 18-летнему защитнику Игорю Девееву. Есть ли в команде разговоры на эту тему?

– Я думаю, нет дыма без огня, но не знаю, насколько это серьезно. О каком-то переходе пока говорить преждевременно.