Владелец «Анжи» погулял на свадьбе кавказского чиновника за 10 млн
Осман Кадиев оказался в списке приглашенных на «золотую свадьбу» дочери главы налоговой службы СКФО.
Набирает обороты скандал с «золотой свадьбой» дочери начальника Межрегиональной налоговой инспекции РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Владимира Радченко.
Все началось с публикации на телеграм-канале «Кавказский канал», который сообщил о новой «золотой» чиновничьей свадьбе. Сообщение канала с пятью сотнями подписчиков переслал своей аудитории в полторы сотни тысяч человек главный политический инсайдер, скрывающийся под псевдонимом «Незыгарь».
⠀ Свадьба идеальна лишь тогда, когда отношения главной пары этого дня стремятся к совершенству. Это создаёт идеальную ауру. ⠀ Свадьба идеальна лишь тогда, когда вышеуказанное совпадает с доверительным отношением к тем и с теми, кто призван эту идеальную ауру поддерживать. ⠀ 21-го июля всё было идеально. ⠀ Потому что идеальны они, - Алексей и Марина. Воплощение #AMoreterno ⠀ —————— ⠀ The only way for a wedding to be perfect is for the most important couple of the day to strive for perfection. This creates perfect aura.. ⠀ When the above-mentioned meets the relationship of trust from and to those, who are called to create this aura, - the wedding is destined to be even more perfect. ⠀ July, 21st was perfect. And such it will remain for Alexey and Marina are a true manifestation of #AMoreterno. ⠀ —————- ⠀ Организатор: @fursoveventagency ⠀ Декор: @albero_doro_ @albero_doro_kmv ⠀ Photo: @inna_martynova ⠀ Location: @parkrodnik ⠀ Produced by: @imnadze_victoria ⠀ #Fursov_Event_Agency
Суть в чем? Свадьба дочери налоговика с Северного Кавказа: 10 млн рублей на организацию, самое дорогое в СКФО свадебное платье, ведущие из Москвы в бизнес-классе самолета и именитые гости со всего региона, которые прямого отношения к молодым, Марине и Алексею, никакого отношения не имели.
Теперь ближе к спорту. Среди гостей был замечен и владелец махачкалинского «Анжи», бизнесмен из Дагестана Осман Кадиев.
⠀ Их счастье простое и понятное, измеряемое каждым взглядом и улыбкой; прикосновением и словом. Их счастье бесценно, потому что принадлежит лишь им двоим. Их счастье настоящее, потому что и они именно такие. ⠀ __________ ⠀ Свадебный день Алексея и Марины. #AMoreterno ⠀ Организация: @fursoveventagency ⠀ Продюсирование и управление проектом: @imnadze_victoria ⠀ Декор: @albero_doro_ ⠀ Площадка: @parkrodnik ⠀ Видео: @ram_bay ⠀ #Fursov_Event_Agency
Цитата: «От республики Дагестан была самая большая делегация во главе с владельцем футбольного клуба Османом Кадиевым».
Еще одна цитата про подарки: «Какое отношение все эти многочисленные государственные служащие и бизнесмены имеют к молодоженам? Они ведь не друзья и не родственники. Скорее, они зависимые лица от начальника Межрегиональной налоговой инспекции РФ по СКФО Владимир Радченко, и их подарки в конвертах больше похожи на взятку высшему должностному лицу или, проще говоря, на дань за крышу, которую им всем обеспечивает Владимир Радченко».
Вот, кстати, как выглядела рассадка за столом № 14 (тринадцатого стола не было, видимо, из суеверия), за которым занял место Кадиев. Список взят все с того же телеграм-канала «Кавказский канал» и приведен без изменений:
- 1. Муртазалиев Артур – руководитель службы государственного финансового контроля Дагестана
- 2. Умахан Джабраилов – недавно уволенный руководитель УФНС Дагестана
- 3. Кадиев Осман – владельц ФК «Анжи», близкий друг покойного Вячеслава "Япончика"
- 4. Шарапилов Шарапилав – еще один дагестанский налоговик
- 5. Гаджиев Абдулхаким – генерал-майор милиции, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии РФ
- 6. Гамзатов Нурмагомед – бизнесмен, специализирующийся на нефтепродуктах и господрядах.
Мы просто хотим напомнить о ситуации, которая складывается в клубе Османа Кадиева, махачкалинском «Анжи», перед футболистами которого сохраняется задолженность по зарплатам в несколько месяцев. Руководство команды пишет письма с просьбами предоставить им государственные средства, чтобы славный клуб не прекратил свое существование хотя бы до конца сезона в РПЛ. О состоянии дел в клубе мы подробно рассказали в нашем материале «Приходили аудиторы. Подвижки есть». Что происходит в «Анжи»?