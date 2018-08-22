Набирает обороты скандал с «золотой свадьбой» дочери начальника Межрегиональной налоговой инспекции РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Владимира Радченко.

Все началось с публикации на телеграм-канале «Кавказский канал», который сообщил о новой «золотой» чиновничьей свадьбе. Сообщение канала с пятью сотнями подписчиков переслал своей аудитории в полторы сотни тысяч человек главный политический инсайдер, скрывающийся под псевдонимом «Незыгарь».

Суть в чем? Свадьба дочери налоговика с Северного Кавказа: 10 млн рублей на организацию, самое дорогое в СКФО свадебное платье, ведущие из Москвы в бизнес-классе самолета и именитые гости со всего региона, которые прямого отношения к молодым, Марине и Алексею, никакого отношения не имели.

Теперь ближе к спорту. Среди гостей был замечен и владелец махачкалинского «Анжи», бизнесмен из Дагестана Осман Кадиев.

Цитата: «От республики Дагестан была самая большая делегация во главе с владельцем футбольного клуба Османом Кадиевым».

Еще одна цитата про подарки: «Какое отношение все эти многочисленные государственные служащие и бизнесмены имеют к молодоженам? Они ведь не друзья и не родственники. Скорее, они зависимые лица от начальника Межрегиональной налоговой инспекции РФ по СКФО Владимир Радченко, и их подарки в конвертах больше похожи на взятку высшему должностному лицу или, проще говоря, на дань за крышу, которую им всем обеспечивает Владимир Радченко».

Вот, кстати, как выглядела рассадка за столом № 14 (тринадцатого стола не было, видимо, из суеверия), за которым занял место Кадиев. Список взят все с того же телеграм-канала «Кавказский канал» и приведен без изменений:

1. Муртазалиев Артур – руководитель службы государственного финансового контроля Дагестана

2. Умахан Джабраилов – недавно уволенный руководитель УФНС Дагестана

3. Кадиев Осман – владельц ФК «Анжи», близкий друг покойного Вячеслава "Япончика"

4. Шарапилов Шарапилав – еще один дагестанский налоговик

5. Гаджиев Абдулхаким – генерал-майор милиции, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии РФ

6. Гамзатов Нурмагомед – бизнесмен, специализирующийся на нефтепродуктах и господрядах.

Мы просто хотим напомнить о ситуации, которая складывается в клубе Османа Кадиева, махачкалинском «Анжи», перед футболистами которого сохраняется задолженность по зарплатам в несколько месяцев. Руководство команды пишет письма с просьбами предоставить им государственные средства, чтобы славный клуб не прекратил свое существование хотя бы до конца сезона в РПЛ. О состоянии дел в клубе мы подробно рассказали в нашем материале «Приходили аудиторы. Подвижки есть». Что происходит в «Анжи»?