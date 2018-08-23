У ДЖЕРРАРДА ПОЧТИ НЕТ ОПЫТА. КОГДА ТАКОЕ БЫЛО?

Стивен Джеррард закончил с футболом в ноябре 2016 года. За несколько дней до завершения игроцкой карьеры в одном из интервью он заявил, что у него есть предложение о работе тренера (к тому времени у Джеррарда уже была тренерская лицензия) в первом дивизионе. В новой роли легенду «Ливерпуля» захотели видеть в «МК Донс». Но в том же интервью Стивен признался, что пока для тренерской работы не готов.

Прошло пару месяцев, и в январе 2017-го стало известно, что февраля Джеррард будет тренером в академии родного «Ливерпуля». Стивену дали какое-то время на адаптацию и поиск себя нового, и уже в апреле его работу отметил глава клубной академии Алекс Инглхорп:

- Джеррард отлично зарекомендовал себя в роли начинающего тренера, мне нравится его подход к работе. У него огромный футбольный опыт, он делится им с подрастающим поколением, это важно. Он работал тренером в команде до 18 лет, меня и Юргена Клоппа поразило старание и подход Стивена к тренерскому делу, - рассказывал как-то функционер.

Несмотря на отсутствие опыта (когда такое с ним было?), прогресс в работе позволил Джеррарду довольно быстро пройти первую ступень карьерной лестницы, и уже в сентябре прошлого года он был назначен главным тренером ливерпульской молодежки (до 19 лет). Интересно, что летом Стивен не только прокачивал тренерскую лицензию до категории Pro, но и «возобновлял» карьеру игрока: по окончании сезона-2016/17 англичанин провел прощальный матч за «Ливерпуль» против «Сиднея» (3:0). Далее – концентрация на новых высотах. Тренерских.

ПОБЕЖДАЛ «СПАРТАК», ПРОИГРЫВАЛ «СИТИ»

В Англии нет первенства среди команд до 19 лет, только молодежная АПЛ с составами U-18. Еще есть турнир среди вторых команд (U-23), но все это Стивена не касалось. Вся тренерская работа Джеррарда была заточена под Юношескую Лигу УЕФА (молодежная Лига чемпионов), где его команде предстояло сыграть со сверстниками из «Спартака», «Марибора» и «Севильи».

Российским болельщикам если что и запомнилось, то матчи со «Спартаком» (1:2, 2:0). Персональных фанов Джеррарда в России всегда было много. Стивен обрадовал их фотографиями на Красной площади в компании коллег, тогда по-настоящему повезло простым болельщикам, которые оказались с Джеррардом в одно время в одном месте. Счастливчики конечно же сделали селфи с легендой. А знаете, как звездный хавбек оказался в столь людном месте? Он вместе с тренерским штабом просто вышел на пробежку за несколько часов до матча.

Коллектив Стиви Джи справился с задачей и вышел из группы Е с первого места (15 очков). Далее его команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), но уступила по пенальти. До конца сезона Джеррард работал в академии клуба.

ДЖЕРРАРД ТРЕНИРУЕТ «РЕЙНДЖЕРС». ОН И ТОМАРОВ ПОХОЖИ

В конце апреля этого года Джеррард начал переговоры с «Рейнджерс», стороны весьма быстро нашли общий язык и уже 4 мая (1 мая уволили предыдущего тренера Грэма Марти) шотландский клуб объявил, что с июня командой руководит Стиви Джи. Англичанин подписал с «Рейнджерс» четырехлетний контракт, за это время молодой специалист должен вернуть клубу из Глазго прежнюю славу.

Дебют Джеррарда в «Рейнджерс» прошел удачно, команда победила македонский «Скопье» (2:0, 0:0) в квалификации ЛЕ, далее прошла «Осиек» (3:0, 1:1) и «Марибор» (3:1, 1:1). Дома «Рейнджерс» побеждал всегда. Чемпионат Шотландии же только стартовал – прошло два тура – и команда Стиви пока идет на третьем месте: ничья с крепким «Абердином» (1:1) и победа над середняком «Сент-Мирреном» (2:0). Начало в лиге положено неплохое, болельщицкая память автоматически вписывает «Рейнджерс» в число фаворитов в борьбе за чемпионство.

Но сперва Джеррарду нужно пройти нашу «Уфу» под руководством Сергея Томарова. Тренеры чем-то похожи, они оба: не имеют большого тренерского опыта, какое-то время работали с молодежью, а сейчас вынуждены доказывать себе и общественности свою профпригодность.

«Рейнджерс» встречается с «Уфой» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы, дальше победителя ждет основной турнир. И кто же туда просочиться? Да, у Джеррарда за спиной нереальная футбольная жизнь, но история учит нас тому, что совсем необязательно быть футболистом, чтобы стать хорошим тренером.