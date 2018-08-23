Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич преодолевал шотландский барьер в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В 2004-м армейцы сыграли с «Рейнджерс» 2:1 и 1:1, вышли в группу, а весной выиграли Кубок УЕФА.

– Не вижу смысла проводить параллели с 2004 годом. «Рейнджерс» с тех пор изменился полностью. Да и «Уфа» – не тот ЦСКА. Но шансы на успех у российского клуба безусловно есть.

– В 2004-м у ЦСКА в обоих матчах забивал Вагнер Лав.

– Он только пришел в команду, но уже являлся звездой. Вообще мы верили в себя, психологически нас было задавить невозможно.

– А в Шотландии был серьезный прессинг?

– Там всегда непросто играть. И для «Уфы», которая делает первые шаги в еврокубках, это будет очень полезный опыт. Не надо ничего бояться. Это раньше британские клубы исповедовали свой особый стиль. Сейчас в Европе все играют примерно одинаково. Да, болельщики в Глазко – на уровне. Но не стоит забывать, что «Рейнджерс» не так давно исключался из высшего дивизиона. Потом долго возвращался. Там наверняка полно проблем.

– Вроде бы они позади. Главный тренер у «Рейнджерс» теперь знаменитый Стивен Джеррард.

– Знаменитый футболист. А как тренер, он только набирается опыта. Уверен, что у Джеррарда все получится и он вырастет в большого специалиста. Но пока он делает первые шаги, прямо как «Уфа». Поэтому нет повода для паники.

– Уфимцы выйдут в групповой раунд Лиги Европы?

– Надеюсь на это. У уфимцев хороший состав. Если они прошли два раунда квалификации, то почему бы не преодолеть и третий?