В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Главное событие футбольного четверга в России – очередной раунд квалификации в Лиге Европы. Еврокубковые матчи предстоят сразу двум российским клубам. И, если «Зенит» выглядит фаворитом в домашней игре с норвежским «Мольде», то за «Уфу», которая отправилась в Шотландию, в гости к местному «Рейнджерс» и их тренеру Стивену Джеррарду, как-то боязно.

В России состоялись матчи 1/32 финала Кубка России по футболу. Главное событие – московское «Торпедо» из второй лиги обыграло сильный «Шинник» из ФНЛ и вышло дальше, в 1/16 финала, где встретится уже с командой премьер-лиги. По такому поводу мы решили разобраться, как обстоят дела в некогда великом клубе сейчас.

Вчера мы писали об интересе «Локомотива», вроде как завершившего свою трансферную кампанию, к сенегальскому форварду «Торино» М’Байе Ньянгу, а сегодня появляются слухи о другом африканце, на которого якобы положили глаз железнодорожники - Абдулайе Туре из «Нанта». Сумма сделки может составить порядка 13 млн евро.

Продолжает поиски путей усиления состава и московский ЦСКА. По традиции армейцы активно изучают голландский футбольный рынок. Оказывается красно-синие едва не приобрели второго Хонду – 20-летнего полузащитника «Гронингена» японца Рица Доана. Голландский клуб отказался продавать его в ЦСКА даже за большие деньги – хотят получить еще больше.

В «Спартаке» - возвращение недели. Центральный защитник Илья Кутепов, которого все потеряли из виду, приступил к тренировкам. Клуб сообщает, что он работает с общей группой, а выбывал из строя по причине травмы.

Еще более радостное событие в «Зените» - с общей группой начал тренироваться нападающий Александр Кокорин. Он провел почти полгода в лазарете, залечивая поврежденную крестообразную связку. Кстати, первым делом после выздоровления футболист поздравил своего партнера по команде Артема Дзюбу с Юбилеем – народному футболисту стукнуло 30 лет. Мы тоже не могли не собрать по такому поводу 30 интересных фактов о жизни Артема.

🙃 «Ты не молодеешь – ты не Златан». Кокора и Дзюбиньо не могут без взаимных приколов и вообще друг без друга – супруга Александра подтвердит.



Саша записал эксклюзивное видео для Матч ТВ с поздравлениями близкому другу. Предельно душевное и максимально доброе. С юбилеем! pic.twitter.com/G6HkM6zWQq — Матч ТВ (@MatchTV) August 22, 2018

Зато в «Краснодаре» - потеря. Как и ожидалось бразильский нападающий быков с российским паспортом, Ари, получил суровое наказание за удар соперника головой – игрока дисквалифицировали на три матча. Теперь у него будет время подумать над своим поведением и понять, что же является позором российского футбола, а что нет. Все тот же КДК РФС наказал и московский ЦСКА – армейцы заплатят 300 тысяч рублей и условно закроют фанатскую трибуну – все из-за двух с половиной десятков оскорбительных баннеров в адрес Романа Еременко и «Спартака», которые появились на трибунах на игре с «Арсеналом».

«Спартак», кстати, тоже продолжает отбывать своеобразную дисквалификацию – телеканал Матч ТВ продолжает обходить стороной игры народной команды. Не покажут по федеральному ТВ и игру очередного тура, где красно-белые в классическом дерби Москвы сыграют с «Динамо». Так, видимо, телевизионщики хотят поднять рейтинги своего платного канала Матч-Премьер. Осталось только побороть бесплатные трансляции в интернете.

Завершая тему скандального судейства в предыдущем туре, мы составили рейтинг «симпатий» российских арбитров. Могли бы вы подумать, что в нашем чемпионате есть судья, при котором «Спартак» набирает меньше трети от возможных очков? А он существует!