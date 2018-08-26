Чемпионат Испании только начался и уже пережил второй крупный скандал. «Барселона» столкнулась в «Вальядолиде» с полем ужасающего качества.

Пике: случившееся – позор

У футболистов примеры появился еще один аргумент против инициатив президента ла лиги Хавьера Тебаса, подписавшего перед стартом сезона контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports. Как вы наверняка знаете, идеи испанского Наполеона грандиозны – он первым из руководителей чемпионатов ведущей пятерки всерьез задумался о проведении нескольких матчей сезона за пределами страны. Цель понятна и проста – популяризация для коммерческой выгоды. В США огромный не освоенный рынок, сильная экономика и довольно высокий интерес к футболу.

Однако качество газона в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья», на котором накануне играла «Барса» иначе как позорным не назовешь. В этой ситуации вместо мировой экспансии руководству примеры следует задуматься о более прозаичных бытовых вопросах. Эта позиция очень популярна среди испанских игроков.

О том, что дерн на стадионе будет плохим, сообщалось в прессе еще за сутки до матча, и футболисты сразу по выходу на поле подтвердили худшие опасения. Среди них стало расти возмущение, ведь на подобном газоне намного проще получить тяжелую травму, а здоровье – важнейший аспект в карьере спортсмена, без которого он не может осуществлять свою профессиональную деятельность. Все чаще стали звучать фразы о том, что игроков просто не уважают, что особенно актуально на фоне попыток Тебаса перевезти часть матчей через океан. Тогда мнением футболистов также никто не интересовался.

Первым, кто публично возмутился, стал защитник сине-гранатовых Жерар Пике: «Если мы хотим продавать продукт на внешние рынки, нам сначала надо разобраться с тем, что у нас дома. А мы хотим отвезти футболистов играть в США. Случившееся – позор, состояние газона было прискорбным».

Вторил ему и первый вице-капитан каталонцев Серхио Бускетс: «И они называют это лучшей лигой мира… Ла лига даже не соизволила отправить кого-нибудь сюда, чтобы увидеть, что в некоторых местах это был пряж, а не газон». И даже Эрнесто Вальверде не удержался от комментария: «Теперь, когда у нас есть эта грандиозная идея с организацией матчей в США и трансляциями в Китай, было бы неплохо начать с того, чтобы хотя бы привести наши поля в надлежащий вид».

«Барселона» жалуется, но неохотно

Руководство «Барселоны» пообещало направить в офис лиги официальную жалобу, на что Тебас мгновенно отреагировал публичным согласием и обещанием открыть дисциплинарное дело. «В этом матче не было предоставлено необходимых условий для игры в футбол», - сказал он. Пока сине-гранатовые ограничились только намерением. В испанских СМИ это связывают с тем, что менеджмент «Барсы», несмотря на некоторые разногласия в руководителем лиги, всегда считал его отличным кандидатом для разработки и раскрутки бренда ла лиги и в целом поддерживает его курс на американизацию.

Штука в том, что в «Барселоне» очень высок авторитет тех футболистов, которые ковали величие клуба в последнее десятилетие. Лионель Месси, Бускетс и Пике играют огромную роль в повседневной жизни клуба. На счету двоих последних по 28 выигранных трофеев, а великий аргентинец – и вовсе самый титулованный футболист в истории «Барсы». Как проигнорировать их мнение?

В раздевалке после матча они отказались в открытую критиковать идею поездок в США, намекнула, что приложат все силы к тому, чтобы их голоса были услышаны.

Первым матчем примеры на территории США, как ожидается, станет матч «Жирона» - «Барселона». Она состоится 27 января и пройдет в Майями (главный фаворит), Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Не исключено, что до этого в случае выхода в четвертьфинал Кубка Испании у каталонцев уже будет подобный опыт перелетов в Северную Америку. Но сейчас, по возвращении из Вальядолида, это дальнее путешествие не вызывает у футболистов каталонского клуба ровным счетом никакого энтузиазма.

Несколько фото и реакция пользователей соцсетей на безобразный газон «Хосе Соррильи»

Вот так этот газон был постелен.

“En las canchas de Europa no pasa...”, el estadio José Zorrilla, del #Valladolid, derribó ese mito. Pésimo estado del césped, donde jugaron los cracks del #Barcelona. pic.twitter.com/Gg2xRftscl — El Hincha (@ElHinchaWeb) 26 августа 2018 г.

Еще несколько прекрасных кадров.

Tremendo los agujeros en Zorrilla, mucha suerte que no se lesionara nadie #fcblive pic.twitter.com/7c9G1ywYuE — Vida_Blaugrana (@Vida_Blaugrana) 26 августа 2018 г.

А вот так он виделся с трибун.

Así está Zorrilla ⚠️



Dice Tebas que hay que competir con la Premier League pero permite tener el césped en estas condiciones en un partido de 1ª División.



De lo más lamentable que he visto en años. pic.twitter.com/IJug8JN0wP — Kubalismo (@kubalismo) 25 августа 2018 г.

И так – тоже.

В перерыве работники стадиона прогнали запасных игроков с поля и не дали им размяться.

Los trabajadores del Estadio José Zorrilla han tenido que salir para reparar el césped en el descanso, pero luego dice @Tebasjavier que esta es la mejor liga del mundo... #TebasVeteYa pic.twitter.com/tAZpplJiit — Diablo ® (@Diablito_Cule) 25 августа 2018 г.

Наверняка газон приютил пару-тройку кротовых семей.

Para jugar a fútbol no, pero el Nuevo Zorrilla para cazar Pokémon es perfecto. pic.twitter.com/cqeR32QXCh — José L. Arévalo 🏝️ (@iamjoseAM) 25 августа 2018 г.

Подпись: «Сейчас мы научим вас растить траву, как на стадионе «Хосе Соррилья».

- Hoy en Bricomanía os enseñaremos cómo dejar el césped igual que el del estadio José Zorrilla. pic.twitter.com/6bU00Qys0I — unmundolibre (@unmundolibre) 25 августа 2018 г.

«Знаете ли вы, что эта сцена из «Космического джема» снималась на «Соррилье»?

¿Sabías que esta escena de Space Jam se rodó en Zorrilla? #Truefacts pic.twitter.com/PgHJAbhyun — Dani Senabre (@danisenabre) 25 августа 2018 г.

И целое видео, посвященное случившемуся.