В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

Воскресенье – очередные матчи очередного тура в чемпионате России. Из интересного можно отметить первый гол Федора Смолова в футболке «Локомотива». Бомбардир получил великолепный пас со своей половины поля, вышел один на один с вратарем «Анжи» и без проблем послал мяч в сетку ворот. Когда-то это должно было произойти. Железнодорожники выиграли у аутсайдер со счетом 2:1 и слегка поправили свое турнирное положение.

Вернулись на первую строчку футболисты «Зенита». Сине-бело-голубые уверенно разобрались с «Уфой» на выезде. Сергей Семак разложил свой бывший клуб, а Дзюба, конечно же, снова забил. Похоже, мы догадываемся, кто будет бороться за звание лучшего бомбардира по итогам сезона – 2:0.

Еще одна игра воскресенья принесла неожиданный результат. «Краснодар», по традиции показывающий симпатичный футбол, вновь не смог выиграть. Опять набрал очки в матче с фаворитами скромный «Оренбург», продолжающий наводить шороху в верхней части турнирной таблицы – 1:1.

Кстати, через сутки после московского дерби, которое не без осложнений выиграл «Спартак» со счетом 2:1, стало известно, что на матче в режиме live тестировали систему VAR. Ближе к ее введению это Россию не делает, но становится спокойно – хотя бы тестируют, чтобы в следующем сезоне наконец-то уже ввести в эксплуатацию.

Переход бомбардира «Спартака» Квинси Промеса – пожалуй, самый ожидаемый трансфер этого лета. Создается такое впечатление, что перехода ждут не только болельщики соперников красно-белых, но и в самой народной команде. Уж слишком активно голландца сватают в клубы, на которые он раньше и не посмотрел бы. Осталось не так много вариантов лиг, в которых трансферное окно все еще открыто. Пока главным претендентом называют «Монако». Представьте себе тандем в центре поля: Головин-Промес… Это вполне может стать реальностью. Также на Квинси якобы претендуют «Бенфика» и «Севилья».

Потерпев неудачи в японцем из Европы, ЦСКА не отчаялся найти пути выхода на футбольный рынок страны восходящего солнца. Японский нападающий «Вегалта Сэндай» Такума Нисимура в ближайшее время может перейти в ЦСКА. Действующий контракт японца с клубом рассчитан до 31 декабря 2018 года, а стоимость трансфера нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 450 тысяч евро. В текущем сезоне Нисимура в 24 встречах за «Вегалта Сендай» забил 11 мячей в J-Лиге.

В Англии трансферное окно закрыто, но и там может состояться интересная сделка. Российский бизнесмен Роман Абрамович близок к продаже футбольного клуба «Челси». Как сообщает Sunday Times, Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрений предложений по продаже «Челси». В руководстве клуба заявили, что «Челси» не продается и «владелец не думает о его продаже». Представители Абрамовича не комментируют ситуацию. Ранее сообщалось, что Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому британскому резиденту Джиму Рэтклиффу.