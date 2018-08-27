«Оренбург» - едва ли не главный возмутитель спокойствия чемпионата России-2018/19. Представители Южного Урала уже обыграли действующего чемпиона страны «Локомотив» и едва не повторили фокус с «Краснодаром» (1:1). Участник группового этапа Лиги Европы успел спастись в самой концовке. У «Оренбурга! Единственный мяч забил нападающий Андрей Козлов, который с тремя голами входит в число лучших снайперов турнира. Корреспондент «Советского спорта» позвонил Андрею через три часа после финального свистка и узнал много интересного.

Родился 23 февраля 1989 года в Брянске. Выступал за Лептон-СГАФКТ» (Смоленск), «Елец» (Елец), «Губкин» (Губкин), «Факел» (Воронеж), «Уфа» (Уфа), «Торпедо» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Волга» (Нижний Новгород), «Енисей» (Красноярск). Сейчас играет за «Оренбург». В премьер-лиге провел 5 матчей, забил три гола Личное дело. Андрей КОЗЛОВ

«ЛЕШКА СТУРМИН В ТАКИХ МОМЕНТАХ ПОЧТИ ВСЕГДА ЗАБИВАЕТ»

- Андрей, довольны ничьей с «Краснодаром»?

- Нет, конечно! Более того, расцениваем этот исход как поражение.

- Но ведь соперник, наряду с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и ЦСКА входит в топ-пять сильнейших клубов чемпионата России!

- Ну и что? У нас есть один матч «Оренбург» - «Краснодар», в котором, считаю, мы играли гораздо лучше, полностью контролировали ситуацию на поле. Но в концовке пропустили обидный гол и, в итоге, потеряли два очка.

- Какая обстановка была в раздевалке после финального свистка?

- Тишина и уныние. Повторюсь, мы несправедливо пропустили на последних минутах. Мы же сыграли свой лучший матч в этом сезоне. Жаль, не смогли дожать соперника. Нужно было, конечно, всё решать в первом тайме. Столько моментов не реализовали!

- Вы забили гол и могли еще пару раз отличиться. Почему не получилось?

- В одном моменте оказался против Рамиреса, а он очень быстрый игрок. Я не стал с ним соревноваться и покатил мяч Лешке Стурмину. Он в таких моментах почти всегда забивает. А здесь немного замешкался. А в конце первого тайма я не успел замкнуть фланговый прострел на дальней штанге. Просто сил не хватило.

«РУКОВОДСТВО КЛУБА СЕЙЧАС РАДУЕТСЯ НАШИМ ПОБЕДАМ»

- Можно сказать, что после первых пяти удачно проведенных туров «Оренбург» вошел во вкус?

- Так и есть. Игра получается, мы никого не боимся и против «Краснодара» выходили играть на победу. Несмотря на то, что соперника многие относят к грандам нашего футбола, и он постоянно выступает в Лиге Европы.

- «Оренбург» уже сыграл со «Спартаком» (проиграл в гостях 0:1), «Локомотивом» (победил дома 1:0) и «Краснодаром» (сыграл дома вничтю 1:1). Кто из них лучше выглядит летом 2018 года?

- Они все сильны! В этом никто не сомневается. Получается, хуже всего мы сыграли со «Спартаком». Но там был первый тур, чужой стадион, активная поддержка наших соперников. Да и быстрый гол мы пропустили – уже на четвертой минуте. Сразу все планы на игру скомкались. После этого, получается, поймали свою игру, многое стало получаться.

- В матче со «Спартаком» ошибку допустил ваш вратарь Евгений Фролов. Досталось ему от партнеров?

- У нас в команде такого нет. Ошибиться может каждый. Мы делим горести и радости на всех.

- Какие задачи стоят перед «Оренбургом»?

- Чего-то конкретного нет. Возможно, это и к лучшему. Хотим двигаться от матча к матчу, стараться побеждать и радовать зрителей.

- Руководство не поменяло стратегию после такого удачного старта? Вот ваши географические соседи из Уфы борются за попадание в групповой этап Лиги Европы.

- Думаю, руководство сейчас просто наслаждается нашей игрой и радуется победам.

«ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ «ЗЕНИТ»

- В турнирную таблицу часто заглядываете?

- Нет. Даже не знаю, на каком мы месте. Наверху, наверное. Четвертое? Пятое?

- На четвертом. А могли, если бы удержали победу в игре с «Краснодаром», делить с «Ростовом» третье.

- Отлично. Надеюсь, еще наверстаем. Но это только начало чемпионата России, впереди очень много матчей.

- Вам не кажется, что в этом чемпионате «Зенит» и «Спартак» смотрятся лучше всех, а остальные – примерно равны? Получается, появился шанс даже на бронзу!

- Чемпионат – длинная дистанция. И на ней, порой, многое зависит от фарта. Вот «Спартак», когда стал чемпионом, сколько матчей вытащил, забивая на последних минутах. Что в итоге получится, увидим в мае следующего года. Шанс пока никто не потерял.

- Кто станет чемпионом?

- «Зенит» - явный фаворит чемпионата. У них все получается. Вон и минское «Динамо» прошли после кошмарного поражения 0:4 (дома питерцы выиграли 8:1). Они поймали кураж и их остановить очень тяжело. Думаю, они станут чемпионами. А вот у «Спартака» после непопадания в групповой этап Лиги чемпионов настроение не очень хорошее.



- А за гонкой бомбардиров следите?

- Нет, но точно знаю, что забил три гола (смеется).

- Вы в числе лидеров спора лучших снайперов чемпионата России.

- Интересно. Три забил исландец Бьерн Сигурдарсон из «Ростова» - я смотрел их матч с «Енисеем». Кто еще?

- Артем Дзюба из «Зенита» и Эрик Бикфалви из «Урала».

- Отличная компания!

- Дзюба – лучший нападающий чемпионата России?

- Сейчас да. Он забивал и на чемпионате мира, и сейчас продолжает штамповать голы в чемпионате России.

- У вас есть своя бомбардирская цель?

- Нет, это – второстепенный вопрос. Главное забивать и чтобы команда выигрывала.

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ МАХНУЛ БЫ НА МАТЧ «УФА» - «РЕЙНДЖЕРС»

- Матч «Уфа» - «Зенит» смотрели?

- Конечно смотрел и болел за «Уфу», свою бывшую команду. Да, они в воскресенье проиграли «Зениту». Но у Питера – очень сильная, топовая команда. У «уфы» сейчас немного другие приоритеты – нужно побеждать «Глазго Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и выходить в групповой турнир (в Глазго уфимцы уступили 0:1). Если получится, все наладится.

- Бывший наставник «Уфы» Андрей Канчельскис сказал, что если «Уфа» попадет в групповой этап Лиги Европы, то может вылететь из нашей премьер-лиги в ФНЛ. Поскольку не хватает квалифицированных игроков, и команда не привыкла играть дважды в неделю.

- Не думаю, что так получится. Все-таки у «Уфы» опытное руководство, которое знает, как подвести команду к решающим матчам. В нашей премьер-лиги они закрепились, здесь у уфимцев сильные позиции. Если они пройдут в групповую стадию, то не нужно быдет играть каждый матч, как последний и игроки смогут сконцентрироваться и на чемпионате России.

- Далеко от Оренбурга до Уфы?

- Нет, около 400 километров.

- Слабо махнуть в четверг на матч «Уфа» - «Глазго Рейнджерс»?

- Я бы с удовольствием съездил. Но, наверное, это невозможно.

- Может, вам подать идею и съездить всей командой? Для поднятия командного духа.

- Нет, с нашим графиком вряд ли получится. Это же не 100 километров.

- Игроков «Оренбурга» заводит пример «Уфы», которая играет в еврокубках?

- Мы же только вышли в премьер-лигу, пока привыкаем к ее требованиям. А «Уфа» - молодцы, они заслужили играть в Лиге Европы.

«АЛЕНИЧЕВ – ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!»

- В вашей карьере было 12 клубов за последние 10 лет. Почему порой меняли по два за сезон?

- Разные ситуации были. В воронежском «Факеле» играл у Константина Сарсания, но мы вылетели во второй дивизион, и я ушел в «Уфу». Потом в аренду в московское «Торпедо» и, почти сразу, в новокузнецкий «Металлург»… «Металлург» выполнил задачу, остался в первом дивизионе, но команду провто закрыли. Так и получалось по полгода по арендам. Поиграл и в родном Брянске – тогда у меня уже ребенок родился, нужно было семью кормить.

- Еще есть история с вашим переходом из «Енисея» в «Оренбург». Ровно год назад, летом 2017 года вы отказались переходить даже на большие деньги, а зимой уехали.

- Летом появился вариант с переходом в последний день трансферного окна и я просто не мог подвести команду. А зимой у меня оставалось полгода контракта, а новый мне не предлагали. Была какая-то неразбериха и непонятное будущее. Поэтому я ушел.

- Как расстались с наставником «Енисея» Дмитрием Аленичевым?

- Очень хорошо. Мы долго говорили, и он меня понял. Можно сказать, Дмитрий Анатольевич – человечище.

- Вы ушли из «Енисея» лучшим бомбардиром ФНЛ, а в «Оренбурге» за полсезона не забили ни разу. Почему?

- Сам виноват. Мне было реально тяжело адаптироваться и перестроиться. В Красноярске мы играли спартаковский футбол: пасик-пасик, голик-голик. Держали мяч, даже на тренировках старались его контролировать. В «Оренбурге» немного не такой футбол.

- Сейчас перестроились?

- Надеюсь.

- В премьер-лиге тяжелее играть, чем в ФНЛ?

- Вот в воскресенье «Краснодар» создал один момент и спас матч. В ФНЛ иногда прощали. Здесь пощады ни от кого ждать нельзя. Все гораздо серьезнее.

- Но забивать везде сложно?

- Безусловно. Хотя в ФНЛ уровень футбола резко вырос. Вот посмотрим, сколько клубов премьер-лиги пройдут дальше 1/16 финала Кубка России. В прошлом году «Авангард» чуть трофей не завоевал.

- Вы поработали с тренерами, которые были топовыми футболистами по российским меркам. Много хорошего почерпнули от них?

- О, многие из них были настоящими легендами: Андрей Канчельсис, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Владимир Федотов… Я смотрел на них и постоянно учился. Причем, не только футбольным, но и человеческим качествам. Андрей Канчельскис тренировал «Уфу», а я всегда болел за «Манчестер Юнайтед». Поэтому, когда он позвал, я был готов в Уфу пешком идти. О деньгах вообще не думал. Еще добавлю, что они – молодые тренеры и у них все получится.

- Кто вас больше всего ругал?

- Все и постоянно (смеется).

- По делу?

- Конечно! Они же лучше разбираются в футболе. К тому же, именно тренеры отвечают за результат.