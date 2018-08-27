Наш обозреватель, известный в прошлом игрок «Спартака» и сборной прокомментировал выбор Станислава Черчесова на матчи против Турции и Чехии.

«Черчесов скрыл, что вызвал Набиуллина»

- Почему Игоря Акинфеева нет в списке футболистов на матчи сборной России против Турции и Чехии?

- Думаю, Акинфеев сам об этом попросил. Наверняка он устал играть все матчи в ЦСКА и сборной. Тем более, что Маринато Гилерме в порядке, Андрей Лунев и Антон Шунин тоже играют прилично.

У нас безапелляционный первый номер Акинфеев, а за ним все остальные. Кто сейчас лучше выглядит, того и вызывают.

- Удивило ли вас появление в списке сборников Эльмира Набиуллина?

- Давно слежу за этим парнем, еще когда он начинал в «Рубине», а я вручал ему приз лучшего молодого игрока сезона. Набиуллин хорош именно как защитник. Говорил сегодня об этом Станиславу Черчесову. Мол, присмотрись к игроку. Он ответил, что его уже дважды вызывали, но о том, что вызвал и в этот раз – ни слова.

- Рады возвращению Георгия Джикии?

- С ним тоже сегодня разговаривал. Сказал ему, что они с Самуэлем Жиго организовали в «Спартаке» всю оборону. Он меня поблагодарил. Очень здорово, что он вернулся в сборную.

- Илья Кутепов не сыграл в новом сезоне за «Спартак» ни матча, но тоже вызван в сборную.

- Это правильно, ему надо дать играть. В «Спартаке» он не выходил, потому что все игры были сложные, выигрывались с минимальной разницей, дать ему поиграть не получилось. Станислав Черчесов в него верит, к тому же у нас почти нет кандидатов на позицию центрального защитника для сборной. Сергей Игнашевич-то ушел.

«В отсутствии Смолова нет ничего страшного»

- Как относитесь к возвращению в сборную «легионеров» Константина Рауша и Романа Нойштедтера, проехавших мимо ЧМ-2018?

- Это знак уважения за то, что эти ребята, играя в Германии, взяли наше гражданство. Надо привлекать их в сборную. К тому же Рауш хороший защитник. Он здорово подключается к атакам и делает хорошие передачи в штрафную. Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко таких передач не делают точно. Для меня они футболисты уровня сборной России.

- Почему вновь не вызван в сборную Денис Глушаков?

- Успешно сыграв на чемпионате мира, в сборной России решили не возвращаться к своему прошлому. Думаю, Глушакову надо забивать в каждой игре, чтобы вновь вернуться в сборную. А может быть, и этого не будет достаточно.

Теперь вызывают футболистов помоложе, вроде 25-летнего Антона Швеца. Его уже вызывали, но посмотреть еще раз лишним не будет. Тем более, игра с Чехией будет товарищеской. Есть основной состав, который играл на ЧМ-2018 (он сыграет с Турцией), и есть те, кому можно дать поиграть против чехов.

- В линии нападения отсутствует Федор Смолов.

- Смолов очень плохо закончил чемпионат мира и не намного лучше начал сезон. Не пошло у него, такое бывает. Но форварды чем отличаются? Когда они начинают забивать, в них просыпается голод до голов. В последнем туре он забил, но играл неважно. Поэтому в его отсутствии нет ничего страшного.

Должны играть те, кто играют и забивают здесь и сейчас, а не три года назад. Дмитрий Полоз играет отлично, забивает, Артем Дзюба вообще лучший на сегодняшний день. Антон Заболотный – боевой парень, тоже может принести пользу. Хотя в дальнейшем, если будет выбор Смолов или Заболотный, конечно, Черчесов выберет Смолова.

Вызов в национальную команду получили 25 игроков, 12 из них выступали за команду на домашнем чемпионате мира.

Сборная России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Напомним, Россия сыграет с Турцией 7 сентября в Трабзоне и с Чехией 10 сентября в Ростове-на-Дону.