В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

Понедельник принес много громких футбольных заголовков, на фоне которых потонуло историческое для российской премьер-лиги событие – красноярский «Енисей» выиграл свой первый матч на высшем уровне. Правда, повержен был такой же вчерашний «выпускник» ФНЛ, как и сам сибирский клуб, но заслуг команды Дмитрия Аленичева это не умаляет. Красноярцы с минимальным счетом переиграли «Крылья Советов», которые тренирует Андрей Тихонов.

Главная новость дня вчерашнего, конечно, - состав сборной России на игру Лиги наций против Турции и товарищескую встречу с Чехией в Ростове-на-Дону. Все обсуждают отсутствие в составе из 25 человек Игоря Акинфеева и Федора Смолова, но есть в списке от Станислава Черчесова и много других интересных нюансов. Обо всем самом интересном – в нашем материале. Сам главный тренер тоже попытался объяснить свой выбор, но в современном мире, когда информация разлетается мгновенно, час гандикапа – это очень много. За это время журналисты и болельщики уже десять раз по-своему поняли состав сборной, придумав мотивы за главного тренера.

К трансферным новостям. Из неофициальных источников, естественно, стало известно, что «Спартак» снизил цену на своего лидера и лучшего бомбардира прошлого сезона Квинси Промеса до минимума – до 20 млн евро. Вот только даже по такой бросовой цене голландец в Европе никому оказался не нужен, даже «Монако», который до этого за 30 млн евро купил у ЦСКА Александра Головина. Остались варианты с «Севильей» и «Бенфикой», но они выглядят более чем сомнительно.

Еще одна не самая приятная новость для «Спартака»: нападающий «Спартака» Луис Адриано дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА. В ответной встрече с греческим ПАОКом в квалификационном раунде Лиги чемпионов форвард был удален на 33-й минуте матча за неспортивное поведение против защитника ПАОКа.

Продолжает свои бесплодные попытки найти качественное усиление в Европе московский ЦСКА. На этот раз лиссабонский «Спортинг» отклонил предложение армейцев по полузащитнику Венделу. Красно-синие предложили за 20-летнего футболиста порядка 8 миллионов евро. Это уже второе предложение московской команды. Ранее ЦСКА готов был взять хавбека в аренду с правом последующего выкупа.

Скандально прославившейся своими странными фотографиями в социальных сетях французский полузащитник Йоан Молло может вновь стать игроком «Крыльев Советов». 29-летний француз остается свободным агентом после ухода из катарского клуба «Аль-Райян», за который он не провел ни одного матча. Ожидается, что контракт Молло с «Крыльями Советов» будет рассчитан на два года.

Не самые хорошие новости для игрока сборной России Дениса Черышева: левый атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Гедеш продолжит карьеру в «Валенсии». По данным transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже футболиста 40 миллионов евро. В прошлом сезоне Гедеш играл в «Валенсии» на правах аренды: в 38 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.

В «Зените» кусают локти. Отданный в аренду в итальянскую «Аталанту» аргентинский атакующий полузащитник Эмилиано Ригони оформил за свой клуб дубль. Причем, футболист забил не в обычном матче, а в игре с римской «Ромой»! Матч завершился со счетом 3:3.