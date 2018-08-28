Бывший полузащитник «Зенита», обладатель Кубка России-1999 Константин Лепехин поделился мнением о пятиматчевой победной серии команды Сергея Семака на старте чемпионата-2018/19.

«ЛЮБОМУ ТРЕНЕРУ НУЖНО УСИЛЕНИЕ»

– С «Зенитом» повторяется август 2017-го. Команда выигрывает один матч за другим и единолично лидирует в чемпионате…

– Да, ситуации похожи. Как и год назад, «Зенит» побеждает после смены главного тренера, которая вроде бы прошла гладко. Но я уверен, что продолжение будет другим. При Семаке не случится того провала, который произошел при Роберто Манчини.

– Есть мнение, что «Зениту» пока везет с календарем. Не было соперников, которые бы обнажили слабые стороны в игре команды.

– Не согласен. Конечно, возможности у соперников «Зенита» более скромные. Но просто так в РПЛ пять побед подряд одержать нельзя. Это в первую очередь показатель силы «Зенита», а не проблем тех, кто попадался ему на пути.

– Почему же Семак на каждой пресс-конференции намекает на необходимость усилить состав?

– Это нормально. Было бы удивительно, если бы Сергей об этом не говорил. Усиление требуется тренеру в любой команде. От участника краевого первенства до победителя Лиги чемпионов. Если скажешь, что состав у тебя сильнейший, то в каком положении окажешься, если что-то вдруг не пойдет? Семак – умный парень. Он глубоко понимает, как устроен футбол. И говорит правильные вещи.

– Но вы видите в «Зените» слабые позиции?

– Смотря для каких целей. Для борьбы за победу в чемпионате России состав нормальный. Если ставить серьезные задачи в Лиге чемпионов, то многие футболисты, наоборот, не потянут. (Смеется.)

«СТРЕМИЛСЯ ОТБЛАГОДАРИТЬ САДЫРИНА, ПОТОМ – БЫШОВЦА, ПОТОМ – МОРОЗОВА И ДАВЫДОВА»

– В этом сезоне «Зениту» предстоит участие в Лиге Европы. В групповой турнир команда, судя по всему, попадет.

– С нынешним составом реально бороться даже за попадание в финал Лиги Европы. Это же не новички премьер-лиги, не вчерашние юниоры. У большинства ребят – приличный опыт международных матчей. И за сборную, и за клуб.

– Но год назад было примерно то же самое. Тем не менее, за удачным стартом последовал резкий спад. Почему история не должна повториться?

– Пока не готов рассуждать, какой Семак тренер и как будет выглядеть его команда, например, через полгода. Но уверен, что при нем «Зенит» будет играть в атакующий доминирующий футбол.

И психологический микроклимат при Семаке другой. Сергей вернул и наградил доверием нескольких сильных футболистов, которых не видел в составе Манчини. Эти игроки сейчас отдельно благодарят Семака запредельной самоотдачей. В современном футболе редко играют за тренера. Сейчас это не принято. Но в нынешнем «Зените» играют за Семака. Это принципиальное отличие от прошлого сезона.

– В годы вашей футбольной карьеры играли за тренера?

– Да. И это касалось большинства команд. Футболисты выкладывались в том числе и за человека, который доверил им место на поле или хотя бы в заявке. При мне в «Зените» так было всегда.

Конечно, мы играли и за деньги тоже. Но когда я только попал в команду, то в первую очередь стремился отблагодарить Павла Садырина, который позвал меня в высшую лигу и стал выпускать на поле. Потом я играл за Анатолия Бышовца, продолжавшего доверять мне, несмотря на возросший уровень конкуренции. То же самое было при Анатолии Давыдове и Юрии Морозове.

Повторюсь, я был не один такой. У одноклубников была схожая мотивация. А сегодня такие отношения – редкость. Поэтому так бросается в глаза, как зенитовцы бьются за Семака.

– 30 августа «Зениту» предстоит ответный матч с «Мольде» в Норвегии. Семак в бытность игроком ЦСКА уступил этой команде в гостях 0:4 после домашних 2:0. История не может повториться?

– Исключено. У меня никакого волнения нет. Дело не в том, что дома «Мольде» был обыгран 3:1. Дело в той самой атмосфере, которую поддерживает в команде Семак. Даже если игра будет складываться непросто, не удастся сразу реализовать свои козыри, команда найдет в себе резервы, чтобы добиться положительного результата.

ПЕРВЫЕ 8 МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА» ПРИ СЕМАКЕ

Турнир Матч РПЛ Енисей - 2:0 (г) РПЛ Арсенал - 1:0 (д) ЛЕ Динамо Мн - 0:4 (г) РПЛ Рубин - 1:0 (г) ЛЕ Динамо Мн - 8:1 (д) РПЛ Урал - 4:1 (д) ЛЕ Мольде - 3:1 (д) РПЛ Уфа - 2:0 (д)

Всего: 7 побед, 1 поражение, мячи 21:6

ПЕРВЫЕ 8 МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА» ПРИ МАНЧИНИ

Турнир Матч РПЛ СКА-Хабаровск - 2:0 (г) РПЛ Рубин - 2:1 (д) ЛЕ Бней Иегуда - 2:0 (г) РПЛ Тосно - 1:0 (г) ЛЕ Бней Иегуда - 0:1 (д) РПЛ Спартак - 5:1 (д) РПЛ Урал - 1:1 (г) РПЛ Ахмат - 4:0 (д)

Всего: 6 побед, 1 ничья, 1 поражение, мячи 15:4