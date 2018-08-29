В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

До закрытия трансферного окна в России и большей части стран Европы остается всего пара дней и атмосфера накаляется. нешуточные баталии ведутся вокруг голландского бомбардира московского «Спартака» Квинси Промеса. По неофициальным данным переговоры о переходе красно-белые ведут с испанской «Севильей». Если верить анонимным источникам, российский клуб стоит на ценнике в 25 млн евро, а испанцы готовы платить за игрока не более 20 млн. Ясно одно: если один клуб хочет продать футболиста, а другой – купить, сделка состоится.

Теоретически «Спартак» может лишиться сразу двоих лидеров, если «Зенит» все же согласится заплатить за Илью Кутепова сумму отступных, прописанную в его контракте, порядка 15 млн евро. Правда, там еще сам футболист будет иметь право голоса. Авторы «Советского спорта» прикинули, как будет лучше для самого футболиста и для сине-бело-голубого клуба. Есть мнение за переезд Кутепова на берега Невы, и против того, чтобы игрок уходил из «Спартака».

В ЦСКА, судя по всему, будет как минимум еще один новичок этим летом. Японский нападающий «Вегалта Сэндай» Такума Нисимура прошел медицинское обследование для российского клуба. Ранее сообщалось, что 21-летний форвард подпишет с армейцами долгосрочное соглашение. Действующий контракт японца с клубом рассчитан до 31 декабря 2018 года, а стоимость трансфера нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 450 тысяч евро. Теперь у красно-синих будет свой собственный покемон со своими собственными суперспособностями.

Заметили же, что все цены в отечественном футболе озвучиваются в иностранной валюте. А курс продолжает расти, причем не так медленно, как нам хотелось бы, не говоря уже о снижении. Мы разобрались, по кому в первую очередь ударит повышение курса доллара и евро, ведь свои расчеты с футболистами отечественные команды обязаны производить в рублях по курсу ЦБ на день выплат.

Уже в четверг мы узнаем, сколько отечественных клубов продолжат борьбу в еврокубках. Все еще сохраняется шанс получить максимальное представительство – шесть команд. Для этого «Уфа» должна переиграть дома «Рейнджерс» с разницей в два мяча, а «Зенит» - не опозориться на выезде в Норвегии. УЕФА уже объявил о назначении арбитров. «Уфу» будут судить немцы, «Зенит» - испанцы.

Из рубрики «Удивительное рядом»: на самарском стадионе, который принимал матчи чемпионата мира по футболу, в том числе и игры плей-офф, за неуплату отключили электричество – всего за несколько дней до домашней игры «Крыльев Советов» в чемпионате России. Надо сказать спасибо за то, что это не произошло прямо по ходу встречи. К слову, электроснабжение уже восстановлено. Видимо, долг, тянувшийся чуть ли не с начала лета, погашен.

Успели покататься с навигатором, который говорит голосом Артема Дзюбы? Вас ждет новый сюрприз. Пока ЦСКА играет, травмированный Алан Дзагоев успел надиктовать необходимое количество фраз и теперь сможет водить вас по маршруту. «Раз, два три… На газ давай дави!»

Артем Дзюба тоже отличился – он попал на обложку глянцевого мужского журнала Men’s Health. Для камеры Артем позирует в позе, со времен чемпионата мира ставшей уже классической.