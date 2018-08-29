Главный тренер молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) Евгений Бушманов рассказал о подготовке к ключевому матчу с сербами в рамках отбора чемпионата Европы следующего года.

«СРАЗУ БЫЛО ВИДНО, ЧТО В «СПАРТАКЕ» МАКСИМЕНКО ЗАИГРАЕТ»

– В понедельник вы огласили состав на контрольный матч с Египтом 7 сентября и отборочную встречу Евро-2019 c Сербией 11-го. Всех вызвали, кого хотели?

– По сравнению с последним майским сбором у нас травмировались защитник Александр Довбня и нападающий Александр Макаров.

– Их отсутствие серьезно осложнит жизнь?

– Незаменимых не бывает. У нас есть, кому сыграть вместо этих футболистов.

– Наверняка вас порадовала возможность вызвать Федора Чалова, который не получил приглашение в первую сборную на матч Лиги наций с турками.

– Конечно. Федор давно играет в ЦСКА, в первых турах премьер-лиги регулярно забивает. Это большой плюс для нас.

– А вратарь Александр Максименко стабильно выступает за «Спартак». Он не пропускал в РПЛ почти пять матчей! Это самое сильное звено молодежной сборной?

– Если брать стартовавший сезон, в премьер-лиге заиграл не только Максименко. Никита Чернов стабильно выступает за ЦСКА, Николай Рассказов начал выходить в составе «Спартака», Михаил Лысов выступает в «Локомотиве», Игорь Коновалов – в «Рубине», Аяз Гулиев – в «Ростове», Иван Обляков – в «Уфе», Зелимхан Бакаев – в «Арсенале»… Набирается достаточно большая группа футболистов с опытом элитного дивизиона.

И за вратарскую позицию мы, конечно, спокойны. Все голкиперы, которых вызвали, – не только Максименко – стабильно играют за свои команды. Выбор есть.

– Максименко уже дорос до основной сборной? Чем он хуже, например, Антона Шунина, которого вызвал Станислав Черчесов?

– Не правильно говорить, хуже или лучше. Саша только начинает играть на серьезном уровне. Пока рано говорить о первой сборной. Здорово, что он выступает за такой клуб, как «Спартак», где ответственность и давление высокие. Парень выглядит уверенно – и для него это хорошо. Надо дать Максименко возможность спокойно дальше играть и прогрессировать. Очевидно, у него есть все возможности, чтобы дорасти до первой сборной. Но не нужно торопить события.

– Ожидали, что он зацепится за свой шанс в «Спартаке»?

– Максименко я знаю достаточно давно. Сразу было понятно: у парня есть данные, чтобы заиграть в первой команде «Спартака». И физические, и психологические, что особенно важно для вратаря. Он вселяет уверенность в защитников. Это просматривалось с самого начала.

– Максименко сейчас работает в «Спартаке» с тренером вратарей Джанлукой Риомми. Он многое почерпнул от итальянца?

– Конечно. У каждого тренера можно что-то перенять. То, что ему доверяют в «Спартаке», готовит о том, что тренерский штаб с ним работает.

«В ПРОВЕДЕНИИ МАТЧА С СЕРБАМИ В НИЖНЕМ – ОДНИ ПЛЮСЫ»

– В отборочной группе молодежного Евро-2019 сборная России отстает от Сербии на два очка, проведя на одну игру больше. Как оцениваете турнирную ситуацию?

– Отбор выходит на финишную прямую. Нам осталось провести всего три матча. И я считаю, у нас неплохие шансы попасть в финальную стадию, которая пройдет следующим летом в Сан-Марино.

– Какие задачи на товарищескую встречу с египтянами в Химках?

– Это этап подготовки к ключевому матчу со сборной Сербии. Нам важно вспомнить взаимодействия, игровые связи. Будем наигрывать варианты состава.

– В гостях мы уступили сербам со счетом 2:3. Чем они так сильны? В шести матчах у них ни одного потерянного очка…

– Ребята там хорошо подготовлены индивидуально. Особенно в группе атаки. Хотя у сербов будут изменения, если смотреть на тот состав, который вызван сейчас. Часть ребят отправятся в первую национальную сборную... У нас, естественно, есть представление об этой команде. Но более детально будем смотреть 7 сентября, когда сербская молодежка встретится с Македонией.

– Может, было логичнее провести матч с Сербией в Москве, а не Нижнем Новгороде? Все-таки лишний перелет.

– В Нижнем отличный стадион. Надеюсь, люди придут нас поддержать. Не вижу здесь никаких проблем. Наоборот. Одни только плюсы.

– Вы наверняка общаетесь с Черчесовым. Он спрашивает ваше мнение по поводу игры молодых ребят? Кого порекомендовали бы ему для первой сборной?

– Диалог ведется постоянно. Но у нас есть договоренность, что в осенний период он никого не будет забирать, поскольку у нас будут решающие матчи. Так что не имеет смысла сейчас кого-то выдергивать просто ради тренировок или товарищеских игр.

– В первой сборной состав сильно обновился после ЧМ-2018. Вас это не удивило?

– Черчесов все объяснил. Кто выглядит на сегодняшний день лучше, тот и вызывается в сборную.

– А как же Илья Кутепов? В этом сезоне он не провел за «Спартак» ни одного матча.

– Кутепов хорошо показал себя на чемпионате мира. Да, в «Спартаке» на старте сезона он не играл, но у него было повреждение, поэтому Илья не готовился с командой. Плюс, в обороне «Спартака» появился Самюэль Жиго, восстановился Георгий Джикия. Команда побеждает, поэтому Массимо Каррера не хочет менять состав, тем более защитников. Однако Кутепов ранее доказал, что является игроком основы сборной. Решение Черчесова абсолютно логично.

– Как относитесь к Лиге наций, в которой будет выступать первая сборная России?

– Нормально отношусь. Вместо товарищеских игр появился полуофициальный турнир, который дает дополнительную возможность попасть на чемпионат Европы.