Ни «Зенит», ни «Уфа» в четверг не смогли победить – «Советский спорт» объясняет, почему наши команды испытали огромные трудности.

«Уфа» вновь проиграла подбор

Единственный гол в ответном матче «Уфа» пропустила, проиграв подбор возле своей штрафной площади – Ванек лишь наблюдал за тем, как Ожариа обрабатывает мяч и наносит удар.

В этом сезоне у «Уфы» есть проблема с подборами после фланговых атак - гол «Рейнджерс» в этом плане уже не первый. Точно так же, оказавшись первым на подборе, отличился Вандерсон из «Краснодара».

«Уфа» обороняется по схеме 5-3-2, высоко при защите действуют форварды. Если соперник заходит на фланг, то один из центральных полузащитников смещается в сторону бровки для отбора, если прессинг у бровки оказывается неудачным, то возникает проигрышная ситуация перед штрафной. В игре с «Рейнджерс» в сторону боковой линии сместился Ванек, но забыл вовремя переключиться на другую зону.

Табидзе не справился с прессингом

Играя в полном составе, «Рейнджерс» использовал прессинг. И если центральному защитнику Павлу Аликину порой удавалось свободно разыгрывать мяч, то как только мяч получали крайние центральные защитники, на них тут же шло давление.

«Рейнджерс» оборонялся по схеме 4-3-3. Как только мяч получал наш левый центральный защитник Табидзе, на него тут же ускорялся правый нападающий шотландцев Кандеяш. Несколько раз он заставлял оппонента играть назад или в неудобную для «Уфы» позицию. Но ошибаться тоже вынуждал. Голевая атака британцев началась с потери Табидзе под прессингом Кандеяша.

Если «Уфа» отдавала мяч вратарю Александру Беленову, гости оказывались давление и на него – один из футболистов совершал рывок в сторону голкипера. Прессинг «Рейнджерс» был осознанным. И, увы, он сыграл.

«Уфу» погубила прямолинейность

Чтобы побеждать в больших сражениях, важно сохранять голову холодной. С «Уфой» этого не произошло.

Когда у соперника случилось второе удаление, наша команда принялась бомбардировать штрафную площадку соперника. До верного мяч она не разыгрывала. Причина понятна – время поджимало, хотелось как можно быстрее доставить мяч в чужую штрафную. Но подачами «Уфа» лишь упростила жизнь коллективу Стивена Джеррарда.

Пеп Гвардиола любит моменты, когда его команда перекатывает мяч, а потом – пам-пам – и вскрывает оборону проникающей передачей. Когда у соперника на двух футболистов меньше, это самый неудобный для защищающихся маневр. Потому что оборонительные ряды уж поредели. Но «Уфа» так не делала, решив насыщать штрафную площадь под бесконечные подачи. Хотя предпосылки для розыгрыша мяча накоротке были.

«Рейнджерс» знал, что «Уфа» будет бить флангами и оборонялся по схеме 6-2. Возникали пустоты перед штрафной. Наша команда по ним целенаправленно не била.

Кроме дефицита времени на «Уфу» негативно повлиял и другой фактор – в чемпионате России команда очень мало времени проводит в позиционных атаках. А контратаки предпочитает строить через фланги. Для быстрой передачи туда открывается даже нападающий Сильвестр Игбун.

Показательно, что самые интересные подходы к воротам через центр благодаря передачам низом у «Уфы» получились, когда у соперника было ни на двух игроков меньше, а на одного. Обляков вышел один на один, Игбун дважды получал мяч между линиями. При минус двух у британцев, коллектив из столицы Башкортостана сыграл на упрощение.

Сысуев – лучший, но при навесах от него мало пользы

Лучше других в атаке у «Уфы» проявил себя Дмитрий Сысуев. В первом тайме он находил пространство между левым центральным защитником и крайним левым, куда предлагал себя под вертикальные передачи. После паса Живоглядова Сысуев забил гол.

Во втором тайме, открывшись между линиями, Сысуев передачей пяткой вывел один на один с вратарем Ивана Облякова.

Когда «Уфа» перешла на фланговые навесы, Сысыев потерялся на поле.

У «Зенита» трещит центр поля – дело не в исполнителях

Когда в опорной зоне «Зенита» в начале сезона играли Кристиан Нобоа и Леандро Паредес, у питерцев при обороне трещал центр поля – рвались линии, образовывались большие пустоты. Но такая же картина происходит при любых исполнителях – «Мольде» наглядно показал.

В чем проблема? Нападающие – Заболотный и Дриусси – против «Мольде» изъявляли желание идти в прессинг на владеющих мячом норвежцев, но лишь обозначали давление. На их месте мог оказаться любой атакующий игрок – ситуация не менялась. В то время, как они не мешали делать передачи, Эрнани и Паредес растворялись в пространстве в центре поля. Нападающие высоким расположением загоняли их в ловушку – жаться к защитникам опорники не могли, иначе образовывалась бы зона между ними и первыми прессингующими.

Подпиши сейчас «Зенит» опорника «Локо» Игоря Денисова – и он не решил бы проблему. И даже не минимизировал бы. Потому что в подобной ситуации опорник был – в противостоянии с «Атлетико» минувшей весной. Там у «Локомотива» тоже были большие разрывы между линиями. В такой ситуации один игроку проблему не решает. Даже если это Джаннаро Гаттузо.

Чтобы из центра поля «Зенита» пропали пустоты, команде нужно отладить систему прессинга. Важно, чтобы нападающие четко знали, в каких ситуациях идти на оппонентов. А в каких, наоборот, опуститься ближе к большой группе обороняющихся. Пока системы в этих действиях не проглядывается.

Проблема «Зенита» при фланговом прессинге

При атаках соперника по флангу у «Зенита» возникают те же проблемы – образуются пустоты в опасных зонах перед штрафной площадкой.

Если «Зенит» прессингует у левой бровки, то сюда перемещаются левый полузащитник и два центральных. Образуется свобода или в центре, или в правоцентральной зоне – в зависимости от того, какое положение занял полузащитник с противоположного фланга. То же самое касается прессинга справа. В игре с «Мольде» крайний полузащитник (Ерохин, Кузяев) часто не сужал пространство, оставляя пустоту прямо перед воротами.

Во втором тайме в таких ситуациях «Мольде» мог забить сразу дважды. Но в одном эпизоде питерцев спас Андрей Лунев, а в другом норвежцам не хватило класса.

Допустим, крайний полузащитник смещается в середину. Что тогда? Оголяется зона, из которой он сместился. Там у соперника возникает численное преимущество.

Вновь проблема системная, как и при прессинге в центре поля. И решить ее можно только командной работой. Если создается давление на бровках, нельзя допускать такого количества выходов соперника на опасные позиции из капканов. Мышеловки у питерцев не работают.

Иванович и Мевля – заложники ситуации

Вчера бомбардир «Мольде» Фолланд сразу трижды выходил на ударную позицию после вертикальной передач в штрафную площадь из опорной зоны. Неизменно от открывался за спины Ивановичу и Мевле.

Виноваты ли защитники? Безусловно. Но ситуация не благоволит тому, чтобы таких историй не было – много пустот, из которых модно сделать пас.

Потенциал игрока раскрывает команда. При обороне возможности игроков пока не раскрываются. Когда Сергей Семак наладит игру, ситуация может измениться. Потенциал у «Зенита» высок – даже в такой ситуации он идет на первом месте в РПЛ и пробился в групповой турнир ЛЕ.

Кадры: «Матч ТВ», «Матч Премьер».