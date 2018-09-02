– Какое впечатление произвел «Оренбург»? – вопрос Луценко.

– Я сам родом из Оренбурга и играл против этой команды много раз. Мы смотрели ее матчи и готовились к другому. Команда в пяти предыдущих турах играла в другой футбол, много созидала, хорошо выходила и в этом матче мы не дали ей играть в тот футбол, который она демонстрировала.

– Как перестроились после первого тайма?

– Особо не перестраивались, просто друг друга просили, чтобы быстрее передавали мяч из полузащиты в нападение. Во втором тайме мы реализовали свои моменты. Первый тоже провели неплохо, было постоянное давление. Сегодня мы провели цельный матч, а не шестьдесят минут. Мы выдержали.

– В первом тайме были моменты, чтобы забить. Подвела реализация?

– Моменты были, мы даже попали в перекладину. Было давление и от этого шли какие-то удары. Где-то надо было исполнять, где-то просто не повезло. А во втором тайме получилось удачно: Марков реализовал свой момент и в конце, когда появились зоны, мы стали выбегать. Моментов было много.

– Тренер похвалил после матча или сказал не расслабляться?

– Ну как не расслабляться? Три дня выходных дали. В любом случае хочется расслабиться. Он сказал пару банальных слов.

– На трибунах произошла драка, когда болельщики «Динамо» напали на поклонников «Анжи», которые вывесили баннер «Анжи» живи!». Как относитесь ко всей этой ситуации?

– Никак. Не хочу это комментировать. Я не видел, что там было. Если вывесили баннер, наверное, ничего плохого в этом нет.

– То есть вы осуждаете болельщиков «Динамо»?

– Нет, не осуждаю. Я игрок, как я могу об этом что-то говорить? Для меня это безразлично.

– «Оренбург» называют открытием сезона. По сегодняшней игре почувствовали почему?

– Повторюсь, мы готовились к другому «Оренбургу», смотрели все матчи, все разбирали. Мы им не дали сыграть в их футбол. Ждали от них больше контратак. Наше давление не дало им показать то, что они хотели.

– Прокомментируйте эпизод со своим мячом. «Оренбург» уже раскрылся на последних минутах?

– Да. До этого тоже были моменты, когда мы выбегали в контратаку. Расстояние между защитниками было по двадцать метров. Мигел бил, Панченко, я. В итоге все привело к тому, что они пропустили.

– После этой победы «Динамо» поднялось в турнирной таблице. Команда в игре?

– Хочется надеяться. Будем все для этого делать, проводить более цельные матчи. Чтобы быть в деле, надо проявлять давление на протяжении всей игры.

Победа получилась тяжела и заслуженная

– Классно вышли на замену: гол плюс пас. Что помогло? – вопрос Маркову.

– «Оренбург» – это хорошая команда, очень организованная, которая отобрала очки у «Локомотива», «Краснодара». У «Краснодара» вообще должны были выигрывать, но в конце пропустили. Поэтому сегодня для нас была не легка прогулка. Победа получилась тяжелая и заслуженная.

– Вы выходили при счете 0:0. Каким было задание?

– Забить.

– И все?

– Были и другие задания, но остановимся на этом.

– «Динамо» подтянулось в таблице, и к «Оренбургу» в том числе. Настроение получше?

– Здорово уходить на паузу в чемпионате с таким настроением. Мы выиграли и очень этому рады.

– Как прокомментируете драку на трибунах между болельщиками «Динамо» и «Анжи», которые вывесили баннер в поддержку своей команды?

– Мы что-то видели. Но можно я не буду ничего говорить по этому поводу?

– Впереди у «Динамо» «Локомотив». Что думаете об этом противостоянии?

– Мы смотрели матчи «Локомотива». Железнодорожники далеки от той формы, которая была в прошлом сезоне, но это хорошая команда, с хорошими исполнителями. Она купила очень качественных игроков. Поэтому легко с ней не будет. Но мы выходим только побеждать. Задача – взять три очка.