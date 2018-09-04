В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

7 сентября сборная России сыграет с Турцией в первом туре Лиги наций. Если вы до сих пор не знаете, что это за турнир, для чего он нужен и по какой формуле будет проводиться, значит наш материал – для вас.

Сборная России уже начала подготовку к этому матчу, а также к товарищеской встрече со сборной Чехии. Начали с хорошего настроения – всей командой надели накладные усы и так вышли на тренировку. Так сборная поздравила своего тренера, Станислава Черчесова, с 55 днем рождения.

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018

Вы наверняка помните, что в сборную не был вызван Игорь Акинфеев, который вроде как должен проходить плановый медицинский осмотр в Германии. Его место в воротах, что логично, должен занять кто-то другой. По словам Станислава Черчесова основным голкипером в отсутствие капитана сборной станет Андрей Лунев из «Зенита».

Будет у сборной и новый капитан. Если в клубах капитана обычно выбирает команда, то в сборной Черчесова его назначают. Выбор пал на Артема Дзюбу. Наверняка это будет самый веселый капитан в истории российского футбола.

Уже после закрытия трансферного окна настоящая «бомба» разорвалась в Петербурге. «Зенит» объявил о подписании контракта с экс-футболистом туринского «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио. 32-летний опорный полузащитник, который должен заменить в команде выбывшего на полгода Кристиана Нобоа, подписал с сине-бело-голубыми двухлетний контракт.

Андрей Аршавин возвращается в Россию! Как минимум на одну игру экс-капитан сборной России и «Зенита» приедет в Санкт-Петербург. Правда, игра будет товарищеской, а Андрей будет выступать за казахстанский «Кайрат», который в паузе на игры сборной проведет товарищеский матч с «Зенитом».

🔥 Друзья, отличная новость: «Зенит» и «Кайрат» встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург.



Более подробная информация — немногим позже.



Уже ждете? 😉 pic.twitter.com/ANrNCr5By5 — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) September 3, 2018

Вчерашний день с самого утра был омрачен одной плохой новостью – новоиспеченный лидер обороны московского «Спартака» Самюэль Жиго выбыл минимум на полгода – у футболиста, получившего травму в матче с «Зенитом», диагностирован полный разрыв крестообразных связок левого колена.

В клубе осталось всего два дееспособных на данный момент центральных защитника на две вакантные позиции. В запасе, скорее всего, будет сидеть кто-то из молодежного состава или дубля. Но есть и другой выход – воспользоваться правом подписать контракт со свободным агентом. Мы подобрали несколько заманчивых вариантов для красно-белых. Среди них есть Погба.

Уже в ночи стало известно о наличии еще одного интересного варианта на место центрального защитника – контракт со своим турецким клубом, «Сивасспором», расторг экс-игрок сборной России Виталий Дьяков. Правда, пока не понятно, каким числом датируется расторжение. Если контракт был разорван уже после закрытия трансферного окна, то футболисту могут не позволить присоединиться к другой команде вне заявочного периода.

Далеко не самую приятную травму на выходных получил и полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, кстати, ставший автором самого красивого гола шестого тура РПЛ. Медицинское обследование выявило у 20-летнего хорвата повреждение связок правого голеностопного сустава. После дополнительного обследования врачи ЦСКА примут решение относительно тактики лечения футболиста.

Медицинское обследование Кристияна Бистровича выявило у полузащитника #ЦСКА повреждение связок правого голеностопного сустава https://t.co/0SXkTVpxSs pic.twitter.com/r2OL47j1X1 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 3, 2018

Накануне состоялась самая удивительная отставка в РПЛ – свой пост вроде как по собственному желанию покинул главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов. Почему удивительная? Потому что заявление было написано после победы «Ахмата» над «Уфой» на своем поле. Теперь Ледяхову срочно ищут замену. Один из главных кандидатов – эксперт «Матч ТВ» Рашид Рахимов.

Под конец – хорошая новость. ФИФА определилась с кандидатами на премию Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола года. Российский полузащитник Денис Черышев попал в число претендентов на премию Пушкаша. Гол россиянина в ворота сборной Хорватии в ¼ финала ЧМ-2018 поспорит с другими номинантами.