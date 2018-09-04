В ночь с понедельника на вторник питерский «Зенит», который до этого не совершил ни одного трансфера, объявил о самом громком переходе премьер-лиги – в Петербург едет звезда туринского «Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио, который расторг контракт с «Юве» в середине августа и все это время подбирал себе новое место работы.

The prestige of a great club.

The most ambitious project.

The same desire to win!

Презтиж великой команды

cамый честолюбивы план

такой же желание выигрывать!#TheWaveIsComing #ИдетВолна🌊 #MC? pic.twitter.com/R7UYsDvPp0 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 3, 2018

Лига Европы

«Зенит» успел договориться с футболистом как раз вовремя, чтобы внести его имя в заявку на Лигу Европы. Вполне возможно, что трансфер и вовсе не потребовался бы, не получи Кристиан Нобоа, ключевой игрок центра поля в команде Сергея Семака, травму, которая вывела его из строя минимум на полгода. Смогли заявить Маркизио и на матчи РПЛ – свободным агентам дозволено переходить в клубы вне трансферного окна и периода заявок.

Старый друг

Интересно, что в Петербург Маркизио приедет не впервые. Он уже был в Северной столице, причем, по футбольным делам. В 2008 году «Зенит» попал в одну группу в Лиге чемпионов с туринским «Юве». На выезде сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:1 – гол забил кумир Маркизио, Алессандро Дель Пьеро. В том матче Клаудио участия не принимал. Зато молодой тогда еще опорник вышел на поле в ответной встрече, которая для «старой синьоры» уже практически ничего не решала. Футболист отыграл все 90 минут, а «Зенит» отстоял ничью – 0:0.

Это был не единственный момент, когда в жизнь Клаудио ворвался российский футбол. В 2012 году он был в составе национальной команды Италии, которая в рамках подготовки к Евро-2012 встречалась со сборной России в товарищеском матче. Тогда итальянцам не повезло – проиграли с разгромным счетом 0:3. Маркизио провел на поле 90 минут, а голы забивали Александр Кержаков и дважды Алан Дзагоев. Месяцем позже Италия в Киеве завоевала серебряные медали европейского первенства, а Россия не вышла из группы.

Народная любовь

До того, как разорвать контракт, Маркизио был едва ли не любимым футболистом туринских болельщиков «Ювентуса». Он родился в Турине, вырос в этом городе и почти не покидал его надолго, если не считать один сезон аренды, который он провел в «Эмполи». Клаудио с детства фанател от «Ювентуса» и боготворил Алессандро Дель Пьеро. В итоге мечта паренька сбылась – он вышел на одно поле со своим кумиром, а позже – стал его наследником в плане эмоций, которые он вызывает у болельщиков. Он провел в клубе 25 лет, а в последний день в команде опубликовал открытое письмо клубу и его болельщикам. Оно заканчивается такими словами:

«Когда ты понимаешь, что это было частью твоей жизни на протяжении 25 лет, и вдруг стало частью прошлого, то есть только один способ продолжать выигрывать, и я знаю его, потому что я в любом случае ничего из этого не потеряю, это всегда будет частью меня, и я всегда буду частью этого, где бы я ни был», - написал Клаудио.

Grazie di tutto ♥️ pic.twitter.com/Ue3lVUm5ZJ — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) August 22, 2018

Маркизио в твиттере

Для России Артем Дзюба – уникальный случай. Он – самый популярный футболист в стране. За его жизнью в инстаграме следит порядка 1,3 млн человек – больше, чем у любого нашего клуба. Но это – теперь даже не лучший показатель в «Зените», потому что каждое сообщение в твиттере Клаудио Маркизио читает по 2 млн пользователей, которые отныне будут следить за его российской карьерой. Вполне возможно, что многие из них подпишутся и на аккаунты «Зенита», подняв популярность российского клуба.

Bravo il nonno a scattare questa foto 👏

Siamo stati in questo luogo a goderci un tramonto stupendo 💏🤗😉

Davvero una bella giornata!

Nonni, nipoti e... NOI 😍 #family#sunnyday #sardinia pic.twitter.com/LCQl4sRdFS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) June 27, 2018

Кстати, по твиттеру Маркизио видно, что страничку ведет сам футболист, а не нанятые пиарщики и не команда СММ-спецов. В ленте постоянно мелькают фотографии из повседневной жизни футболиста, с его детьми, красавицей супругой, с его «дачи» на Ибице. Регулярно Маркизио репостит информацию п проблеме беженцев, которые тысячами прибывают в Италию и Испанию. Этим вопросом он занимается вплотную и наверняка чем может помогает нуждающимся.

Самый богатый

В Италии пишут, что в России Клаудио Маркизио будет зарабатывать порядка 6-6,5 млн евро в год. С такими цифрами итальянец с огромным заделом становится самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ, обгоняя своего одноклубника Леандро Паредеса то ли на миллион евро, то ли на полтора.

Если посчитать по нынешнему курсу, то в переводе на рубли зарплата Маркизио составляет порядка 472,5 млн рублей за год, 1,3 млн рублей в день, 54 тысячи рублей в час, 900 рублей в минуту, 15 рублей в секунду!

Мечты сбываются! Маркизио в "Зените" - 54 тысячи рублей в час на протяжении двух лет, если верить неофициальным данным pic.twitter.com/DaQdluvFAl — Степан Карпович (@s_karpovich) September 4, 2018

Хрустальный

При этом существует серьезный риск, что футболист получит серьезную травму. Многие его называют «хрустальным» и причисляют именно эпидемию травм к главным причинам разрыва контракта с «Юве». Судите сами: за три неполных года, начиная с сезона 2015/16 Маркизио из-за травм разной степени тяжести пропустил 334 дня, если не считать межсезонья – почти год. За это время он получил 11 травм – почти по 4 за сезон.

Остается надеяться, что почти 1 млрд рублей за два сезона – это не досрочный выход на российскую пенсию, а статистика травм – не объективный показатель, а черная полоса в карьере. Так что, желаем Клаудио удачи в Петербурге – пусть для сине-бело-голубых болельщиков он станет хотя бы чуточку таким же значимым, как и для черно-белых.