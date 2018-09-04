Вратарь «Спартака» Артем Ребров сегодня провел презентацию одной из акций своего благотворительного фонда «Своими глазами», после чего пообщался с журналистами и рассказал об уходе из команды Промеса, игре Александра Максименко в первых турах чемпионата России и капитанской повязке в сборной Артема Дзюбы.

- «Спартак» хорошо начал этот чемпионат, занимает второе место. Как оцениваете старт сезона?

- Считаю, это хороший старт. Мы не проиграли ни одного матч и это здорово.

- Максименко пропустил в чемпионате России всего один мяч, да и тот с дальней дистанции. Как оцените его игру?

- Это яркий дебют. Главное, чтобы он это правильно воспринимал. В «Спартаке» надо ровно относиться к удачам и неудачам. Понятно, что какие-то ошибки будут. Он - молодой парень и у него будут возникать какие-то проблемы. Надо его поддерживать, как мы только можем. Нужно об этом писать, говорить, но ему надо об этом поменьше думать.

- Как вратарь вы удивлены таким хорошим стартом Максименко? Все-таки от молодого парня мало кто ждал такого дебюта.

- Не скажу, что я удивлен. Вижу и его, и Селихова, и ребят помоложе. Я видел, что Саша – хороший голкипер. Но одно дело наблюдать на тренировках, а другое – когда ты играешь на стадионе сорок тысяч. А в Питере вообще шестьдесят. Но он оказался довольно спокоен и психологически уверен в себе. Для меня было показательным, как человек после ошибки проводит следующий матч. Встреча с «Зенитом» показала, что он спокойно это переварил и двигается дальше.

- Можете сравнить Максименко с собой в его возрасте?

- Я бы так не смог. У нас разные карьеры. Он попал в Академию «Спартака» в раннем возрасте, потом в основную команду. А я прошел, можно сказать, все, перед тем, как попасть в «Спартак». У меня была своя история, а у него своя. Ему будет даже тяжелее, чем мне, потому что играть в таком возрасте, в таком клубе, как «Спартак», когда твою игру рассматривают под микроскопом довольно сложно.

- То есть у него вратарская школа лучше?

- Думаю, да. Не зря Академия красно-белых считается одной из лучших в России. Тем более, я вижу молодых ребят, которые приходят из Академии. Они обученные. Я не к тому, что у меня были плохие тренеры, просто было другое время.

- Максименко говорил, что вы даете ему ценные советы. Какие?

- Не могу сказать, что хожу и учу его жизни. Всегда можно подсказать то, что я вижу. Мне приятно, что человек меня слышит и принимает это. Опять-таки, он не сможет играть как я или другой вратарь, а должен играть так, как он это чувствует. И при этом прислушиваться к старшим товарищам. Это правильно.

- После курьезного гола от «Динамо» какой-то совет ему давали или понимали, что его лучше не трогать?

- Я сказал: «Да забудь». Пройдет время, интеренет откроешь, кайфанешь, посмеешься. Всякое бывает. У нас у всех столько голов в карьере… Надо быстрее забывать и избавляться от этого.

- Вызов в сборную он уже заслужил?

- Не мне об этом судить. Нужно меньше мешать парню этим всем. Хотя он этого заслуживает.

- Уже успели ощутить отсутствие Промеса или матч с «Зенитом» показал, что ему можно найти замену?

- На самом деле мы пока еще не поняли, что он ушел. Квинси долгое время был здесь, многое сделал для клуба и лично я пока еще не понимаю, что он покинул команду. Для меня он еще здесь с нами.

- Следите за его игрой в новом клубе?

- Времени следить особо нет. Я смотрел запись матча с «Бетисом», когда он вышел на замену, кажется на 82-й минуте. Если этим можно сказать, что слежу, тогда да. Конечно, будем за него переживать. Хочется, чтобы у него все получилось. Он заслуживает этого.

- Квинси с командой успел попрощаться?

- Особо не успел. Я думаю, что он еще приедет и обязательно будет какое-то прощание. Пока он только в группу вотсап написал, которая есть у нашей команды, всех поблагодарил.

- Его уход на флажке стал неожиданностью для команды?

- Разговоры постоянно шли, уже не первый год. Если смотреть с нашей стороны, конечно, он нам нужен. Это лидер «Спартака», который много делал в плане голов, раздевалки и всего остального. Он у нас стал лучшим бомбардиром, чемпионом России, лучшим игроком. Здесь он сделал все, что возможно. Сказал, что пока не станет чемпионом – не уедет. Он выполнил свое обещание. Естественно, Промесу нужно расти. Пробовать себя в более сильном чемпионате. Для него это правильное решение.

- Жиго получил серьезную травму. Сейчас кто-то винит за это Дзюбу.

- Не хотелось бы это обсуждать. Естественно, сейчас кто-то будет винить Дзюбу, а кто-то будет его оправдывать. Но это футбол. Контактный вид спорта. Главное, не почему это случилось, а сам факт того, что это случилось. Для нас это очень большая потеря, потому что с первого дня было видно, насколько Жиго качественный защитник. Своими играми он показал, что с ним оборона очень хорошо себя чувствует. Но, слава богу, у нас есть другие ребята. Поскорее бы Кутепов вернулся. Есть Джикия. Это футболисты национальной сборной. Есть Боккетти. Думаю, своими силами мы обязательно справимся.

- Появились разговоры о натурализации Мельгарехо. Как к этому относитесь?

- Это уже не первый случай. Нужно было говорить об этом, когда натурализовали первого футболиста. А сейчас уже все, на поток поставили.

- Но это ведь и для «Спартака» плюс.

- Для «Спартака» естественно плюс. Это русский паспорт.

- Мельгарехо хорошо говорит по-русски?

- Паспорта заслуживает.

- Экзамен сдаст?

- По любому.

- Дзюба стал капитаном сборной. Как к этому относитесь? Он справится?

- Если честно, я об этом не знал. Если судить со стороны, наверное, он заслужил это право, проведя такой домашний чемпионат мира. Мы смотрели видео, где он настраивает ребят, эмоционально реагирует на какие-то поражения. То есть он может повести за собой команду.

- Просто Артем – человек настроения. У него либо минус, либо плюс. А сборной нужен капитан, который постоянно дает плюс?

- Мене тяжело говорить, потому что мы давно играли с Дзюбой в одной команде, поэтому я могу судить только по тому, что вижу на картинке.