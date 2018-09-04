Сборная России провела еще одну тренировку в Новогорске перед матчем с Турцией, и снова в центре внимания оказался капитан Артем Дзюба.

Вот так бывает, что работаешь в одних стенах с человеком, а потом он резко идет наверх – да так, что у тебя дух захватывает. Ты ведь остался на месте и смотришь, приоткрыв рот, на этот вертикальный взлет.

Так мой сосед по парте в третьем классе «А» Никита Анисимов стал видным российским ученым в области математики, сейчас он – ректор Дальневосточного Федерального университета. Глыба! А во вторник в Новогорске я встретил Павла Чуринова, который работал у нас в «Советском спорте» и отвечал за соцсети. «Пашка», - как называл я его. А он – меня.

И вот теперь он стоял на футбольном поле, куда готовилась выйти на тренировку сборная России. А в руках Пашки был дрон.

«Ты смотри, - говорю ему. – Запустишь эту штучку, связь пропадет, и она на голову Дзюбе свалится. Потеряем капитана перед матчем с турками».

Пашка кивнул головой. Теперь он отвечает за соцсети в РФС. Вот кто пишет в твиттер, на который я подписан.

«Ну или дрон сломается об Артема, а сам Дзюбиньо уцелеет, - размышляю. – Еще неизвестно, кто выживет в этой неравной схватке».

На этот раз Дзюба пришел на тренировку без черных кавказских усов. Теперь ведь не нужно поздравлять Станислава Черчесова с юбилеем, не каждый день такое делать.

А ведь это была первая тренировка Артема Дзюбы в статусе капитана сборной России. Назначил его накануне Станислав Саламович. Поэтому мы следили за каждым шагом нападающего, забившего три мяча на чемпионате мира, собиравшего команду в кружок, произносившего пламенные речи.

Сначала Дзюба заглянул в тренажерный зал. Забрал оттуда что-то, поприветствовал кого-то. И вот он уже на футбольном поле вместе с командой. Накануне нападающий тренировался по индивидуальной программе, потому что ему поднимали физику после воскресного матча «Зенит» - «Спартак» (0:0). А теперь Артем влился в коллектив.

Футболисты вышли на поле, и вдруг ими начал командовать не Черчесов, а мой друг Пашка. Он всем приказал встать в круг, причем в форме сердечка. А потом объяснил Дзюбе и другим, что нужно еще из пальцев сложить сердечки.

«Что за история? – мысленно воскликнул я. – Ведь это 4 сентября, когда уже отгорели костры рябин, а не День святого Валентина».

Но Пашка продолжал командовать, и тут в небо взлетел дрон, похожий на дракона из «Игры престолов». Только лишь Дайнерис на нем не сидела.

Была произведена фото и видеосъемка. Оказалось, что это все по заказу УЕФА, который 29 сентября отмечает Всемирный день сердца, когда помогают людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сборная России – от сердца. И это не пустые слова. Дзюба же, скажу я вам, вел себя как настоящий капитан. Он озорно шутил, подбадривал ребят, хватал их за плечи и даже радостно подталкивал, когда нужно было выполнять упражнения на скорость или бег трусцой. В общем, душа общества. Да и игроки в интервью подчеркивали, что Артем получил капитанскую повязку не просто так.

«Заслужил», - молвил слово Константин Рауш. Кто будет с ним спорить? Да никто.